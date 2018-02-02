СМИ узнали, сколько украинцы будут платить за газ с апреля

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Цена газа для населения и предприятий ТКЭ может увеличиться на 62% с 4 942 до 8 030 гривен за тысячу кубометров (без НДС) уже с 1 апреля.

Как передают "Украинские новости", это произойдет, если условия постановления №187 от 22 марта 2017 года, определяющего цену на газ, не будут изменены.

Информация об этом содержится в анализе проекта финансового плана НАК "Нафтогаз Украины", проведенного Министерством финансов Украины, который имеется в распоряжении издания.

Как сообщается, с октября 2018 года, цена газа может вырасти на 73% по сравнению с действующей на данный момент до 8 530 гривен за тысячу кубометров.

Также в анализе содержится информация, согласно которой цена газа могла бы увеличиться на 17% с 1 января, если бы правительство выполнило постановление №187.

Согласно методике определения цены газа по импортному паритету, установленной постановлением №187 от 22 марта 2017 года, с 1 октября 2017 года цена газа для населения и ТКЭ должна была увеличиться на 17,6%, поскольку настолько она выросла в период с июня 2016 по май 2017. Этот механизм был согласован с МВФ.

Кабмин отказался повышать цены на газ для населения и направил фонду предложение по изменению формулы расчета цены. МВФ настаивает, что цены на газ должны регулироваться на основании постановления Кабмина №187.

Напомним, в Киевской области Славутич во вторник, 30 января, отключили от газоснабжения из-за задолженности теплоснабжающих предприятий.