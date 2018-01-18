Землянский: итак, Запад берет под контроль украинский энергорынок

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

На украинский рынок газа вышел новый американский игрок. Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг выдала лицензию на право ведения хозяйственной деятельности по поставке природного газа в Украину — компании Treilstoun Enerdzhy, принадлежащий американской группе компаний Treilstoun.

Группа компаний Treilstoun основана в 2013 году корпорацией Riverstone — частной энергетической инвестиционной компанией с главным офисом в США. Treilstoun имеет офисы в Киеве, Лондоне, Берлине, Нью-Йорке и Остине. Основным направлением бизнес-деятельности компании является торговля энергоресурсами и инвестиции в нефть, газ и электроэнергию в Европе и Северной Америке.

Что изменится с выходом на украинский газовый рынок "дочки" американского трейдера Treilstoun, рассказал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире радиостанции Голос Столицы.

Еще осенью 2016 года "Укртрансгаз" подписал три соглашения о сотрудничестве в транспортировке, хранении природного газа в украинских ПХГ, и среди контрагентов были французская, швейцарская компании и Treilstoun Enerdzhy. Соответственно, эта компания уже не новичок в Украине, по крайней мере год у них был, чтобы рассмотреть, что здесь происходит, как здесь вести бизнес, и раньше она имела возможность продавать газ украинским трейдерам на нашей границе. Это плюс или минус?

— У нас происходит переход украинского газового рынка под контроль западных транснациональных корпораций. Treilstoun это одна из составляющих этого движения, потому что НАК "Нафтогаз", по сути, утратил свои позиции на рынке поставок газа промышленности. И вот сейчас мы видим, что как раз западные компании, трейдеры, которые выходят на рынок, начинают заниматься лоббизмом. Мы видели уже предложения, которые звучали, что газ украинской добычи должен, как минимум часть, выходить на свободную продажу. Мы видели решение Кабмина относительно монетизации субсидий, как одного из шагов, который направлен на либерализацию рынка и соответственно монетизация через поставщиков услуг. Это означает, что на рынок поставок газа населению могут заходить в том числе и западные компании, и получать компенсацию в виде живых денег из бюджета за те субсидии, которые получает население. Сторонники либеральной модели видят в этом позитив, видят большую свободу рынка. Если смотреть с точки зрения защиты прав потребителя — это такая ползучая экспансия.

Если вы говорите, что "Нафтогаз" определенным образом теряет позиции, в таком случае мы понимаем, что некоторые иностранные компании уже работают на нашем рынке. Сколько их, какие это компании, что они делают для обеспечения Украины голубым топливом?

— Нет, ведь появление трейдеров в данном случае абсолютно не означает, что он приносит с собой ресурс или является составляющей добывающей компании. Трейдеру абсолютно все равно, чем торговать. Он может торговать памперсами, газом или куриными окорочками — всем, что приносит прибыль. В данном случае основная масса трейдеров, которые вышли, работают в сегменте поставок газа промышленности. Потому что это ликвидный рынок, здесь цены на газ формируются в жесткой привязке к европейскому хабу и соответственно здесь можно заработать, здесь нет ценовых преференций, как это происходит в секторе населения. Почему их так много появляется на сегодня, почему все ринулись сюда, потому что следующим шагом будет заход как раз в сегмент уже населения и поставок газа для населения. То есть требования повысить тарифы, требования монетизировать субсидии, требования в срочном порядке либерализировать рынок поставок газа для населения. Вот это появление свидетельствует о том, что рынок переходит под контроль западных корпораций.

Рядовому украинцу от этого холодно или не очень?

— Скорее, холодно. В целом, в данном случае, если мы действительно перейдем в условия рыночного ценообразования, соответственно газ для населения будет поставляться в прямой привязке к европейским газовым хабам, а не так как это происходит сейчас. То боюсь, что будет сильно холодно, потому что денег может просто банально не хватить.

То есть, несмотря на конкуренцию, цены все равно будут расти?

— Для того, чтобы конкурировать, рынок должен быть ликвидным. Это значит, что мы с вами должны иметь деньги, для того чтобы голосовать гривной или долларом за того или иного поставщика. А когда у нас больше половины домохозяйств находится на субсидировании, то есть денег нет, конкурировать особо не за кого. Корпорации в данном случае будут конкурировать за распределение бюджетных средств через субсидии. Граждане Украины будут получать субсидии, и то не все. Мы видим постоянно заявления чиновников, отвечающих за социальный блок, что количество получающих субсидии будет сокращаться, и при этом с другой стороны мы слышим разговоры о необходимости подъема тарифов, продажи газа отечественной добычи на свободном рынке. То есть газ станет доступен еще меньшему количеству жителей Украины. Вот скорее об этом идет речь.

Чей газ и по какой цене будет продавать Тreilstoun Enerdzhy?

— Что будет продавать Тreilstoun в данном случае абсолютно неважно, в этом как раз и есть прелесть либеральной модели рынка. Откуда будет браться этот газ, вопрос не стоит. Какие объемы, мы посмотрим, потому что в принципе рынок украинский достаточно узкий на сегодня вследствие сокращения промышленности, и кого будет выталкивать с рынка тот самый Тreilstoun, покажет время. Точно также, как покажет, в каких объемах будут происходить поставки. Потому что по большому счету, если мы посмотрим на большинство трейдеров, то объемы не особо впечатляют, по сравнению, например, с ситуацией в Европе. Это может быть и 20, и 50 миллионов по году. И опять же, кому? Это вопрос, за кого будут конкурировать, кого сможет получить себе в качестве потребителей этот трейдер.

Насчет предложения ценового, я не думаю, что оно будет существенно отличаться от тех предложений, которые есть сегодня на рынке. Потому что условно говоря, если посмотреть на реальную ситуацию, разница в цене в 100-200 гривен на 1000 кубов уже считается конкурентным преимуществом, предметом для торга, для переговоров и возможность получения потребителя. В любом случае, такая деятельность — это коммерческая деятельность компании, как правило, компания крайне неохотно делится своей клиентской базой, прогнозными объемами, которые они собираются реализовывать, не говоря уже о ценовых предложениях.

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Накануне нового года НКРЭ выдала лицензии на поставку природного газа промышленным предприятиям 24 компаниям. Как это технически будет выглядеть?

— У нас уже происходят поставки, то есть у нас уже работают частные трейдеры, не только те 24, о которых вы говорите, или Тreilstoun, который у нас является сегодня ньюз-мейкером. Труба одна, соответственно поставщики обращаются к «Укртрансгазу», то есть они получают номинации, подтверждают, что у них есть объемы и вносят определенные гарантии — и финансовые, и ресурсные в виде газа, и дальше это уже вопрос заключения договора. Ведь по сути дела, газовый бизнес — это бизнес на кончике пера. Мы с вами заключили договор, моя задача как поставщика, договориться с «Укртрансгазом», чтобы необходимые объемы вам были предоставлены, и соответственно подтвердить, что я обладаю этими объемами, а задача потребителя — оплатить эти объемы. А газ-то в трубе находится, ведь к молекуле бирочку не привяжете, что это вот это газ "Нафтогаза", это газ Тreilstoun, а это газ Фирташа, условно говоря. Поэтому дальше начинает работать механизм уже третьего энергопакета и закона о рынке газа, сетевого кодекса, то есть вот всех тех нормативных документов, которые в принципе и предполагали либерализацию рынка.

Не все понимают, как это работает. Проблема в том, что мы как раз к этому идем с точки зрения поставок и газа, и электроэнергии населения. В этом вся суть третьего энергопакета, что есть поставщик, есть владелец газа – это одна компания, а есть компания, которая занимается уже непосредственно его транспортировкой, то есть доставкой потребителю. Мы часто приводили пример, как облгазы разделились. Одна часть облгаза выступает как поставщик, а вторая часть облгаза выступает как доставщик, как транспортирующая компания. То же самое происходит и здесь, только в качестве поставщика выступает частная компания, к примеру, тот же самый Тreilstoun, в качестве транспортировщика выступает «Укртрансгаз», его дочерние компании либо облгазы, которые занимаются транспортом, уже поставляют газ непосредственно до конечного потребителя. Вот так работает эта схема.

Эти почти три десятка компаний, которым предоставили разрешение, просто будут отбирать кусок хлеба у государственных компаний, а для конечного потребителя ничего не меняется или меняется к худшему?

— Что касается промышленности, то вот этот кусок хлеба у госкомпаний уже отобрали, потому что доля НАК на рынке поставок газа промышленным потребителям, если я не ошибаюсь, порядка 7%. Так что государство два года назад потеряло свое доминирующее положение на рынке поставок газа промышленности. Создало ли это рынок? Да, безусловно, создало. Позитивно ли это отразилось на экономике? Очень спорный вопрос, потому что, чем выше стоимость энергоносителя для производства, тем выше себестоимость. То есть любая страна, вот Германия яркий пример, несмотря на все политические моменты, они очень трепетно относятся к контрактам с «Газпромом», причина очень проста – они получают самый дешевый газ в ЕС, это одна из стран, которая получает самый дешевый газ. Поэтому любая страна всегда старается минимизировать для своего бизнеса затраты на энергоноситель, а вот уже с потребителей, о которых вы говорите, это давайте подождем. Должно быть принято решение правительством, должны быть какие-то внесены изменения относительно ценообразования на газ и, соответственно, принципов его поставки населению. Я думаю, что это решение будет принято где-то в конце марта и вот тогда и обсудим, насколько тот же самый Тreilstoun угрожает нам с вами, как потребителям, с точки зрения роста цен и доступа к энергоресурсам.

Ранее эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко заявлял, что распределение средств на энергорынке продиктовано не экономикой, а авралом.

А эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко в свою очередь отметил, что высокие тарифы на газ — вина самих украинцев.