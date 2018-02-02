Гройсман: Украина и МВФ разрабатывают новые цены на газ

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Украина и Международный валютный фонд прорабатывают вопрос изменения газовых тарифов для промышленности и населения страны.
Об этом сообщил на брифинге в пятницу премьер-министр Владимир Гройсман.
"Действительно есть, и об этом заявил представитель Международного валютного фонда в Украине, вопрос о том, чтобы выровнять коммерческую цену и цену на газ для населения в Украине. И мы сейчас работаем с МВФ", — заявил он.
По словам премьера, во время сотрудничества украинская сторона придерживается своего собственного мнения и не соглашается с некоторыми предложениями фонда.
"Я считаю, что должно быть справедливое формирования цены в стране, и понятно, что надо так построить, чтобы не возникало никаких коррупционных проявлений", — отметил он.
Премьер признал, что разница между коммерческой и бытовой ценами на газ — плохое явление, поскольку создает предпосылки для манипуляций, сообщает "Украинская правда".
Также он подчеркнул, что в текущем отопительном сезоне тариф на газ для населения повышаться не будет.
"Цена на газ в этом отопительном сезоне изменена не будет. Я об этом вам говорил, и я сдержу свое слово", — пообещал Гройсман.
Напомним, в Киевской области Славутич во вторник, 30 января, отключили от газоснабжения из-за задолженности теплоснабжающих предприятий.