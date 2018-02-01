Без тепла и газа посреди зимы: Славутич на грани замерзания

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Без газа в разгар зимы

На этой неделе СМИ всколыхнула новость: город энергетиков Славутич остался без газа посреди зимы. Во вторник, 30 января, "Киевоблгаз" из-за долгов отключил подачу газа на городскую котельную, которая обеспечивает город горячей водой и теплом.

Как пояснили в облгазе, из-за задолженности города "Нафтогаз Украины" не выделил для Славутича необходимые объемы природного газа на январь.

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Всего в Славутиче две котельные – вторая работает на отходах деревообрабатывающих предприятий, но тепло они подают в общую городскую систему.

Пока местные власти подключили городскую котельную на альтернативном топливе: она работает в режиме технологического минимума, но ее резервов хватит лишь на двое суток.

"С 16:00 (30 января, 2018 г., — ред.), в соответствии с решением городской комиссии по ТЭБ и ЧС, работа городской котельной восстановлена. Сейчас котельная работает в режиме технологического минимума, осуществляется подача тепла и горячей воды в жилые дома", — говорится в сообщении.

Котельная мощностью 10,5 МВт принадлежит группе компаний "Укртепло". Объект на 40% обеспечивает потребности города в тепловой энергии и горячей воде.

"Котельная работает на биотопливе. В случае полного отключения газа, мы остаемся единственными поставщиками тепла и горячей воды. Благодаря котельной Славутич не замерзает, ключевые объекты города работают в нормальном режиме. Мы находимся на постоянном контакте с местными властями и делаем все от нас зависящее для нормального теплоснабжения", — сообщил Иван Надеин, основатель группы компаний "Укртепло".

Отметим, в Славутиче живет около 25 тысяч человек, большинство из которых работают на Чернобыльской АЭС.

Остаться без горячей воды жители города не боятся. Практически во всех домах установлены бойлеры, а вот остаться без тепла посреди зимы, мягко говоря, "сюрприз" не из приятных.

Взаимные обвинения

Тем временем, мэрия Славутича и облгаз лишь винят друг друга в сложившейся ситуации.

В "Киевоблгазе" говорят, что отключили подачу газа из-за того, что город не проплатил необходимые суммы "Нафтогазу". Однако мэрия Славутича обвиняет в неоплате Минфин.

По словам руководства города, они сделали все платежи еще 24 января, как того требует порядок, а вот Минфин поздно осуществил перевод средств, что и привело к отключению от газоснабжения.

Если вопрос газоснабжения не решится в ближайшее время, городская власть грозит подать иск к Минфину за нарушение законодательства (несвоевременное финансирование льгот и субсидий).

Впрочем, проблемы с поставками газа в городе уже не впервой.

Славутич пытались отключить от газа в 2008 году и перед отопительным сезоном 2017-2018 годов. Долг города перед "Нафтогазом" в октябре месяце составлял около 90 млн. грн. При этом, по словам местных властей, люди платят за тепло практически в полном объеме – около 95%, а долги накопились из-за того, что город не получает финансирование на инфраструктуру.

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Мнение

Эксперты не исключают, что Славутич стал жертвой противостояния "Нафтогаза" и Кабмина. Правительство максимально пытается лишить газового монополиста самостоятельности.

"Паны дерутся, у холопов чубы трещат". Похоже на ответный удар Андрея Коболева на "зарезанный" финплан "Нафтогаза" и выведение НАК из переговоров по привлечению западного партнера к управлению ГТС. И ужас ситуации в том, что таких "Славутичей" может быть сильно больше, чем финпланов", — пишет у себя в Facebook эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

По материалам из открытых источников интернет