Бузина, Василец-Тимонин и Amnesty International. Свобода слова, ты где?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В четверг в Шевченковском суде Киева продолжилось заседание по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины. Учитывая, что оно носило подготовительный характер, ожидать какого-то прорыва не стоило.

Очередное шоу

Пожалуй, единственной интригой было — появятся ли в суде радикалы из С14, для которых подозреваемые в деле Бузины не убийцы, а герои. Очевидно, что пропустить повод в очередной раз заявить о себе националисты не могли. Как и две недели назад лидер С14 Жека Карась и его сторонники сделали все для того, чтобы заседание органа судебной власти больше походило на фрик-шоу.

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Причем свой протест против суда над героями Майдана и АТО националисты выражали как во время самого процесса, так и за его пределами. Например, пассажиры трамвая, следующего по улице Дегтяревской рядом с Шевченковским судом никак не могли понять, почему их транспорт никак не продвигается вперед. Радикалов это мало заботило — перекрыв пути, ура-патриоты покинули полотно только после того, как водитель потихоньку начал двигаться прямо на них. Примерно так же фривольно бравые парни из С14 вели себя и на заседании суда. Когда националистам что-то не нравилось, они начинали выкрикивать кричалки в духе: "Судьи помните — власть не вечна", "Судите сепаров, а не солдат".

Не удивительно, что работать в атмосфере запугивания суд не захотел — в какой-то момент, даже не объявив дату следующего заседания, представители Фемиды удалились.

Хотя, со стороны показалось, что даже если бы суд рассматривал дело в полной тишине и без националистов, процесс вряд ли сдвинулся бы с мертвой точки. Учитывая, что это уже второе подготовительное заседание по делу Бузины, а к основному Фемида еще даже не подобралась, есть подозрение, что процесс будет затягиваться до последнего.

Политика маятника

Достаточно интересным обещает стать и другой судебный процесс, в котором фигурируют журналисты. Речь о решении Апелляционного суда Киева отпустить из-под стражи и отправить под домашний арест журналистов Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина, обвиняемых в пособничестве террористам и сепаратизме. Своим решением суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов, которые просили сменить им меру пресечения им меру пресечения.

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Напомним, в сентябре 2017 года райсуд Житомира признал Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина виновными в пособничестве сепаратизму и приговорил их к 9 годам тюремного заключения.

"Очевидно, что количество недовольства украинской властью по части ее наступления на свободу слова начало перерастать в качественно негативное отношение", — говорит политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. "Сочетание коррупции с откровенно диктаторскими замашками и преследованием журналистов делает властный картель нерукоподаваемым. С такими темпами Порошенко в следующем году останется разве что съездить на Венский бал".

По словам эксперта, судебное решение по Васильцу и Тимонину — попытка показать Западу, что в Украине все не так плохо, действует справедливый суд.

"Но это политика маятника, который качает власть, то потакая радикалам, то делая уступки Европе. Это политика лавирования, но никак не последовательная и четкая позиция. Ничего общего с заботой о свободе слова это не имеет. Если бы дело Васильца и Тимонина не приобрело международный резонанс, их положение было бы куда более прискорбным", — отмечает Золотарев.

Усилили давление

О том, что украинские власти всерьез усилили давление на тех, кто не боится ее критиковать говорится и в годовом докладе Amnesty International о состоянии прав человека в Украине и мире.

"Украинские власти усилили давление на своих критиков и независимые общественные организации, в том числе на журналистов и антикоррупционных активистов. Среди прочего, государственные органы открывали уголовные производства и принимали законы, призванные ограничить права на свободу слова и свободу объединений", — сказано в отчете.

Как отмечают в Amnesty International, члены общественных организаций, регулярно подвергаются преследованиям и становятся жертвами насилия. Эти инциденты не были эффективно расследованы, а существенное подозрение в побуждении к ним падает на представителей власть и правоохранительные органы.

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А где результаты?

Констатируя отсутствие результатов в расследовании убийств журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета, международная организация отмечает, что власть ограничивает право на свободу выражения взглядов, инициируя необоснованные уголовные производства против критикующих ее журналистов.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины

"В августе 2017 года произошло три отдельных инцидента, когда СБУ депортировала четырех иностранных журналистов — двух испанских и двух российских — из-за "угрозы национальным интересам Украины" и запретила им возвращаться в Украину в течение трех лет. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская обвинила российскую журналистку Анну Курбатову, которую выслали 30 августа, в создании "угрожающих национальным интересам Украины" материалов, и предупредила, что так будет с каждым, "кто позволит себе позорить Украину", — говорится в докладе.