Отопительный сезон. "Нафтогаз" успокоил украинцев

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Газа в украинских газохранилищах хватит до конца отопительного сезона, сообщил "Нафтогаз" на своей странице в Facebook.

По данным компании, на сегодняшний день в газохранилищах находится 12,2 млрд кубометров газа, что на 2,4 млрд куб. м. больше, чем в это же время в 2017 году.

"Синоптики предвещают значительное потепление уже на выходных, так что продолжаем наслаждаться морозной зимой", — говорится в сообщении.

Как уточнили в "Нафтогазе", исторический минимум украинских запасов газа был зафиксирован весной 2013 года и составлял 6 млрд кубических метров.

Ранее директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж заявил, что Украина владеет достаточными запасами газа и может полностью отказаться от его импорта.