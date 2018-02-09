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    Киев

    Суд по убийству Бузины окружен радикалами С-14. Фотофакт

    Тема:

    Убийство Олеся Бузины: суд над националистами (246)

    (обновлено: )739014
    По данным СМИ, на улице находятся десятки молодых спортивных парней, в том числе несовершеннолетние. Многие прячут лица под масками. Перед ними в перерыве выступал глава организации Евгений Карась.
    Суд по убийству Бузины окружен радикалами С-1
    Страна

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Шевченковский райсуд Киева, который слушает дело об убийстве Олеся Бузины, окружили националисты из С-14, передает "Страна".

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    По данным издания, сейчас на улице находятся десятки молодых спортивных парней, в том числе несовершеннолетние. Многие прячут лица под масками. Перед ними в перерыве выступал глава организации Евгений Карась. 

    Страна
    Суд по убийству Бузины окружен радикалами С-1

    Также во дворе суда — два автобуса с бойцами Нацгвардии.

    Сейчас в зале суда огромная толкучка перед рамкой на входе. А на улице радикалы жгут файеры.

    Как сообщалось ранее, присутствующие на суде Денис Полищук и Андрей Медведько обвиняются по статьям Уголовного кодекса "умышленное убийство" и "незаконное хранение оружия". Им грозит от 10 лет до пожизненного заключения.

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