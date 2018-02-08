Кузьмин: организаторы и заказчики убийства Бузины не установлены

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Еще 28 ноября 2017 года прокуратура города Киева направила в Шевченковский районный суд обвинительный акт в отношении подозреваемых в убийстве украинского журналисты и публициста Олеся Бузины Андрея Медведько и Дениса Полищука. Действия подозреваемых квалифицированы п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия) УК Украины. За содеянное им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Потерпевшими в уголовном производстве заявлены гражданские иски к подозреваемым на общую сумму 1,5 млн гривен.

Первое заседание суд назначил на пятницу, 9 февраля, на 11.00. Но, как заявляет потерпевшая сторона, они не питаю никаких иллюзий относительно чистоплотности действий ГПУ в предстоящем судебном процессе над предполагаемыми убийцами журналиста. И, по мнению адвоката потерпевшей стороны Рената Кузьмина, вот почему:

1. С первого дня расследования ГПУ делала все, чтобы это убийство осталось нераскрытым. Большинство очевидных версий, в т. ч. о причастности к убийству сотрудников украинских спецслужб и милитаризированных радикальных формирований, были проигнорированы следствием.

2. ГПУ отказалась приобщить к делу материалы ОРД, свидетельствующие о том, что подозреваемые в момент убийства находились под негласным контролем МВД, их телефоны прослушивались и за ними было установлено наружное наблюдение.

3. Прокуратурой при сборе доказательств были умышленно допущены грубейшие нарушения процессуального закона, что существенно затрудняет вынесение обвинительного приговора.

Facebook Рената Кузьмина Комментарий Рената Кузьмина по делу Олеся Бузины

4. По указанию генпрокурора Луценко потерпевшую Валентину Бузину систематически лишали предусмотренных законом прав, в т. ч. незаконно отстраняли от участия в процессе ее адвоката.

5. Из материалов дела были похищены важные документы, включая протоколы допросов свидетелей, указывающих на совершение убийства не подозреваемыми, а другими лицами. Возбужденное по данному факту дело прокуратурой умышленно не расследуется.

6. Президент и все руководители правоохранительных органов Украины безосновательно отказали потерпевшей в личном приеме и не выслушали ее жалоб.

7. Для того, чтобы скрыть допущенные нарушения законов, ГПУ противоправно направило дело в Одессу для его последующего прекращения там.

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8. До настоящего времени организаторы и заказчики убийства не установлены, не смотря на то, что дело в их отношении выделено в отдельное производство.

"Я не буду перечислять всех нарушений прав и законных интересов потерпевшей, которые послужили основанием для нашего обращения за защитой в ЕСПЧ, отмечу лишь то, что мы будем внимательно следить за законностью и справедливостью рассмотрения Шевченковским судом г. Киева дела об убийстве Олеся Бузины", — заявил Ренат Кузьмин.

Facebook Рената Кузьмина Комментарий Рената Кузьмина по делу Олеся Бузины

Как отметил защитник, потерпевшая сторона не будет мешать прокуратуре доказывать вину подсудимых, но в то же время будет внимательно изучать предоставленные прокуратурой доказательства и будет принципиально реагировать на любые нарушения прав потерпевшей.

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"Мы призываем всех воздержаться от любого давления на судей и присяжных, а также от любого незаконного воздействия на свидетелей. Только беспристрастный приговор суда будет воспринят обществом и принят потерпевшей. Вместе с тем, мы оставляем за собой право требовать отставки и наказания генпрокурора и его подчиненных в случае, если суд установит фальсификацию доказательств обвинения или искусственное создание условий для освобождения убийц от ответственности. Мы также обязуемся информировать украинскую и международную общественность о ходе и результатах рассмотрения этого дела украинским судом", — подчеркнул Ренат Кузьмин.