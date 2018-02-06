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    Отопительный сезон. "Нафтогаз" успокоил украинцев

    (обновлено: )50611
    По данным компании, на сегодняшний день в газохранилищах находится 12,2 млрд кубометров газа, что на 2,4 млрд куб. м. больше, чем в это же время в 2017 году.
    НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Газа в украинских газохранилищах хватит до конца отопительного сезона, сообщил "Нафтогаз" на своей странице в Facebook.

    По данным компании, на сегодняшний день в газохранилищах находится 12,2 млрд кубометров газа, что на 2,4 млрд куб. м. больше, чем в это же время в 2017 году.

    "Синоптики предвещают значительное потепление уже на выходных, так что продолжаем наслаждаться морозной зимой", — говорится в сообщении.

    Как уточнили в "Нафтогазе", исторический минимум украинских запасов газа был зафиксирован весной 2013 года и составлял 6 млрд кубических метров.

    Ранее директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж заявил, что Украина владеет достаточными запасами газа и может полностью отказаться от его импорта.

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