"Нафтогаз" обречен платить "Газпрому" - Корольчук

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Принятое Стокгольмским арбитражем решение в пределах газового спора между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" положительно скажется на платежном балансе Украины и курсе гривны. Об этом заявил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

На чем основаны оптимистичные прогнозы топ-менеджеров "Нафтогаза", в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал член набсовета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

22 грудня в "Нафтогазі України" заявили про перемогу над "Газпромом" в усіх спірних питаннях чинного контракту на постачання газу. В українській компанії повідомили, що вимоги російського монополіста щодо умови "Бери або плати" на суму $56 млрд повністю відхилили. В чому суть газового спору?

— Якщо подивитись на вихідні дані судового процесу і не говорити термінами "перемога", "зрада", "успіх", "поразка", можна подивитись на те, що вимагав "Нафтогаз". Він вимагав від "Газпрому" у суді, щоб компанія "Газпром" виплатила 14 мільярдів доларів, тому що ми вважаємо, держава, що ми переплатили таку суму за газ, який ми споживали в 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 роках. Суд це відхилив повністю. Тобто 14 мільярдів доларів він назвав безпідставною вимогою. Це означає, що в тих роках, з 2011-го по 2015-й, ми платили ринкову ціну, це суд підтвердив в ці дні. Це була ціна 350, і навіть до 430 доларів доходило. Це — перший момент, тобто грошей ми цих не побачимо і не отримаємо. Це була головна претензія і вимога "Нафтогазу".

Другий момент — це те, що "Нафтогаз України" відмовлявся оплачувати цю суперечливу суму, яка виникла за рахунок споживання газу в кінці 2013-го — на початку 2014-го, і там був борг нарахований на суму 5 мільярдів доларів. Ми оплатили лише 3 мільярди доларів, і трошки більше 2 мільярдів доларів зависли в повітрі і їх розглядав суд, і суд вирішив не на користь "Нафтогазу", що цю суму треба виплатити "Газпрому". Це конкретний єдиний у цій суперечці судовій пункт, який передбачає чітку суму, яку потрібно виплатити одній із сторін.

Що ми маємо сплатити, а що "Газпром"?

— Поки що ми повинні сплатити 2 мільярди доларів за борг, який був суперечливий, і до лютого треба оплатити комісію, бо є заяви "Нафтогазу", що вони не будуть оплачувати цю суму — там приблизно десь ще 30 мільйонів доларів може вийти штрафних санкцій, відсотків, які набіжать. "Нафтогаз" розраховує, що він отримає переможне рішення у транзитному контракті і таким чином компенсує, тобто відбудеться взаємозалік. Стосовно "Газпрому" там суд поки що не приймав рішень, що "Газпром" повинен виплатити "Нафтогазу", бо конкретний розмір — це два мільярди доларів, це — конкретно. Стосовно інших всіх цифр, які називає часто "Газпром", 75 мільярдів доларів, 50 мільярдів доларів — це все загальний обсяг, який був заявлений сторонами в судовому процесі. Дійсно, була цифра, яку вимагав "Газпром", але це вже позиція "Газпрому" була, це "Газпром" вимагав, щоб суд задовольнив його претензію стосовно умови "Бери або плати".

Що передбачала ця умова?

— Те, що "Нафтогаз" повинен щороку вибирати мінімум по 41 мільярду кубометрів газу. Якщо він цього не робив, то треба було оплачувати цей газ. Там загальна сума була нехай з пенею, штрафними санкціями майже більше 50 мільярдів доларів. Цією сумою часто апелює "Нафтогаз", що це — перемога, що суд скасував цю суму. Тут треба розуміти — скасував цю суму, не затвердив її. Але суд і не затвердив вимогу "Нафтогазу". Можна сказати, бойова нічия, за винятком цих 2 мільярдів доларів. Але тут є одна велика проблема для "Нафтогазу": "Нафтогаз", коли йшов в суд, він заявив одну ключову задачу: наша ціль — отримати 14 мільярдів доларів, а от інше все — це вже було питання "Газпрому". І от сам "Нафтогаз" ще тоді, коли подавав в суд, він заявляв про те, що ця сума, умова "Бери або плати" — завищена, умови на ринку змінились. Більше того, це ще було відомо при колишньому президентові Вікторі Януковичі, коли також, як ми пам'ятаємо, піднімали питання — треба чи не треба подавати в Стокгольмський арбітраж. На жаль, вагались. Треба було подавати.

Якщо суд визнав цю норму неправомірною, чому нам не сплатили ці 14 мільярдів доларів?

— Ні, якраз умова "Бери або плати" залишається. Це також один з моментів, який ми можемо закинути "Нафтогазу" як певну маніпуляцію, тому що в травні, коли було рішення Стокгольмського арбітражу, ми почули запевнення, що умова — повністю скасована. Вона виявилась не скасованою, що закономірно. В усіх європейських контрактах, в Японії, США, Китаї це правило діє. Є умова "Бери або плати" як певний захист для постачальника енергоресурсу, щоб він знав, скільки він має видобувати нафти, газу і постачати його. Суд просто зменшив його цифру суттєво, це — успіх "Нафтогазу", це безумовно, в десять разів з 52 мільярдів до 5 мільярдів, і обов'язковий обсяг — 4 мільярди викупу газу. Але тут треба розуміти, що ще тоді, в 2011, 2012 роках було зрозуміло, що умови помінялись на ринку, і в будь-якому випадку — і про це заявляли раніше, і зараз в "Нафтогазі" Вітренко, Коболєв заявляли про це, Яценюк, Гройсман — суд не буде приймати цю шалену цифру. Це — шалена цифра.

Що робити, якщо ми цей газ не закуповуємо в РФ? "Газпром" звертається в суд, і буде ще один штраф?

— Безумовно, якщо в 2018-2019 роках "Нафтогаз" не буде купувати мінімум 4 мільярди кубометрів, уявімо собі таку ситуацію, то якщо середня ціна газу становить 259 доларів, то, наприклад, "Нафтогаз" буде змушений заплатити в будь-якому випадку один мільярд доларів "Газпрому" просто так. Але тут — інший момент. Ці 5 мільярдів кубометрів газу, вимога "Бери або плати", з однієї сторони, "Нафтогаз" каже, і я скажу, що це, дійсно, успіх — зниження цього показника, це закономірно, логічно. Але, з іншої сторони, "Газпром" продасть нам цей газ по дешевшій ціні, тому що в нього — найдешевший газ, а потім після п'яти мільярдів кубометрів, які ми в нього купимо, він може сказати: все, у нас газ закінчився для вас, ідіть на європейський ринок і купуйте там, і заставить нас далі купувати по реверсу і переплачувати по ньому, тобто ми двічі попадемо.

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Що стосується реекспорту газу. Якщо Україна буде закуповувати ці 5 мільярдів, то вона зможе газ перепродавати?

— Зможе, але це буде гра, яка називається рулетка. Зараз я поясню: тому що це — весь ринок газу, і всі компанії бачать, яка в кого ціна є. Якщо ми навіть у "Газпрому" купимо по ціні 200 доларів за тисячу кубометрів, прийдемо до Польщі і скажемо: купіть у нас за 220, у нас такий дешевий газ, а нам поляки зможуть сказати: а ми самі в "Газпрому" купили по 200, і все. Реекспорт газу — це дуже тонка матерія. Там роками, десятиріччями вибудовувались ринки, де працює той же "Газпром", голландці, Алжир, тобто не так просто туди залізти, навіть з 1 мільярдом кубометрів. Тому говорити про те, що ми так легко будемо його реекспортувати — це дуже самонадіяно. Це хіба що може бути у пригоді трейдерам, які сьогодні працюють на міжнародному ринку України. Вони можуть з "Газпромом" домовлятись і через Україну реекспортувати. Але "Нафтогаз", я сумніваюсь, що йому вдасться використати таку схему.

Наскільки Україні вигідно закуповувати газ у Росії?

— Вигідно. Якщо ми навіть купимо 5 мільярдів кубометрів, то в середньому ми можемо зекономити більше 150 мільйонів доларів. Але треба подивитись буде кінцевий результат, яка є формула, ціноформування, тому що і "Газпром", і "Нафтогаз", як це не дивно, приховують це. Тому ніхто з них не заявляє однозначно, на якій хаб вони будуть орієнтуватись, які будуть умови доставки цього газу, які умови купівлі газу. Це — цікавий аспект, який просто продемонструє потім, в 2018 році, хто був успішніший в цьому суді і кому суд більше підіграв. Хоча я особисто вважаю, що якщо комплексно подивитись на це все, рішення насправді дуже влаштовує "Газпром".

Він може поставити умови не постачати газ через Україну? Якщо так, то з якого року?

— Скоріше за все, мова йде проте, що буде продовжуватись і контракт про транзит газу, і купувати газ ми будемо, але в таких обмеженнях, що п'ять мільярдів ми купили, а транзит газу буде закономірно зменшуватись у зв'язку з розвитком другого "Північного потоку" і "Турецьким потоком". І я думаю, що скорочення транзиту почнеться з 2025 року суттєво, тобто наразі це — дуже хороші результати. Сьогодні політика України полягає в тому, щоб запустити посередника європейського, який буде укладати контракти з "Газпромом" і займатись і транзитом, і закуповувати газ в Росії і продавати нам. Будемо там ще переплачувати. Це після 2020 року. З 2020 року так і буде.

Между тем, решение Стокгольмского арбитражного суда по спору "Нафтогаза" и "Газпрома" в эфире Голоса Столицы прокомментировал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский. По его словам, "Нафтогаз" не признает, что проиграл суд "Газпрому".