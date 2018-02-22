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    Суд по делу Бузины: адвокат заявил, что убийство совершено на заказ

    Тема:

    Убийство Олеся Бузины: суд над националистами (249)

    (обновлено: )29910
    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    В Киеве 22 февраля продолжилось рассмотрение уголовного дела об убийстве журналиста Олеся Бузины. Дело слушается в Шевченковском районном суде, на заседание которого прибыли обвиняемые Денис Полищук и Андрей Медведько, а также потерпевшая сторона — мать Бузины.

    Напомним, что начало процесса сопровождалось акцией протеста радикальных организаций под зданием суда. Ряд националистических организаций настаивают на невиновности Полищука и Медведько. В четверг акция "Вильни люди" собрала гораздо меньше сторонников.

    Читайте также: Суд по делу Бузины. "Отмажет" ли снова власть патриотов

    В суде прения открылись заявлением адвоката обвиняемых Андрея Федура, который настаивает на возвращении обвинительного заключения в прокуратуру. По словам Федура, следствие не установило заказчиков преступления, также ожидается ликвидация Шевченковского суда. Юрист уверен в бесперспективности дела и проведении повторных слушаний.

    "Я уверен, что убийство вашего сына было совершено на заказ", — цитирует Страна.ua слова Федура, которые он в суде сказал матери Олеся Бузины.

    Читайте также: Суд по делу Бузины: пиар и слезы

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