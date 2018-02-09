Слушание дела Бузины нынешним судом бессмысленно - адвокат

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Дальнейшее рассмотрение уголовного дела об убийстве известного украинского журналиста и писателя Олеся Бузины нынешней коллегией судей Шевченковского районного суда Киева не имеет перспективы, считает адвокат обвиняемых Андрей Федур.

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"Я лично убедился, что этот процесс в этом составе суда уже не имеет никакой перспективы. У наших подзащитных есть конституционное право на суд присяжных, то есть чтобы их судил народ Украины, а нам сегодня рассказывают что-то другое, что есть эта "советская тройка", которая вас немного посудит, решит вопрос доказательств, каких свидетелей вызывать в судебное заседание, которая решит вопрос меры пресечения, назначит дело к рассмотрению, а потом у вас каким-то образом появятся суд присяжных", — сказал Федур журналистам в пятницу.

Он заявил, что действующее законодательство не предусматривает такой процедуры, по которой решил идти суд. При этом Федур добавил, что защита обвиняемых готова принимать участие в судебном процессе в дальнейшем.

Ранее в пятницу Шевченковский райсуд отклонил ходатайство защиты обвиняемых о передаче дела об убийстве Бузины на рассмотрение суда присяжных вместо обычной коллегии судей.