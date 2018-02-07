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    Украина анонсировала закупки газа у России

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    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома" (641)

    (обновлено: )755101
    По словам Андрея Коболева, "Нафтогаз" планирует на протяжении февраля имплементировать решение Стокгольмского арбитража в части контракта купли-продажи. Согласно планам НАК, закупки газа у "Газпрома" возобновятся в марте.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. "Нафтогаз Украины" намерен начать закупки газа у российского "Газпрома" уже в марте текущего года, сообщил глава правления компании Андрей Коболев.

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    "Мы провели несколько раундов переговоров. У нас есть документ, который, по нашим оценкам, близок к тому, который будет подписан. Мы надеемся на протяжении этого месяца имплементировать решение (Стокгольмского арбитража — Ред.) в части контракта купли-продажи. Мы надеемся, что это нам даст возможность уже в марте этого года начать покупки газа у "Газпрома", — цитирует Коболева агентство УНИАН.

    Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа в Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Закупать газ в этих объемах Киев обязан, начиная с 2018 года.

    Смотрите также: "Нафтогаз" против "Газпрома. Кто кого победил в Стокгольме

    "Нафтогаз" является вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией, которая осуществляет полный цикл операций по разведке и разработке месторождений, эксплуатационному и разведывательному бурению, транспортировке и хранению нефти и газа, снабжению природным и сжиженным газом потребителей.

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