наверх
01.02.201816:45
Курсы валют НБУ
  • USD27.84- 0.17
  • EUR34.68- 0.11
Рубрики
Ещё
    Репортажи

    Без тепла и газа посреди зимы: Славутич на грани замерзания

    (обновлено: )32470
    Город энергетиков Славутич посреди зимы отключили от газа. В городе есть котельная на альтернативном топливе, но ее резервов хватит лишь на двое суток. Эксперты говорят, что город стал жертвой противостояния правительства и "Нафтогаза".
    Батарея
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Без газа в разгар зимы

    На этой неделе СМИ всколыхнула новость: город энергетиков Славутич остался без газа посреди зимы. Во вторник, 30 января, "Киевоблгаз" из-за долгов отключил подачу газа на городскую котельную, которая обеспечивает город горячей водой и теплом.  

    Как пояснили в облгазе, из-за задолженности города "Нафтогаз Украины" не выделил для Славутича необходимые объемы природного газа на январь.

    Читайте также: Правозащитник: народ замерзает, а власти играют в популизм

    Последствия обстрела в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Зона АТО: Ясиноватая сидит без газа и отопления, кого благодарить

    Всего в Славутиче две котельные – вторая работает на отходах деревообрабатывающих предприятий, но тепло они подают в общую городскую систему.

    Пока местные власти подключили городскую котельную на альтернативном топливе: она работает в режиме технологического минимума, но ее резервов хватит лишь на двое суток.

    "С 16:00 (30 января, 2018 г., — ред.), в соответствии с  решением городской комиссии  по ТЭБ и ЧС, работа городской  котельной восстановлена. Сейчас  котельная работает в режиме  технологического минимума, осуществляется подача тепла и горячей воды в жилые дома", — говорится в сообщении.

    Котельная мощностью 10,5 МВт принадлежит группе компаний "Укртепло". Объект на 40% обеспечивает потребности города в тепловой энергии и горячей воде.

    "Котельная  работает на биотопливе. В случае полного отключения газа, мы остаемся единственными поставщиками тепла и горячей воды. Благодаря котельной Славутич не замерзает, ключевые объекты города работают в нормальном режиме. Мы находимся на постоянном контакте с местными властями и делаем все от нас зависящее для нормального теплоснабжения", — сообщил Иван Надеин, основатель группы компаний "Укртепло".

    Отметим, в Славутиче живет около 25 тысяч человек, большинство из которых работают на Чернобыльской АЭС. 

    Остаться без горячей воды жители города не боятся. Практически во всех домах установлены бойлеры, а вот остаться без тепла посреди зимы, мягко говоря, "сюрприз" не из приятных.

    112.ua
    Славутич

    Взаимные обвинения

    Тем временем, мэрия Славутича и облгаз лишь винят друг друга в сложившейся ситуации.

    В "Киевоблгазе" говорят, что отключили подачу газа из-за того, что город не проплатил необходимые суммы "Нафтогазу". Однако мэрия Славутича обвиняет в неоплате Минфин.

    Батарея в квартире. Архивное фото
    Украинское фото
    И не мечтайте. С чем связаны проблемы с отоплением по всей стране

    По словам руководства города, они сделали все платежи еще 24 января, как того требует порядок, а вот Минфин поздно осуществил перевод средств, что и привело к отключению от газоснабжения.

    Если вопрос газоснабжения не решится в ближайшее время, городская власть грозит подать иск к Минфину за нарушение законодательства (несвоевременное финансирование льгот и субсидий).

    Впрочем, проблемы с поставками газа в городе уже не впервой.

    Славутич пытались отключить от газа в 2008 году и перед отопительным сезоном 2017-2018 годов. Долг города перед "Нафтогазом" в октябре месяце составлял около 90 млн. грн. При этом, по словам местных властей, люди платят за тепло практически в полном объеме – около 95%, а долги накопились из-за того, что город не получает финансирование на инфраструктуру.

    Акция против повышения тарифов ЖКХ в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    От Ленина к RABам тарифов

    Читайте также: Отопительный сезон в Украине: пока не для всех

    Мнение

    Эксперты не исключают, что Славутич стал жертвой противостояния "Нафтогаза" и Кабмина. Правительство максимально пытается лишить газового монополиста самостоятельности.

    "Паны дерутся, у холопов чубы трещат". Похоже  на ответный удар Андрея Коболева на "зарезанный" финплан "Нафтогаза" и выведение НАК из переговоров по привлечению западного партнера к управлению ГТС. И ужас ситуации в том, что таких "Славутичей" может быть сильно больше, чем финпланов", — пишет у себя в Facebook эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

    По материалам из открытых источников интернет

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Флаги Евросоюзе Польши и НАТО. Архивное фото
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Флаг США и флаг России
    США - Россия: санкции преткновения
    Сергей Князев
    Националистический радикализм крепчает