Рост тарифов на "УЗ": что изменится и кому это нужно?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Почти на 25% "Укрзализныця" планирует повысить тарифы на железнодорожные билеты в этом году. Именно такое повышение заложено в утвержденном правительством нынешнем финансовом плане железнодорожного монополиста. "В финальной версии финплана было принято решение о подорожании пассажирских перевозок дважды — на 12% с 1 апреля и с 1 октября", — сообщил и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов.

В чем причина грядущего подорожания, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил замначальника Департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзализныци" Александр Красноштан.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому вирішили переграти і не на 20%, а на 24% збільшити вартість пасажирських перевезень? Наскільки ці 4% принципові?

— У фінансовому плані, це — головний фінансовий план "Укрзалізниці", який затвердив уряд, наш єдиний акціонер, і в цьому документі передбачено, відповідно, двічі по 12%, тобто в сумі виходить 24%. Ці цифри були взяті з обґрунтування, з розрахунків, які були зроблені для того, щоб забезпечити мінімальний рівень і забезпечити стабільність і сталість перевезень. Насправді, мова зараз не йде про отримання якихось додаткових прибутків чи про отримання, наприклад, більшої рентабельності. На сьогоднішній день мова йде про забезпечення стабільності перевезень і про підвищення якості перевезень.

Зараз залізниця працює нестабільно і неякісно? Раніше Кравцов казав, що двічі на 10% підвищиться тариф, зараз — на 24%, це він схибив?

— Ні, він не схибив. Просто для того, щоб прийняти рішення про відповідні цифри, проводяться відповідні розрахунки і відповідні уточнення. Тобто тут немає хиби, тут не можна сказати, що хтось схибив чи хтось недогледів, ні. Тут іде мова про уточнення і уточнення показали, що саме ці цифри за підсумками року дозволять нам вийти на заплановані показники.

Ті показники, які мають покращитися, якимось чином їх будуть контролювати?

— Я хотів би сказати, що на сьогоднішній день, взагалі, цей рік, і фінансовий план — добре цьому підтвердження, "Укрзалізниця" ще більше повертається обличчям до пасажира і пасажирському господарству приділяється набагато більша увага. Скажімо так, цьогоріч заплановано придбати 60 нових вагонів. Це найбільша кількість впродовж за останні 10 років, яка придбана впродовж того року. Це капітальний відновлювальний ремонт.

Але ціни підвищуються і на ті потяги, що не є новими?

— Якщо дозволите, я закінчу, добре? Справа в тому, що, дійсно, 60 нових вагонів. 240 вагонів відновлено, капітально відновлено ремонтом, тобто це фактично теж нові вагони, це новий інтер'єр, це нова ходова частина, це новий екстер'єр, де-факто це новий вагон, тобто ми в сумі говоримо про 300 нових вагонів. Це фактично ми оновлюємо 15% парку, який використовується на сьогоднішній день для перевезення пасажирів, і пасажири, щоразу сідаючи в новий потяг, вони отримують більш вищу якість і більш вищий комфорт. Це і говориться про те, як ми спрямували ці кошти. Далі. Ми в минулому році оновили 80% постільної білизни, ми запровадили новий стандарт постільної білизни.

Якщо оновили минулого року, то чому цього року потрібно підвищувати ціни на квитки?

— Я розказав, які плани капітальних інвестицій в цілому по пасажирському господарству на оновлення рухомого складу, на оновлення стандартів, скажімо так, тієї ж постільної білизни, тих же технологій прибирання, всього іншого, для того, щоб забезпечити пасажирам більш вищий сервіс.

То він буде ще вищий в зв'язку з тим, що підвищується тариф?

— Звісно.

Давайте зосередимось не на нових потягах, а на тих, що зараз використовуються.

— Так, ті, що зараз. Дивіться, в чому суть. Справа в тому, що кожен пасажирський вагон має свій термін експлуатації, наприклад, 41 рік. Коли вагон досягає 41 року, він не може продовжувати експлуатуватись в пасажирських потягах. Відповідно, такі вагони відставляють, і на їх місце заходять нові вагони, і це вже нова якість для пасажира, це новий рівень комфорту. Ці всі вагони нові, і нові, і капітально відремонтовані, вони всі з сучасними системами опалення, вони всі обладнані системами кондиціонування, вони всі обладнані біотуалетами, тобто пасажири в них вже забудуть, що таке санітарні зони, що таке зачинений туалет і так далі, що таке ці всі незручності, про які, на жаль, на сьогоднішній день ще говорять, і я думаю, що якщо ми витримаємо той темп, який ми зараз взяли, то, я думаю, вже розмов про те, що без кондиціонеру, спека в вагоні, незручність у користуванні туалетом, ми будемо чути все менше і менше, і я думаю, вже дуже скоро ми забудемо це як страшний сон.

Читайте также: Эксперт о природе роста тарифов на "Укрзализныце"

В минулому році почали оновлювати рухомий склад. В цьому році ціни підвищуються, але потяги залишаються старими. Тобто нові вагони закупили, щоб пасажири відчули їх якість?

— Ні. Я ще раз казав, що минулого року було придбано 38 вагонів, цьогоріч буде придбано 60 вагонів. Ще 240 вагонів буде відремонтовано капітальним ремонтом. Тобто фактично це 300 вагонів, і нам необхідно закумулювати фінансовий ресурс для того, щоб зробити ці масштабні інвестиції, аби люди отримали кращу якість. Зрозумійте, як би люди не хотіли, в старому вагоні високу якість надати, на жаль, неможливо.

На 24% підвищується ціна тільки в цих потягах?

— В усіх.

Але якість підвищиться тільки там, де зміняться вагони?

— Ні. Я ж кажу, що новий стандарт білизни в усіх потягах буде доступний. Чистота і нові технології прибирання будуть в усіх потягах доступні. Те, що ми говоримо про підвищення швидкості, це буде для усіх поїздів, і що найголовніше, ми на сьогоднішній день працюємо дуже серйозно над літньою програмою перевезень, для того, щоб перевезти якомога більше наших співвітчизників на відпочинок до моря, на відпочинок в інші рекреаційні регіони, аби люди змогли відпочити за умови обмеженої кількості рухомого складу, тобто ми розраховуємо цьогоріч впродовж літнього періоду перевезти принаймні на 10% більше людей, ніж ми зробили рік тому.

Читайте также: По следам опроса. Главные проблемы Украины: война, зарплаты, тарифы

Напомним, эксперт общественной кампании "Европатруль" Вячеслав Коновалов в эфире "ГС" высказал мнение, что тарифы "Укрзализныци" растут из-за ее непомерных социальных трат. Он полагает, что социальную составляющую "Укрзализныце" должно покрывать государство, а не пассажиры, оплачивая билет.