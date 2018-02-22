Amnesty International подвергла резкой критике новые власти Украины

КИЕВ, 22 фев – РИА Новости Украина. Дальнейший регресс наблюдается в вопросах соблюдения прав человека в Украине, говорится в ежегодном докладе Amnesty International.

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"Мы наблюдали дальнейший регресс в вопросах соблюдения прав человека в Украине. Критики правительства, журналисты, некоммерческие организации стали объектами все возрастающего давления со стороны властей и ультраправых групп, которые под предлогом защиты от российской агрессии вступили на путь ущемления свободы слова и свободы ассоциаций", — говорится в пресс-релизе Amnesty International, посвященном выходу годового доклада.

"Этот год в Украине запомнится дальнейшим ухудшением ситуации с правами человека. Новые власти Украины демонстрируют короткую память и все активнее перенимают репрессивные методы своих соседей, забыв про лозунги и обещания Евромайдана", — заявил на пресс-конференции в Москве заместитель регионального директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.

Он добавил, что "особо удручает тема секретных тюрем". "Мы добились освобождения тайных узников, но, к сожалению, никто не понес наказания в Украине за эту совершенно недопустимую практику", — заявил Кривошеев.

Amnesty International — международная неправительственная организация, основанная в Великобритании в 1961 году. На ее сайте говорится, что ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека".

При этом Amnesty International всегда подчеркивает, что является независимой организацией, находящейся на полном самофинансировании благодаря пожертвованиям. Однако в декларируемом принципе об отказе от денег от правительств или политических структур есть лазейка — Amnesty оставляет за собой право принимать средства от госучреждений, если они выделяются на образовательные проекты в сфере прав человека.

Благодаря этому Amnesty International получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них — госдепартамент США, британские власти, Европейская комиссия. По данным СМИ, солидные средства выделяются Amnesty International и американским миллиардером Джорджем Соросом через его фонд "Открытое общество".

Деятельность Amnesty International неоднократно подвергалась критике. Ее подозревают в предвзятости, избирательному подходу к публикуемой информации и даже в шпионаже. Против этой организации Amnesty International высказывались, в частности, власти России, Соединенных Штатов, Китая.