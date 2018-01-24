Под Киевом в двухэтажном жилом доме взорвался газ, есть жертвы

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Во вторник вечером в селе Новоселки Макаровского района Киевской области в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома произошел взрыв природного газа. После этого начался масштабный пожар, сообщает Государственная служба по вопросам чрезвычайных ситуаций.

"В результате взрыва погиб один человек и два человека госпитализированы в больницу (женщину с ожогами лица и шеи и мужчину с гипертоническим кризом). В четырех квартирах взрывом разрушены стены и перекрытия между первым и вторым этажами. Все жители дома временно отселены к родственникам и соседям", — говорится в сообщении ГСЧС.

Пожар полностью ликвидировали в понедельник в 07:10, то есть только через 12 часов послевозникновения. Сейчас продолжаются работы по разборке обломков крыши и перекрытия дома. На месте инцидента работают 17 единиц техники и 61 человек.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям В Киевской области в жилом доме произошел взрыв газа

Ранее сообщалось, что в городе Васильевка Запорожской области в жилом доме произошел взрыв, в результате чего пострадали два человека.