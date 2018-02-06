"Газпром" доволен ценой поставок газа "Нафтогазу": мяч на стороне Киева

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Российский "Газпром" устраивает цена поставок газа украинскому "Нафтогазу", определенная арбитражем Стокгольма, заявил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев в ходе дня инвестора.

По его словам, для начала поставок российская компания ждет предоплаты, — после решения суда "мяч на стороне Украины" и по уплате долга, и по предоплате, сообщает Прайм.

"Вопросы, относящиеся к контракту на поставку, были рассмотрены стокгольмским арбитражем, который сначала принял предварительное решение, потом окончательное решение. В соответствии с этим решением "Нафтогаз" должен оплатить "Газпрому" сумму, превышающую 2 миллиарда долларов, и за каждый день неуплаты этой суммы начисляется штраф в размере 600 тысяч долларов в день", — напомнил Медведев.

"Тот же арбитраж определил, как контракт на поставку в отношении цены и условия "бери или плати" должен работать до конца срока действия контракта — это 2019 год. Мяч сейчас на украинской стороне и в отношении погашения долга, и в отношении начала поставок, для которых необходимо сделать предоплату. Цена определена арбитражем, она нас устраивает, мы ждем предоплаты с украинской стороны для начала поставок", — добавил он.

Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа в Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.

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"Нафтогаз" является вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией, которая осуществляет полный цикл операций по разведке и разработке месторождений, эксплуатационному и разведывательному бурению, транспортировке и хранению нефти и газа, снабжению природным и сжиженным газом потребителей.