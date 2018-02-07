"Нафтогаз" дал прогноз по использованию газа в отопительный сезон

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" планирует выйти из отопительного сезона 2017-2018 годов с запасами природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) в 8-9 млрд куб. м. Об этом рассказал глава компании Андрей Коболев.

"Если погода будет такая, как мы ожидаем, то мы выйдем в промежутке между 8 и 9 млрд куб. м газа в ПХГ", – сказал он.

Глава "Нафтогаза" уточнил, что с февраля компания полностью прекратила импорт природного газа, и в настоящее время поставками газа в Украину занимаются исключительно частные компании.

"Мы такой нужды не видим, у нас есть достаточные запасы, которые мы покупали еще летом по хорошей цене", – объяснил Коболев.

Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа в Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.

Смотрите также: "Нафтогаз" против "Газпрома. Кто кого победил в Стокгольме

"Нафтогаз" является вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией, которая осуществляет полный цикл операций по разведке и разработке месторождений, эксплуатационному и разведывательному бурению, транспортировке и хранению нефти и газа, снабжению природным и сжиженным газом потребителей.