Украина в любом случае будет покупать газ у "Газпрома" - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Уже в следующем месяце "Нафтогаз" может начать покупать российский газ. Об этом сообщил глава компании Андрей Коболев. Он заявил, что "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" уже провели несколько раундов переговоров. Теперь Коболев надеется на имплементацию решения Стокгольмского арбитража в части контракта купли-продажи газа в течение этого месяца. Это даст возможность уже в марте начать закупки у "Газпрома".

Всего в этом году "Нафтогаз" должен закупить около 4-5 млрд кубометров газа в России в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Однако Украина все равно продолжит импорт газа из Европы.

Ситуацию с возобновлением Украиной поставок российского газа в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки це вже остаточне рішення, що Україна повинна відновити поставки російського газу?

— Це остаточне рішення. Питання в тому, що імплементують країни це рішення, оскільки там ще є процедура імплементації рішення міжнародного арбітражу у внутрішні процедури, але, я думаю, що імплементує і Росія, і Україна, оскільки немає формальних підстав, бо Стокгольмський арбітраж був зазначений як механізм вирішення спірних питань в контексті, я думаю, що це все буде імплементовано і, так би мовити, до 2019 року будуть виконувати контрактні зобов’язання.

Тобто Україна має купувати російський газ та за нього платити, бо в нас є угода, а не тому, що Україна не може без російського газу?

— Саме так. Україна з 2015 року продемонструвала, що вона фактично може обійтись без російського газу, тобто останні два роки ми взагалі не купували жодного кубометру російського газу.

З огляду на те, що ми повертаємось до виконання умов контракту після Стокгольмського арбітражу, це означає, що за ті два роки, які ми не купували, ми маємо добрати п’ять мільярдів, обумовлених контрактом?

— Думаю, що ні. Там врегульовані всі зобов’язання, недобори. Власне, там Україні нарахували певні санкції на 2 мільярди доларів все ж таки щодо недобраного газу, а контракт був офіційно зупинений на цей термін в зв’язку з Стокгольмським розглядом в суді, оскільки стороні не дійшли згоди щодо виконання, подали на розгляд в суд і на цей період контракт зупинив дію, і Україна докуповувала газ, були періоди, коли ми мільярд-два докуповували для закачування, для цього укладались тимчасові угоди. Тому тут ніяких проблем щодо того, що хтось не докупив, контракт офіційно не діяв, він був зупинений.

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Якщо контракт був призупинений і не діяв, то тепер ми будемо перепідписувати контракт?

— Ні. Він почав діяти в зв’язку з тим, що спірні питання улагоджені. Думаю, що сторони перепідписувати нічого не будуть. Контракт, в нього внесені зміни згідно Стокгольмського арбітражу і він чинний до 2019 року.

І в 2019 році він закінчиться?

— Але сторонам ніхто не заважає на двосторонній основі його перепідписати і таке інше, якщо вони дійдуть згоди. Це ж двосторонній документ.

За яких умов може дійти "Нафтогаз" і "Газпром" певної згоди на подовження стосунків? Якщо ми починаємо з наступного місяця закуповувати газпромівський газ, за якою ціною?

— Я ціни не бачив, оскільки її не озвучували. Пан Коболєв сказав, що це буде на 10-15% дешевше, ніж те, що ми зараз купуємо в Європі. Але цифру я ніде не бачив. Це поки що, я так розумію, предмет перемовин. Він сказав, що буде дешевше, ніж те, що зараз беремо.

Коли кажуть, що будуть закуповувати щось дешевше, ми завжди намагаємось зрозуміти, чи буде в платіжках газ дешевший. Чи не варто на це сподіватись?

— Я думаю, що для населення він дешевший не буде, для промисловості — не знаю, тому що у нас промисловість зараз була на контракті з… багато напрямків з постачальниками газу європейськими, а зараз буде "Нафтогаз". Це означатиме, розумієте, він-то буде брати дешевше російський, але в нього є свої, скажімо так, витрати, я не знаю по чому буде він продавати промисловості, це по-перше. І це десь половина того, що ми будемо імпортувати. Ми імпортували десь в районі 10 мільярдів. Це значить, 5 мільярдів будемо купувати у "Газпрому". Тому подивимось, яким чином "Нафтогаз" буде дешевше газ брати, ніж беруть зараз в європейських країнах. Скоріше за все, так і буде, а от за якою ціною він буде продавати на ринку? Треба подивитись, бо це ще незрозуміло.

Є механізм тим самим промисловим підприємствам укладати прямі угоди з "Газпромом" на постачання…

— В принципі, теоретично, ніхто не заважає, але, наскільки я знаю, у "Нафтогазу" є ліцензії на роботу на українському ринку Там якісь квоти "Газпрому" виділялись, це ще давно, в 2010 році, здається, але він так їх і не наповнював. Там були йому дозвіл, квоти якісь окремо обговорювали в угоді, але, я думаю, зараз цього не буде. А з європейськими компаніями всі споживачі газу мають право укладати прямі угоди.

Подібна диверсифікація поставок газу в Україну, незважаючи на те, що вона у нас відбувається згідно з контрактом, який ми оскаржували все ж таки в певній примусовій мірі, вона нам вигідна?

— З точки зору комерційної — так, але з точки зору безпеки це — небезпечно. Росія в нинішній ситуації — це штука для нас доволі небезпечна, я вважаю. Я б мільярд-два закуповував з точки зору безпеки, і з нашим балансом зараз це немало.

З технічної точки зору чи потрібно щось робити для того, аби відновити поставки російського газу в Україну?

— Технічно все там владнано, все заходить, все є, тобто, я думаю, що тут просто владнати організаційні питання, документи і все.

Через наші конфліктні території не проходять якісь газові магістралі?

— Ні, не проходять.

К слову, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире "ГС" заявил, что закупка российского газа не снизит его стоимость для населения. По его словам, Украина не сможет полностью обеспечить себя газом собственной добычи, а отказ от импортного топлива отбросит страну в 19 век.