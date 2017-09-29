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    Общество

    Васильца и Тимонина осудили за высказывания против Майдана - Портнов

    Тема:

    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (270)

    (обновлено: )1901
    Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина задержали по обвинению в сепаратизме, в частности в создании канала "Новороссия ТВ". Суд приговорил их к 9 годам лишения свободы.
    Евгений Тимонин и Дмитрий Василец в зале суда. Архивное фото
    Скриншот "17 канал"

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. У суда нет доказательств причастности журналиста Дмитрия Васильца и его помощника Евгения Тимонина к созданию канала "Новороссия ТВ", заявил бывший замглавы Администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов.

    Приговор журналистам Васильцу и Тимонину. Видео
    Канал на Youtube Страна.ua
    9 лет "за сепаратизм". Приговор журналистам Васильцу и Тимонину

    Накануне Андрушовский суд Житомирской области признал виновными в сепаратизме киевского журналиста Дмитрия Васильца и его помощника Евгения Тимонина и приговорил их к 9 годам лишения свободы.

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    "Прочитал обвинительный акт по осуждённым к девяти годам журналистам. Мой короткий вердикт — кроме ничем не подтверждённого словоблудия следствия о т.н. ДНР и т.н. Новороссии, реально они осуждены за высказывания в адрес участников Майдана, чим, як вказано у обвинувальному акті "принизили національну честь і гідність українського народу", — написал Портнов на своей странице в Facebook.

    Facebook Андрея Портнова
    Комментарий Андрея Портнова

    "Лично я осуждаю существование т.н. "народных" образований и считаю их, мягко выражаясь, недоразумением. Но не вижу ни одного доказательства причастности к ним осуждённых сегодня журналистов. Это тот случай, когда читать обвинительный акт было одновременно и смешно и грустно", — добавил он.

    Портнов также сообщил, что формирует "украинскую и международную юридические группы для отмены приговора и наказания виновных в фальсификации дел".

    В свою очередь главный редактор интернет-издания "Страна.UA" Игорь Гужва назвал приговор Васильцу и Тимонину "совершенно диким".

    "Все разговоры о том, что якобы "власть дает заднюю", "власть боится идти в судах по беспределу" — это все разговоры не о чем. Да, власть труслива и может отступить. Но только когда сталкивается с организованным сопротивлением. Когда машина работает против журналиста, то она дает 9 лет за полностью фейковое обвинение. Опозорившись на Лавриновиче, решили показать свои мускулы на Диме. 9 лет…" — написал он у себя в Facebook.

    Facebook Игоря Гужвы
    Комментарий Игоря Гужвы

    Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина задержали по обвинению в сепаратизме, в частности в создании канала "Новороссия ТВ". Как утверждал сам журналист, он не имеет к телеканалу никакого отношения и не причастен ни к его формированию, ни к созданию и распространению информации на этом телеканале.

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