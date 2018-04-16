Третья годовщина убийства Бузины: "дело чести" для власти провалено

РИА Новости Украина

Виновные в убийстве украинского журналиста и писателя Олеся Бузины спустя три года после того, как его застрелили в Киеве, так и не наказаны.

Дело передано в суд, в совершении преступления подозревают двух националистов, их защита считает его бесперспективным, а решение ожидает в 2033 году.

В то же время, по словам адвоката семьи Бузины, до настоящего времени организаторы и заказчики убийства не установлены, несмотря на то, что дело в их отношении выделено в отдельное производство.

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Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них — в голову. Инцидент расследовался по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста.

Philipp Kireev Акция памяти Бузины и Калашникова в Москве

Эксперты неоднократно называли это убийство политическим и сомневались в его раскрытии при действующей украинской власти. Адвокат матери Бузины Ренат Кузьмин считает, что к гибели журналиста причастны правоохранительные органы страны. Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер, обращаясь к матери погибшего журналиста, заявила, что в ООН обеспокоены ненадлежащим расследованием убийства Бузины, "как и в других делах относительно журналистов".

Фемида не спешит

Президент Петр Порошенко назвал "делом чести для украинской власти" раскрыть это преступление. Уже через два месяца после убийства журналиста глава МВД Арсен Аваков сделал громкое заявление о раскрытии дела. По его словам, силовики в ходе проведения спецоперации задержали двух исполнителей преступления — Андрея Медведько и Дениса Полищука. Оба задержанных были бойцами националистических батальонов и принимали участие в военной операции в Донбассе.

"Убийца не имеет ни национальности, ни квалификации, он — убийца. Он националист, красивый парень, у него наверняка есть мама или папа, друзья, возможно, он служил в АТО. Но оправдание ли это?" — подчеркивал ранее Аваков.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Акция националистов перед судебным заседанием по делу Бузины

Правоохранители считали, что националисты Медведько и Полищук убили Бузину, потому что в его творчестве якобы "прослеживались антиукраинские настроения". Журналист не скрывал своего критического отношения к власти пришедшей после Майдана, поддерживал федерализацию Украины, ее независимость и двуязычие украинской культуры, широкое развитие украинского и русского языков.

В то же время защита подозреваемых предоставила показания свидетелей, которые под присягой сообщили, что те в момент убийства находились в Донбассе и никак не могли совершить преступление. Кроме того, адвокаты поставили под сомнение экспертизу ДНК, которая является одним из главных аргументов обвинения.

В связи с недостаточностью доказательств, оба подозреваемых в конце 2015 года были отпущены судом под частичный домашний арест с 19.00 до 8.00.

В августе 2017 года мать украинского журналиста Валентина Бузина подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Тогда Кузьмин пояснял, что "издевательства украинской власти над Валентиной Бузиной" вынудили ее обратиться в ЕСПЧ. Она, как и адвокаты, были недовольны длительным расследованием дела и безнаказанностью виновных.

Следствие и суд

Дело Бузины было передано в суд для рассмотрения по сути лишь в феврале 2018 года.

Первое заседание суда прошло 9 февраля: под судом члены организации С-14 жгли файеры.

22 февраля суд продолжил предварительное заседание по делу Бузины.

В суде прения открылись заявлением адвоката обвиняемых Андрея Федура, который заявил, что рассмотрение дела не имеет перспектив из-за того, что не установлены заказчики убийства Бузины.

"Я уверен, что убийство вашего сына было совершено на заказ", — цитирует Страна.ua слова Федура, которые он в суде сказал матери Олеся Бузины.

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В итоге — 22 февраля из-за занятости судей заседание было прервано. В ответ члены радикальных организаций перекрыли дорогу и устроили беспорядки под судом.

По словам адвоката Андрея Федура Шевченковский райсуд Киева рассматривает его крайне вяло.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины

"Если рассмотрение этого дела и дальше будет идти такими темпами, аж два заседания на три месяца, то завершение следует ожидать где-то в 2033-м году (и это только первая инстанция)", — написал защитник на своей странице в Facebook.

Политическое убийство

Мать Бузины заявила, что ее сын был патриотом и погиб за Украину.

"Мой сын — настоящий патриот Украины… Убит молодой человек, прежде всего, не писатель, не журналист, мой сын и человек на 46-м году жизни. Он говорил правду, он не боялся говорить правду, он не прятался, он не покинул Украину, он умер за нее", — сказала журналистам Валентина Бузина.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины

При этом ряд украинских политиков неоднократно заявлял, что убийство Олеся Бузины носит политический характер. В частности, партия "Оппозиционный блок" требовала поставить точку в расследовании как можно скорее и даже зарегистрировала в Верховной Раде постановление о создании специальной комиссии по расследованию убийства журналиста. Однако эта инициатива даже не выносилась на голосование в парламент.

Партия направляла также обращения с просьбой разобраться в данной ситуации президенту Петру Порошенко, генеральной прокуратуре и послам других государств. Но отклика на эту инициативу так и не получила.

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Бывший зам генпрокурора Украины Ренат Кузьмин, который в настоящее время в качестве адвоката представляет интересы Валентины Бузины — матери погибшего журналиста, считает, что в убийстве принимали участие сотрудники правоохранительных органов, поэтому дело должно расследоваться по статье "убийство, совершенное по заказу".

Свобода слова в Украине

В последние годы ситуация со свободой слова в Украине значительно ухудшилась, а количество преступлений против журналистов постоянно растет.

Несмотря на то, что глава МВД Украины Арсен Аваков оценил свободу слова на Украине на "пять с плюсом", счет случаям притеснения журналистов в стране идет на десятки. Ранее МИД РФ призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Международные правозащитные организации, в частности Amnesty International, не раз критиковали украинскую власть за закрывание глаз на преступления в отношении журналистов.

В частности, начале января интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что украинские радикалы националистической организации "С14" ворвались в редакцию сайта "Союз православных журналистов" в центре Киева. По данным украинских СМИ, радикалы заявили, что в офисе находится "экстремистская литература". СМИ отмечали, что сотрудники сайта вызвали полицию, после приезда которой радикалы покинули помещение, забрав с собой жесткий диск одного из компьютеров.

Давлению подверглась и сама "Страна.ua". В отношении ее главного редактора Игоря Гужвы в Украине возбуждены два уголовных дела, из-за чего он был вынужден уехать в Австрию. Журналист заявил, что испытывает давление со стороны действующей власти, в частности президента Украины Петра Порошенко. Также Гужва сообщал, что ему угрожали физической расправой.

В декабре 2017 года неизвестные в балаклавах заблокировали здание NewsOne в Киеве, пояснив это несогласием с политикой телеканала и потребовав извинений от депутата парламента и собственника телеканала Евгения Мураева, который ранее назвал "евромайдан" государственным переворотом.

Телеканал обвинил в блокировании власти и попросил Авакова и Порошенко защитить свободу слова от "псевдоактивистов". Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что расценивает блокирование NewsOne как давление на СМИ и угрозу физической безопасности журналистам. Позже Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что проверит украинский телеканал NewsOne из-за высказываний гостей о государственном перевороте в стране в 2014 году.

Более того, не раскрытым уже почти два года остается убийство журналиста Павла Шеремета, которого 20 июля 2016 года подорвали в собственном автомобиле в центре Киева. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".

В Украине также погибли и другие известные представители СМИ. Среди них журналист газеты Sportanalytic Игорь Костенко, которого застрелили в ходе протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в столице Украины. Репортер газеты "Вести" Вячеслав Веремий был жестоко избит и застрелен группой лиц в центре Киева. Кроме того, в ходе освещения боевых действий в Донбассе погибли фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, фотокорреспондент газеты "Сегодня" Сергей Николаев, а также сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.