Суд выпустил Васильца и Тимонина под домашний арест

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КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева отпустил из-под стражи и отправил под домашний арест журналистов Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина, обвиняемых в пособничестве террористам и сепаратизме.

Своим решением суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов, которые просили сменить им меру пресечения им меру пресечения.

"Я благодарю команду адвокатов, которые проделали поистине титаническую работу и добились результата. У меня просто нет слов! Благодарю всех, кто поддерживал нас все это время", — заявил Василец после заседания суда, его слова цитирует Страна.ua.

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В сентябре 2017 года райсуд Житомира признал Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина виновными в пособничестве сепаратизму и приговорил их к 9 годам тюремного заключения. Оба журналиста подали апелляцию на решение суда.