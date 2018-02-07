наверх
07.02.201822:47
Курсы валют НБУ
  • USD27.46- 0.28
  • EUR33.86- 0.66
Рубрики
Ещё
    Экономика

    "Нафтогаз" дал прогноз по использованию газа в отопительный сезон

    (обновлено: )39403
    С февраля компания полностью прекратила импорт природного газа, и в настоящее время поставками газа в Украину занимаются исключительно частные компании.
    НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" планирует выйти из отопительного сезона 2017-2018 годов с запасами природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) в 8-9 млрд куб. м. Об этом рассказал глава компании Андрей Коболев.

    "Если погода будет такая, как мы ожидаем, то мы выйдем в промежутке между 8 и 9 млрд куб. м газа в ПХГ", – сказал он.

    Вывеска на здании НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Госслужащие или аферисты? Грехи "Нафтогаза"

    Глава "Нафтогаза" уточнил, что с февраля компания полностью прекратила импорт природного газа, и в настоящее время поставками газа в Украину занимаются исключительно частные компании.

    "Мы такой нужды не видим, у нас есть достаточные запасы, которые мы покупали еще летом по хорошей цене", – объяснил Коболев.

    Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа в Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.

    Смотрите также: "Нафтогаз" против "Газпрома. Кто кого победил в Стокгольме

    "Нафтогаз" является вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией, которая осуществляет полный цикл операций по разведке и разработке месторождений, эксплуатационному и разведывательному бурению, транспортировке и хранению нефти и газа, снабжению природным и сжиженным газом потребителей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    Украина - Польша: Бандера раздора
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    Анатолий Матиос
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину