Cуд отказался передать дело об убийстве Бузины на рассмотрение присяжных

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева отказался передать уголовное дело об убийстве журналиста Олеся Бузины на рассмотрение суда присяжных, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

О передаче дела присяжным просили адвокаты обвиняемых по делу Андрея Медведько и Дениса Полищука.

Также суд перенес предварительное слушание дела на 22 февраля.

"В связи с занятостью членов коллегии судей в других процессах подготовительное заседание переноситься на 22 февраля на 10.00", — сказал председательствующий в деле судья Евгений Сидоров.

На судебном заседании в пятницу присутствовали два подозреваемых по делу – националисты, участники боевых действий в Донбассе Андрей Медведько и Денис Полищук, а также потерпевшая сторона — мать погибшего. Также в суде находились сторонники обвиняемых — представители националистических организаций. Под зданием суда члены организации С-14 зажгли файеры.

Известный украинский журналист Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них – в голову. Инцидент расследовался по статье "умышленное убийство"

Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста.