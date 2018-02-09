В Киеве проходит суд по делу об убийстве Олеся Бузины

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В Киеве в пятницу Шевченковский районный суд начал рассмотрение дела об убийстве журналиста Олеся Бузины.

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В зале суд присутствуют обвиняемые по делу Денис Полищук и Андрей Медведько.

На заседание суда пришла мать Олеся Бузины, а также народные депутаты Украины Андрей Ильенко, Оксана Корчинская и Андрей Левус.

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Ранее был определен состав судейской коллегии, которая будет рассматривать по сути уголовное производство по делу Олеся Бузины. Председательствующим по делу определен судья Евгений Сидоров, а также отобрала Олег Линник и Татьяна Левицкая.

Дело было передано в суд осенью 2017 года. Медведько и Полищука обвиняют по статьям Уголовного кодекса "умышленное убийство" и "незаконное хранение оружия". Им грозит от 10 лет до пожизненного заключения.

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