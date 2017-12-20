Amnesty International призывает Украину немедленно освободить Муравицкого

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Международная организация Amnesty International считает журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в Украине в госизмене за его публикации в СМИ, узником совести и призывает немедленно его освободить.

"Власти Украины должны снять все обвинения с журналиста и узника совести Василия Муравицкого, который провел месяцы в заключении за критику политики властей", — говорится в пресс-релизе Amnesty International.

В документе отмечается, что все обвинения Муравицкому проистекают из факта его работы с русскоязычными онлайн-ресурсами.

"За горячей патриотической риторикой украинских властей скрывается постыдная правда: в сегодняшней Украине журналиста, осмелившегося критиковать правительство, судят за измену. Василий Муравицкий является узником совести, лишённым свободы исключительно за мирное выражение своего мнения. Его дело служит предупреждением всем, кто выступает против политики властей на востоке Украины", – заявил замдиректора Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.

"С начала конфликта на востоке Украины СМИ и активисты гражданского общества неустанно подвергаются преследованиям со стороны правительства и военизированных групп, которые хотят запугать их и заставить их замолчать. Мы призываем украинские власти немедленно и безоговорочно освободить Василия Муравицкого и положить конец преследованию журналистов, блогеров и других несогласных", – добавил он.

Как ожидается, в среду в Королёвском районном суде Житомира начнется рассмотрение дела Муравицого по существу. Журналист был задержан Службой безопасности Украины 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

Журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права.