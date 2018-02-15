Постой, паровоз. Цены на "Укрзализныце" улетают в космос

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Грандиозные планы

В 2018 году украинцев ждет двойное повышение цен на ж/д билеты.

Первый этап роста цен на билеты в пассажирских поездах состоится 1 апреля 2018 года и составит 12%, а второй — на те же 12%, но уже с 1 октября. Соответствующий финплан компании "Укрзализныця" утвердил Кабмин на заседании в среду, 14 февраля.

За счет повышения тарифов "Укрзализныця" рассчитывает дополнительно получить 469,5 млн гривен, а полученные средства направить на развитие пассажирской инфраструктуры. По словам директора по экономике и финансам компании Андрея Рязанцева, на капитальные инвестиции компания планирует направить более 27 миллиардов гривен. В основном средства пойдут на обновление подвижного состава.

"Сейчас мы закупаем пассажирские вагоны, которые производит национальный производитель. Достаточно быстрыми темпами осуществляется модернизация вагонов, инвестируем в ремонт подвижного состава", – отметил он.

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Почему цены растут

Руководство предприятия подчеркивает, что индексация — это требование сегодняшнего дня, основанное на уровне инфляции в стране.

При этом в "Укрзализныце" напомнили, что последний раз повышали тарифы на пассажирские перевозки еще в 2014 году.

"Необходимость пересмотра стоимости услуг давно назрела, потому что индекс потребительских цен вырос минимум на 60-70%, в четыре-шесть раз увеличилась стоимость коммунальных и других услуг. По всей номенклатуре товаров, которые нужны дороге, существенно выросли цены. Если еще год назад стоимость дизельного топлива была в пределах 20 тыс. грн за тонну, то в этом — уже 28-29 тыс. грн, а цена одного пассажирского вагона с 19 млн грн в 2016 году повысилась сегодня до 30 миллионов", — сказал финансовый директор ПАО Андрей Рязанцев.

По словам представителя "Укрзализныци" низкие цены создают ажиотаж вокруг покупки билетов. "Если у нас годы будет поддерживаться тенденция, что железнодорожный транспорт дешевый, спрос будет постоянно увеличиваться, при этом наши затраты окупаться не будут", — пояснил Рязанцев.

При этом, по его словам, сейчас существует огромный дисбаланс между ценами на билеты железнодорожного и автобусного транспорта. Поэтому компания планирует практически приравнять свои цены со стоимостью проезда в автобусах и приблизить их к рыночной стоимости.

В 2017 году УЗ предлагала индексировать тарифы на пассажирские перевозки на 35%. Повышение планировали провести в два этапа – в феврале, а также в октябре. Однако уже в октябре министр инфраструктуры Владимир Омелян опроверг грядущее повышение тарифов на грузовые и пассажирские перевозки по железной дороге.

Мнение

Комментируя планы УЗ по обновлению подвижного состава, эксперт общественной компании "Европатруль" Вячеслав Коновалов видит в этом позитивный сигнал. Но, по его словам, главное, чтобы вырученные деньги дошли в том виде, в котором нужно.

"Смотря какие вагоны. Есть пассажирские вагоны, есть полувагоны, есть подвижной состав. Еще раз для понимания: оборот "Укрзализныци" — это где-то порядка 80 миллиардов гривен. Они сейчас говорят, что 27 миллиардов будут направлять на модернизацию. Это очень хорошо, просто замечательно. Главное, чтобы это все дошло в том виде, в котором нужно, не так, как у нас любят осваивать бюджеты. Поэтому я очень сильно надеюсь, что они хоть что-то сделают. Опять же, если говорить с точки зрения обыкновенного пассажира, у нас очень большой дефицит пассажирских вагонов. То есть хорошо, что у нас упал пассажиропоток и частично заместился "Интерсити" за счет интенсивности перевозок. Раньше у нас было семь с половиной тысяч пассажирских вагонов. Сейчас эксплуатируется около трех тысяч, может три с половиной. Просто для понимания, насколько у нас упало количество вагонов", — заявил Коновалов в эфире ГС.

Также он высказался по поводу оснований для повышения тарифов на перевозки.

"На основании чего нам эти чиновники говорят, что надо повышать тарифы? Они говорят, что у нас повысилась энергосоставляющая, у нас повысилась металлургическая составляющая, закупки запчастей, еще что-то такое, а когда говоришь: ребят, окей, хорошо, но вы свои внутренние ресурсы посчитайте. Давайте вспомним, что у нас "Укрзализныця" финансирует миллиардами свою собственную социальную составляющую, миллиардами. Это я не придумал, они сами признаются: вот, мы 120 миллионов детей-сирот возим, 500 миллионов гривен у нас уходит на медицинскую составляющую. Почему оно уходит? Почему государство это не финансирует, а "Укрзализныця" финансирует? То есть, имеется в виду, это мы с вами за эти билеты должны доплачивать? Почему мы по 200, по 300 миллионов гривен должны платить за какие-то социальные страховки непонятно кого. Там пять, шесть, семь, восемь миллиардов гривен каждый год уходит непонятно куда, в какой-то песок, и почему-то мы должны из-за этого повышать тарифы и платить за эти непонятно какие тарифы", - добавил эксперт.

По материалам из открытых источников интернет