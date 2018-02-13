Гужва назвал условие возвращения в Украину

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Попросивший убежище в Австрии главред интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва заявил, что вернется в Украину, когда там появится возможность защищать свои права "в правовом поле".

Ранее суд в Киеве объявил Гужву в розыск в рамках дела по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Решение суда не подлежит обжалованию, розыск Гужвы возложен на прокуратуру.

"Как только изменится ситуация, как только я увижу, что в Украине у меня появилась возможность защищать свои права в правовом поле, то я, естественно, вернусь первой же электричкой на родину", — сказал Гужва в телеканалу Newsone во вторник.

По его словам, решение киевского суда не является автоматическим объявлением его в международный розыск, соответствующие меры должна в дальнейшем предпринимать прокуратура. При этом журналист считает, Австрия не станет выдавать его Украине, пока не будет рассмотрено обращение о предоставлении политического убежища. "Они могут объявлять меня в розыск, еще какие-то шаги предпринимать, но это (экстрадиция — Ред.) невозможно", — полагает он.

Гужва ранее выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей" Украины. Он заявлял, что получал угрозы физической расправы и убийства. Австрийские власти выдали ему документ о пребывании в стране. Международный комитет защиты журналистов призвал власти Украины расследовать угрозы в адрес Гужвы.

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Против Гужвы в Украине возбуждены два уголовных дела, его подозревают в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика, а также в уклонении от уплаты налогов. Шевченковский райсуд Киева ранее предоставил разрешение на задержание Гужвы и удовлетворил ходатайство прокурора о взыскании внесенного ранее залога в 1,35 миллиона гривен в госбюджет.

Сам Гужва считает возбужденные против него дела сфабрикованными.