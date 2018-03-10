В четверг в Шевченковском районном суде слушается дело об убийстве журналиста Олеся Бузины. Под стенами суда радикалы проводят акцию с требованием освободить подсудимых Дениса Полищука и Андрея Медведько.
Первое предварительное заседание состоялось 9 февраля, однако из-за занятости судей в заседании был объявлен почти двухнедельный перерыв. Судебное заседание сопровождалось митингом в поддержку обвиняемых.
В пятницу в Шевченковском суде Киева начинается процесс по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины, которого так долго добивалась потерпевшая сторона. Общественность будет внимательно следить за законностью, подчеркнул адвокат Ренат Кузьмин.
Сообщается, что активисты в белых халатах и белых масках залили бычьей кровью ступеньки и двери центрального входа в здание ГПУ со словами "КОРД хотел крови Медведько, Полищука, так вот вам свежие анализы".
В прокуратуре Киева сообщили, что снятие биологических образцов у подозреваемых в убийстве журналиста Олеся Бузины Андрея Медведько и Дениса Полищука происходило в присутствии их представителей, понятых, экспертов.
Как сообщил народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко, Андрея Медведько и Дениса Полищука задержали и насильно взяли образцы крови. По данным нардепа, в ходе задержания подозреваемых были избиты их адвокаты.
Суды по закону обязаны определять размер залога для подозреваемых в ряде коррупционных преступлений, заявила адвокат Анна Маляр. По ее словам, в делах об убийствах суд чаще самостоятельно решает, арестовывать ли подозреваемого.
Апелляционный суд Киева в четверг принял решение отпустить из-под стражи Андрея Медведько, который подозревается в убийстве журналиста Олеся Бузины. Согласно решению суда, Медведько будет находиться под круглосуточным домашним арестом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В пятницу в Шевченковском суде Киева начинается процесс по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины, которого так долго добивалась потерпевшая сторона. Общественность будет внимательно следить за законностью, подчеркнул адвокат Ренат Кузьмин.
В четверг в Шевченковском районном суде слушается дело об убийстве журналиста Олеся Бузины. Под стенами суда радикалы проводят акцию с требованием освободить подсудимых Дениса Полищука и Андрея Медведько.
Первое предварительное заседание состоялось 9 февраля, однако из-за занятости судей в заседании был объявлен почти двухнедельный перерыв. Судебное заседание сопровождалось митингом в поддержку обвиняемых.
В четверг в Шевченковском районном суде слушается дело об убийстве журналиста Олеся Бузины. Под стенами суда радикалы проводят акцию с требованием освободить подсудимых Дениса Полищука и Андрея Медведько.
В четверг в Шевченковском районном суде слушается дело об убийстве журналиста Олеся Бузины. Под стенами суда радикалы проводят акцию с требованием освободить подсудимых Дениса Полищука и Андрея Медведько.
Апелляционный суд Киева в четверг принял решение отпустить из-под стражи Андрея Медведько, который подозревается в убийстве журналиста Олеся Бузины. Согласно решению суда, Медведько будет находиться под круглосуточным домашним арестом.
В Апелляционном суде Киева в пятницу, 11 декабря, состоялось заседание по делу подозреваемого в убийстве Олеся Бузины Андрея Медведько. Ранее в Печерском суде Киева состоялось заседание суда, в ходе которого была изменена мера пресечения для Дениса Полищука.
В четверг в Шевченковском районном суде слушается дело об убийстве журналиста Олеся Бузины. Под стенами суда радикалы проводят акцию с требованием освободить подсудимых Дениса Полищука и Андрея Медведько.