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    Андрей Медведько

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 45
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    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    Суд по делу Бузины: адвокат заявил, что убийство совершено на заказ 
    12:42 22.02.2018
    577Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    В четверг в Шевченковском районном суде слушается дело об убийстве журналиста Олеся Бузины. Под стенами суда радикалы проводят акцию с требованием освободить подсудимых Дениса Полищука и Андрея Медведько.
    Судовое заседание по делу Бузины
    В Киеве продолжат рассматривать дело об убийстве журналиста Бузины
    03:35 22.02.2018
    181Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Первое предварительное заседание состоялось 9 февраля, однако из-за занятости судей в заседании был объявлен почти двухнедельный перерыв. Судебное заседание сопровождалось митингом в поддержку обвиняемых.
    Судовое заседание по делу Бузины
    Cуд отказался передать дело об убийстве Бузины на рассмотрение присяжных
    13:32 09.02.2018
    363Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Шевченковский районный суд Киева 9 февраля провел заседание по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины. Защита обвиняемых просила передать дело на рассмотрение присяжных.
    Суд рассматривает дело об убийстве Олеся Бузины
    В Киеве проходит суд по делу об убийстве Олеся Бузины 
    11:31 09.02.2018
    890Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Присутствующие на суде Денис Полищук и Андрей Медведько обвиняются по статьям Уголовного кодекса "умышленное убийство" и "незаконное хранение оружия". Им грозит от 10 лет до пожизненного заключения.
    Ренат Кузьмин
    Кузьмин: организаторы и заказчики убийства Бузины не установлены
    07:29 08.02.2018
    850Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    В пятницу в Шевченковском суде Киева начинается процесс по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины, которого так долго добивалась потерпевшая сторона. Общественность будет внимательно следить за законностью, подчеркнул адвокат Ренат Кузьмин.
    Вход в ГПУ облили краской
    Дело Бузины: под ГПУ зажгли файеры и пролили "кровь"
    15:38 29.07.2016
    914Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Сообщается, что активисты в белых халатах и белых масках залили бычьей кровью ступеньки и двери центрального входа в здание ГПУ со словами "КОРД хотел крови Медведько, Полищука, так вот вам свежие анализы".
    Задержание Медведько и Полищука
    Прокуратура Киева отрицает побои Полищука и Медведько при взятии ДНК
    10:07 13.07.2016
    181Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    В прокуратуре Киева сообщили, что снятие биологических образцов у подозреваемых в убийстве журналиста Олеся Бузины Андрея Медведько и Дениса Полищука происходило в присутствии их представителей, понятых, экспертов.
    Медведько и Полищук о принудительном отбора биологических образцов. Видео
    Медведько и Полищук о принудительном отборе биологических образцов 
    03:16 13.07.2016
    517Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Подозреваемые в убийстве журналиста Олеся Бузины Андрей Медведько и Денис Полищук прокомментировали ситуацию с принудительным отбором биологических образцов спецслужбой "Корд".
    Задержание Медведько и Полищука
    Нардеп: экспертизу Полищука и Медведько разрешил судья с травмой головы
    02:47 13.07.2016
    361Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    По словам народного депутата Игоря Луценко, Печерский суд четыре раза отказывал прокуратуре в разрешении на проведение экспертизы, до тех пор пока прокуроры не нашли нужного судью.
    Задержание Медведько и Полищука. Видео
    Обнародовано видео жесткого задержания Медведько и Полищука 
    18:18 12.07.2016
    905Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Во время задержания к Андрею Медведько и Денису Полищуку применили силу. Оба подозреваемых находятся на свободе, однако были вынуждены обратиться за медпомощью.
    Избитые во время задержания по делу Бузины активисты
    В ГПУ прокомментировали инцидент с Медведько и Полищуком
    17:57 12.07.2016
    388Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Как отмечается, проведение данного следственного действия обусловлено тем, что подозреваемые неоднократно отказывались повторно предоставить биологические образцы на экспертное исследование.
    Подозреваемый в убийстве Олеся Бузины Денис Полищук
    Подозреваемые в убийстве Бузины после задержания оказались в больнице
    17:26 12.07.2016
    394Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Как сообщил активист Евгений Карась, во время задержания к Медведько и Полищуку применили силу. Оба подозреваемых находятся на свободе, однако были вынуждены обратиться за медпомощью.
    Задержание Медведько и Полищука
    Подозреваемых в "деле Бузины" Медведько и Полищука жестко задержали в Киеве
    16:34 12.07.2016
    4132Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Как сообщил народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко, Андрея Медведько и Дениса Полищука задержали и насильно взяли образцы крови. По данным нардепа, в ходе задержания подозреваемых были избиты их адвокаты.
    Подозреваемый в деле по убийству Олеся Бузины Андрей Медведько. Архивное фото
    Суд отказал в психологической экспертизе обвиняемого в убийстве Бузины
    02:24 05.06.2016
    310Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Согласно постановлению Печерского районного суда, в удовлетворении ходатайства прокуратуры о проведении стационарной психиатрической экспертизы в Киевском судебном центре экспертиз отказать.
    Андрей Медведько. Архивное фото
    Суд не продлил меру пресечения фигурнату "дела Бузины" Медведько
    23:44 23.05.2016
    503Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Как сообщается, в четверг, 26 мая, Андрей Медведько снимет браслет слежения. При этом он останется в статусе подозреваемого пока будет продолжаться следствие.
    Мемориальная доска Олесю Бузине в Киеве
    Генпрокуратура передала дело об убийстве Бузины в Одесскую область
    23:29 15.02.2016
    210Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Как заявил адвокат подозреваемых по делу Сергей Войченко, защита так и не смогла выяснить, кем из заместителей генпрокурора принято решение о передаче дела и на каких основаниях.
    Днепровский районный суд Киева под усиленной охраной. Архивное фото
    Кто решает, арестовать или отпустить преступника и коррупционера
    10:23 28.01.2016
    259
    Суды по закону обязаны определять размер залога для подозреваемых в ряде коррупционных преступлений, заявила адвокат Анна Маляр. По ее словам, в делах об убийствах суд чаще самостоятельно решает, арестовывать ли подозреваемого.
    Андрей Медведько после заседания суда, на котором было решено отпустить его из-под стражи
    Суд по делу Бузины: Медведько отпустили под домашний арест 
    13:43 31.12.2015
    495Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Апелляционный суд Киева в четверг принял решение отпустить из-под стражи Андрея Медведько, который подозревается в убийстве журналиста Олеся Бузины. Согласно решению суда, Медведько будет находиться под круглосуточным домашним арестом.
    Андрей Медведько после заседания суда, на котором было решено отпустить его из-под стражи
    Второй подозреваемый в убийстве Бузины отпущен под домашний арест
    13:28 31.12.2015
    561Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Перед Новым годом суд принял решение освободить Андрея Медведько. Ранее под домашний арест был отпущен другой подозреваемый в резонансном преступлении — Денис Полищук.
    Акция в поддержку обвиняемого в убийстве Бузины возле Апелляционного суда Киева
    В Киеве "Правый сектор" пикетировал Апелляционный суд 
    20:54 30.12.2015
    320Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    В среду представители "Правого сектора" пикетировали Апелляционный суд Киева. Протестующие требовали освободить из-под стражи обвиняемого в убийстве журналиста Олеся Бузины.
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    Суд рассматривает дело об убийстве Олеся Бузины
    В Киеве проходит суд по делу об убийстве Олеся Бузины 
    11:31 09.02.2018
    890
    Присутствующие на суде Денис Полищук и Андрей Медведько обвиняются по статьям Уголовного кодекса "умышленное убийство" и "незаконное хранение оружия". Им грозит от 10 лет до пожизненного заключения.
    Ренат Кузьмин
    Кузьмин: организаторы и заказчики убийства Бузины не установлены
    07:29 08.02.2018
    850
    В пятницу в Шевченковском суде Киева начинается процесс по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины, которого так долго добивалась потерпевшая сторона. Общественность будет внимательно следить за законностью, подчеркнул адвокат Ренат Кузьмин.
    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    Суд по делу Бузины: адвокат заявил, что убийство совершено на заказ 
    12:42 22.02.2018
    577
    В четверг в Шевченковском районном суде слушается дело об убийстве журналиста Олеся Бузины. Под стенами суда радикалы проводят акцию с требованием освободить подсудимых Дениса Полищука и Андрея Медведько.
    Судовое заседание по делу Бузины
    Cуд отказался передать дело об убийстве Бузины на рассмотрение присяжных
    13:32 09.02.2018
    363
    Шевченковский районный суд Киева 9 февраля провел заседание по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины. Защита обвиняемых просила передать дело на рассмотрение присяжных.
    Судовое заседание по делу Бузины
    В Киеве продолжат рассматривать дело об убийстве журналиста Бузины
    03:35 22.02.2018
    181
    Первое предварительное заседание состоялось 9 февраля, однако из-за занятости судей в заседании был объявлен почти двухнедельный перерыв. Судебное заседание сопровождалось митингом в поддержку обвиняемых.
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