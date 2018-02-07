Украина анонсировала закупки газа у России

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. "Нафтогаз Украины" намерен начать закупки газа у российского "Газпрома" уже в марте текущего года, сообщил глава правления компании Андрей Коболев.

"Мы провели несколько раундов переговоров. У нас есть документ, который, по нашим оценкам, близок к тому, который будет подписан. Мы надеемся на протяжении этого месяца имплементировать решение (Стокгольмского арбитража — Ред.) в части контракта купли-продажи. Мы надеемся, что это нам даст возможность уже в марте этого года начать покупки газа у "Газпрома", — цитирует Коболева агентство УНИАН.

Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа в Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Закупать газ в этих объемах Киев обязан, начиная с 2018 года.

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"Нафтогаз" является вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией, которая осуществляет полный цикл операций по разведке и разработке месторождений, эксплуатационному и разведывательному бурению, транспортировке и хранению нефти и газа, снабжению природным и сжиженным газом потребителей.