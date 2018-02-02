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    Гройсман: Украина и МВФ разрабатывают новые цены на газ

    (обновлено: )21111
    Глава правительства сообщил, что вопрос о том, чтобы выровнять коммерческую цену и цену на газ для населения в Украине, правительство и МВФ работают над этим вопросом.
    Владимир Гройсман
    @volodymyrgroysman

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Украина и Международный валютный фонд прорабатывают вопрос изменения газовых тарифов для промышленности и населения страны.

    Батарея
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Об этом сообщил на брифинге в пятницу премьер-министр Владимир Гройсман.

    "Действительно есть, и об этом заявил представитель Международного валютного фонда в Украине, вопрос о том, чтобы выровнять коммерческую цену и цену на газ для населения в Украине. И мы сейчас работаем с МВФ", — заявил он.

    По словам премьера, во время сотрудничества украинская сторона придерживается своего собственного мнения и не соглашается с некоторыми предложениями фонда.

    "Я считаю, что должно быть справедливое формирования цены в стране, и понятно, что надо так построить, чтобы не возникало никаких коррупционных проявлений", — отметил он.

    Премьер признал, что разница между коммерческой и бытовой ценами на газ — плохое явление, поскольку создает предпосылки для манипуляций, сообщает "Украинская правда".

    Также он подчеркнул, что в текущем отопительном сезоне тариф на газ для населения повышаться не будет.

    "Цена на газ в этом отопительном сезоне изменена не будет. Я об этом вам говорил, и я сдержу свое слово", — пообещал Гройсман.

    Напомним, в Киевской области Славутич во вторник, 30 января, отключили от газоснабжения из-за задолженности теплоснабжающих предприятий.

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