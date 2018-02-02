Транзит газа через Украину резко упал

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. По итогам января 2018 года Украина сократила транзит газа через свою территорию на 32,1%. Об этом сообщила пресс-служба оператора газотранспортной системы Украины – госкомпании "Укртрансгаз".

"Транзит природного газа сократился на 2 млрд 857,5 млн куб. м по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года – до 6 млрд 55,5 млн куб. м", – отметили в "Укртрансгазе". При этом ранее советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский отмечал, что Украина рассчитывает на увеличение объемов транзита.

Транзит газа через Украину в ЕС в январе составил 5 млрд 689,4 млн куб. м, в Молдову – 366,1 млн куб. м. Этот показатель транзита стал самым низким за последние семь лет за исключением января 2015 года, когда "Газпром" якобы снижал транзит, чтобы препятствовать реверсу Украиной газа из ЕС.

Напомним, Еврокомиссия готова стать координатором между Россией и Украиной, если будут возобновлены переговоры о будущем транзита российского газа через Украину в Евросоюз.