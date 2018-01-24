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    Под Киевом в двухэтажном жилом доме взорвался газ, есть жертвы

    (обновлено: )25901
    По информации ГСЧС, в результате взрыва погиб один человек и два человека госпитализированы в больницу (женщину с ожогами лица и шеи и мужчину с гипертоническим кризом). В четырех квартирах взрывом разрушены стены и перекрытия между первым и вторым этажами.
    В Киевской области в жилом доме произошел взрыв газа
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Во вторник вечером в селе Новоселки Макаровского района Киевской области в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома произошел взрыв природного газа. После этого начался масштабный пожар, сообщает Государственная служба по вопросам чрезвычайных ситуаций.

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    "В результате взрыва погиб один человек и два человека госпитализированы в больницу (женщину с ожогами лица и шеи и мужчину с гипертоническим кризом). В четырех квартирах взрывом разрушены стены и перекрытия между первым и вторым этажами. Все жители дома временно отселены к родственникам и соседям", — говорится в сообщении ГСЧС. 

    Пожар полностью ликвидировали в понедельник в 07:10, то есть только через 12 часов послевозникновения. Сейчас продолжаются работы по разборке обломков крыши и перекрытия дома. На месте инцидента работают 17 единиц техники и 61 человек.

    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    В Киевской области в жилом доме произошел взрыв газа

    Ранее сообщалось, что в городе Васильевка Запорожской области в жилом доме произошел взрыв, в результате чего пострадали два человека.

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