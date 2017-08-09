Шито белыми нитками. Адвокат Новицкая о деле журналистов Васильца и Тимонина

Дмитрий Коломиец, РИА Новости Украина

Андрушевский районный суд Житомирской области продлил на два месяца меру пресечения журналисту 17 канала Дмитрию Васильцу и его коллеге Евгению Тимонину. Прессу из зала вытолкали. Об этом сообщила в интервью РИА Новости Украина адвокат журналистов Светлана Новицкая.

По словам адвоката, допрос свидетелей проводился в закрытом режиме, а во время избрание меры пресечения (хотя эту часть заседания никто не закрывал) охрана просто вытолкала журналистов из зала.

"В закрытом режиме свидетелей только допрашивают, а когда избрание меры пресечения (открытая часть — Ред.) — они просто вытолкали корреспондента "Страна.ua", просто за шиворот выталкивали… Конвоиры просто нагло себя вели. Но закрытое заседание — только допрос свидетелей, а тут уже было оглашение вопроса о продлении (ареста — Ред.). Но они просто не пустили, вытолкали. Там еще были два журналиста, "Правовой дозор"… Они их тоже — пинками с заседания. Они (журналисты — Ред.) не хотели выходить, их просто вытолкали", — рассказала адвокат.

В итоге — арест для Васильца и Тимонина продлен на два месяца. Защита не удивлена.



"Да, это у них такой ритуал. Судьи раз в два месяца собираются, назначают по пять, по шесть заседаний, а потом их срывают… Но раз в два месяца ритуально собраться они не забывают", — сказала Новицкая.

Она отметила, что "если раньше прокурор хотя бы писала ходатайства — пусть те же самые, но проставляла другие даты, то сейчас они вообще не заморачиваются — она просто встала и заявила о продлении (ареста — Ред.), никаких доказательств, ничего вообще…".



"И это при том, что никаких насильственных действий они (Василец и Тимонин — Ред.) не совершали. Вообще по этой статье их не имеют права привлекать. У них идет как бы ответственность за информационное содействие террористической организации. Но если вы посмотрите статью 258 прим.3, то там вообще такого нет понятия. Закон о борьбе с терроризмом, сам термин, что такое "терроризм" — исключительно насильственные действия, поджоги, похищения, убийства… То есть, они вообще по этой статье не должны привлекаться. Это все из пальца высосано, просто чтобы из СИЗО их не выпускать", — подчеркнула адвокат.

Новицкая отметила, что все же есть определенные подвижки. press-post.net Дело Муравицкого: приговор Украине и украинской журналистике

"После того как в прошлый раз я закатила скандал, что надо привлекать к ответственности свидетелей за неявку в судебное заседание, а там штраф довольно крупный, они вдруг сказали, что у них нет марок и мы не посылали свидетелям повестки… Но в этот раз привели четыре свидетеля. А всего — 16, значит, еще четыре осталось допросить. А до этого они по одному, по два свидетеля в заседание допрашивали. Это при том, что ехать — тысячу гривен только на бензин, чтобы туда добраться", — сказала адвокат.

Она напомнила, что Василец и Тимонин были в Донецке с 13 по 16 июля 2014 года, и — "по материалам дела приобщили прослушку их переговоров".



"А само уголовное производство было открыто (объединено по обоим фигурантам — Ред.) 6 апреля 2015 года… И потом всплыла эта прослушка. Я заявлял трижды ходатайства вытребовать, на основании чего до регистрации уголовного производства прослушивались их телефоны? Нет вообще ни решения суда, ничего, они просто слушали и все. На каком основании, непонятно. И они не стесняются все это приложить. Причем прослушивали и родителей Тимонина, и семью Васильца. А потом не предоставили никакого решения следственного судьи, на основании чего велась прослушка до возбуждении уголовного производства", — рассказала Новицкая.

По словам адвоката, она намерена в связи с этим подать заявление о служебном преступлении сотрудников правоохранительных органов, но — "пока на заседании дело еще ни разу не доходило до стадии рассмотрения этих доказательств".

Новицкая отметила, что, учитывая все эти обстоятельства, а также и ряд других, оснований для особо радужных надежд (относительно перспектив расследования) она не видит.

Дмитрий Василец, обращаясь к журналистам, заявил: "просто чтобы вы понимали, что сейчас идет — сейчас, по сути, 37-й год, 38-й… Это банальные репрессии, когда любого человека сажают…". Суды затягивают — "можно сидеть годами и справедливости никакой не дождаться".



"Видите что происходит: сначала Коцабу посадили, потом меня, недавно Муравицкого посадили… Это все очевидное давление для того, чтобы страхом управлять всем журналистским сообществом…", - констатировал он.

Журналист и медиа-правозащитник Дмитрий Василец и IT-специалист Евгений Тимонин обвиняются в пособничестве терроризму и сепаратизме. В частности, их подозревают в создании телеканала "Новороссия ТВ". Своей вины они не признают.

Дмитрий Василец заявил, что он не имеет никакого отношения ни к созданию "Новороссии ТВ", ни к распространению информации на этом этого канале. По его словам, и обыск, и задержание — политические действия, связанные с деятельностью общественного движения "Медиа-люстрация".



Напомним, представители движения "Медиа-люстрация" учредили "премию Геббельса", которую вручали СМИ за самое беспредельное вранье.

Татьяна Новицкая также подчеркнула, что страница Тимонина в соцсети ВКонтакте была взломана, там появились некие записи.

"Им вменяют призыв к терроризму в СМИ. Но, что бы вы там на своей странице не делали, за это нет уголовной ответственности", - подчеркнула адвокат.

И добавила, что ей "уже год приходится доказывать, что есть четыре закона, которые регулируют, что такое СМИ, что такое телевидение, что такое радио, что должны быть лицензии, периодичность… что страничка ВКонтакте не является средством массовой информации, нет состава преступления по этой статье".



"Но им — что в лоб, что по лбу! Будем смотреть", — резюмировала Новицкая.

По ее словам, следующее заседание по делу Васильца и Тимонина назначено на 4 сентября, но она опасается, что снова будут попытки "затянуть время".