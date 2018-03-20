Насилие против неугодных. Шокирующий доклад ООН о журналистах в Украине

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Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Беспредел против "неугодных"

В Украине распространена дискриминация и проявление нетерпимости, пытки, а также насилие в отношении журналистов и ограничение свободы слова. Такие неутешительные выводы содержатся в очередном докладе Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН. Документ охватывает период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года. За это время ООН зафиксировала в Украине 18 случаев посягательств на свободу мнений и их выражения и на свободу СМИ.

Согласно отчету, 10 из этих случаев относятся к нарушениям прав человека: 7 из них произошли на подконтрольных украинской власти территориях, 3 — на неподконтрольных территориях. УВКПЧ изучило 9 случаев физического нападения на журналистов и препятствования их работе.

"В пяти случаях нападавшими были члены радикальных правых группировок, причем представители украинских правоохранительных органов присутствовали во время этих нападений, но не предотвращали и не прекращали их", — говорится в докладе.

Речь идет о нападении на офис "Союза православных журналистов", угрозах С-14 журналистке блогера Анатолия Шария, а также блокировании медиахолдинга "Вести".

"Арендованный офис был заблокирован и занят "национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами" под предлогом спора относительно права собственности на офис. Холдинг не получил предварительного уведомления, все оборудование, а также личные вещи его работников остались в офисе", — напоминается в докладе.

В этом контексте упоминаются "Братство", "Правый сектор" и С14, а глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер заявила, что деятельность движения С14, партий "Свобода" и "Правый сектор", а также "национальных дружин" партии "Национальный корпус" угрожает свободе слова и выражения мнений в Украине.

Также в документе идет речь и о нападениях на журналистов "Радио Свобода" (имеется в виду случай, когда журналисты снимали у ресторана, где проходила свадьба сына генерального прокурора Юрия Луценко) и блокирование телеканала NewsOne. Об этих случая РИА Новости Украина подробно писало.

При этом работники СМИ жаловались на затягивание процесса расследования таких инцидентов и на их неэффективность. Также в ООН акцентировали на отсутствии прогресса в расследовании убийств журналистов.

"УВКПЧ обеспокоено отсутствием прогресса в расследовании актов насилия в отношении журналистов, что способствует созданию атмосферы безнаказанности и страха. Например, до сих пор не установлено ответственных за убийства журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета", — уточняется в докладе.

Наряду с этим, в организации напомнили об отсутствии результатов расследования против сайта "Миротворец", где продолжают публиковать личные данные журналистов, что нарушает право на неприкосновенность частной жизни и презумпцию невиновности. При этом в ООН напомнили, что проект "Миротворец" был представлен нардепом Антоном Геращенко в 2015 году, а один из госбанков перестал предоставлять услуги фигурантам "Миротворца". Вероятнее всего, речь идет о единичном инциденте с "ПриватБанком".

Отдельно в ООН предостерегли Украину от широкого применения положений законов о нацбезопасности, напомнив о запрете на ввоз в Украину 30 книг, изданных в РФ, среди которых переведенная на русский язык книга "Сталинград" британского историка Энтони Бивора.

Относительно территорий, которые неподконтрольны на данный момент властям, ООН отмечает, что пространство для выражения критических мнений осталось крайне ограниченным.

Зачистка медиа

Тем временем в Украине также существует практика выдворения из страны "неугодных журналистов". Ранее сообщалось, что Украина выдворила журналистку российского телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову и запретила ей въезд на три года. В ООН на это также обращали внимание — в середине декабря в организации подчеркивали, что в стране была замечена тревожная тенденция высылки иностранных журналистов.

При этом в РФ заявили, что украинские СМИ пользуются в России полной профессиональной свободой и что Москва требует аналогичного отношения к российским медиаработникам в Украине.

"Такие действия украинских властей, направленные на тотальную зачистку информационного пространства страны, полностью дискредитируют Украину как члена международного сообщества. С подачи Киева в XXI веке в Европе практикуются худшие тоталитарные практики подавления инакомыслия", — заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она также призвала международное сообщество, профильные международные институты и НПО решительно осудить репрессивную политику Украины в отношении средств массовой информации.

Как сообщало РИА Новости Украина, в Украине, согласно данным Национального союза журналистов, в течение минувшего года в отношении представителей СМИ было совершено 90 актов физической агрессии. На журналистов нападают не просто на улицах, но и в залах суда, и в стенах парламента.

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Также Украина фигурирует в рейтинге стран, где журналистов сажают в тюрьмы за профессиональную деятельность. На сегодняшний день за решеткой находится житомирский журналист Василий Муравицкий. В этом контексте базирующаяся в Нью-Йорке неправительственная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) заявила, что власти Украины преследуют "антипатриотических" критиков и СМИ. Также в организации потребовали от властей "прекратить делить журналистов на патриотически и непатриотически настроенных".

В связи с этим в начале марта ряд украинских журналистов приняли резолюцию с требованием к власти прекратить давление на медиа и положить конец безнаказанность за преступления против журналистов.

По данным материалов открытых источников интернет