Охрана, С-14 и десятки людей. Судебное заседание по убийству Бузины

В пятницу, 9 февраля, Шевченковский районный суд Киева рассматривает дело об убийстве журналиста Олеся Бузины.

На судебном заседании присутствовали два подозреваемых по делу – националисты, участники боевых действий в Донбассе Андрей Медведько и Денис Полищук, а также потерпевшая сторона — мать погибшего.

Также в суде находились сторонники обвиняемых — представители националистических организаций. Под зданием суда члены организации С-14 зажгли файеры.

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