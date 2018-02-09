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    Cуд отказался передать дело об убийстве Бузины на рассмотрение присяжных

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    Убийство Олеся Бузины: суд над националистами (246)

    (обновлено: )22510
    Шевченковский районный суд Киева 9 февраля провел заседание по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины. Защита обвиняемых просила передать дело на рассмотрение присяжных.
    Судовое заседание по делу Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева отказался передать уголовное дело об убийстве журналиста Олеся Бузины на рассмотрение суда присяжных, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

    С14 зажгли файеры перед Шевченковским районным судом Киева
    twitter.com/MaryanKushnir
    Суд по делу Бузины. Националисты С-14 жгут файеры

    О передаче дела присяжным просили адвокаты обвиняемых по делу Андрея Медведько и Дениса Полищука.

    Также суд перенес предварительное слушание дела на 22 февраля.

    "В связи с занятостью членов коллегии судей в других процессах подготовительное заседание переноситься на 22 февраля на 10.00", — сказал председательствующий в деле судья Евгений Сидоров.

    На судебном заседании в пятницу присутствовали два подозреваемых по делу – националисты, участники боевых действий в Донбассе Андрей Медведько и Денис Полищук, а также потерпевшая сторона — мать погибшего. Также в суде находились сторонники обвиняемых — представители националистических организаций. Под зданием суда члены организации С-14 зажгли файеры.

    Известный украинский журналист Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них – в голову. Инцидент расследовался по статье "умышленное убийство"

    Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста.

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