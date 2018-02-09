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    Охрана, С-14 и десятки людей. Судебное заседание по убийству Бузины

    Тема:

    Убийство Олеся Бузины: суд над националистами (246)

    (обновлено: )25001
    Судовое заседание по делу Бузины
    Судовое заседание по делу Бузины
    Судовое заседание по делу Бузины
    Судовое заседание по делу Бузины
    Судовое заседание по делу Бузины
    Суд по убийству Бузины окружен радикалами С-1
    Суд по убийству Бузины окружен радикалами С-1
    Судовое заседание по делу Бузины
    Судовое заседание по делу Бузины
    Судовое заседание по делу Бузины
    Судовое заседание по делу Бузины
    Судовое заседание по делу Бузины
    Судовое заседание по делу Бузины
    Судовое заседание по делу Бузины
    Судовое заседание по делу Бузины
    Судовое заседание по делу Бузины
    Судовое заседание по делу Бузины
    Судовое заседание по делу Бузины
    Судовое заседание по делу Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Судовое заседание по делу Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Судовое заседание по делу Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Судовое заседание по делу Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Судовое заседание по делу Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Суд по убийству Бузины окружен радикалами С-1
    Суд по убийству Бузины окружен радикалами С-1
    Страна
    Суд по убийству Бузины окружен радикалами С-1
    Суд по убийству Бузины окружен радикалами С-1
    Страна
    Судовое заседание по делу Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Судовое заседание по делу Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Судовое заседание по делу Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Судовое заседание по делу Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Судовое заседание по делу Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Судовое заседание по делу Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Судовое заседание по делу Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Судовое заседание по делу Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Судовое заседание по делу Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Судовое заседание по делу Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Судовое заседание по делу Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    В пятницу, 9 февраля, Шевченковский районный суд Киева рассматривает дело об убийстве журналиста Олеся Бузины.

    На судебном заседании присутствовали два подозреваемых по делу – националисты, участники боевых действий в Донбассе Андрей Медведько и Денис Полищук, а также потерпевшая сторона — мать погибшего.

    Также в суде находились сторонники обвиняемых — представители националистических организаций. Под зданием суда члены организации С-14 зажгли файеры.

    Смотрите также: Из Украины и на бал. Как чета Порошенко "зажгла" в Венской опере

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