Суд по делу Бузины: адвокат заявил, что убийство совершено на заказ

В Киеве 22 февраля продолжилось рассмотрение уголовного дела об убийстве журналиста Олеся Бузины. Дело слушается в Шевченковском районном суде, на заседание которого прибыли обвиняемые Денис Полищук и Андрей Медведько, а также потерпевшая сторона — мать Бузины.

Напомним, что начало процесса сопровождалось акцией протеста радикальных организаций под зданием суда. Ряд националистических организаций настаивают на невиновности Полищука и Медведько. В четверг акция "Вильни люди" собрала гораздо меньше сторонников.

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В суде прения открылись заявлением адвоката обвиняемых Андрея Федура, который настаивает на возвращении обвинительного заключения в прокуратуру. По словам Федура, следствие не установило заказчиков преступления, также ожидается ликвидация Шевченковского суда. Юрист уверен в бесперспективности дела и проведении повторных слушаний.

"Я уверен, что убийство вашего сына было совершено на заказ", — цитирует Страна.ua слова Федура, которые он в суде сказал матери Олеся Бузины.

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