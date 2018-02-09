Суд по делу Бузины: пиар и слезы

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Дело убитого во дворе собственного дома украинского журналиста и писателя Олеся Бузины за два года не сдвинулось ни на йоту.

Ничего в этом плане не изменил и состоявшийся в пятницу, 9 февраля суд над подозреваемыми в убийстве радикалами Полищуком и Медведько.

Хотя, для многих результаты заседания по резонансному делу были важны лишь отчасти. Пожалуй, главной целью большинства из тех, кто пришел к Шевченковскому суду, расположенному всего через несколько домов от места убийства Бузины стал банальный пиар.

Суд вместо карантина?

Несмотря на то, что практически все из присутствующих в зале суда осознавали бесперспективность происходящего, желание "засветиться" превалировало над здравым смыслом. Прекрасно понимая, что первое за долгое время заседание по делу Бузины будет широко освещаться в СМИ каждый из косвенных участников процесса старался изо всех сил.

Например, националисты из С14, о которых после их нападок на храмы УПЦ уже начали забывать, еще с начала недели начали готовиться к суду по делу Бузины. Делая рекламу своей будущей пиар-акции радикалы не жалели стикеров с призывами прийти под здание Шевченковского суда и активно продвигали событие в социальных сетях. "Поддержать патриотов" и при этом заработать очки в националистическом сообществе были не против и ребята из "Правого сектора" и "Нацкорпуса", которые также рассматривали суд по Бузине как "ивент" стратегической важности.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Судовое заседание по делу Бузины

Но по факту обеспечить массовость мероприятия ни одни, ни другие националисты не смогли. Ожидая увидеть под зданием суда грозных накачанных парней с длинными бородами и стальными кулаками, журналисты были явно разочарованы. Поддержать патриотов Андрея Медведько и Дениса Полищука пришла совсем уж зеленая молодежь. Настолько юная, что худощавых парней с шарфами на лицах можно было принять за учеников соседних школ, которым нечем заняться во время карантина.

Да, представителей националистического движения действительно было около сотни, но какой-либо опасности они не представляли. Хотя, похоже, это и не было целью перформанса под зданием Шевченковского суда. Главное, что с основной задачей юные патриоты справились на "отлично". И "побратимов" отстояли, и со своим файер-шоу попали в сводки новостей.

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Засилье депутатов

Свою порцию "хайпа" от суда в деле Бузины получили и народные депутаты, из числа тех, которые тяготят к национал-патриотическому крылу. Вместо традиционного часа правительства, который в эти минуты проходил в стенах Верховной Рады народные избранники почему-то оказались на улице Дехтяревской. Хотя, вместо того, чтобы при помощи депутатского значка контролировать честность и прозрачность судебного процесса, политики предпочли поддерживать только одну из сторон.

"То, что происходит с подсудимыми Полищуком и Медведько — это произвол и беспредел", — заявил перед судом Владимир Парасюк. "По отношению к этим людям дело расследуется не объективно и мне кажется, что парни не виноваты в том, в чем их обвиняют. Тем более удивляет отношение к людям, которые были на Майдане, а потом защищали нашу страну на Донбассе. То, что мы видим сегодня — это недопустимо"

РИА Новости Украина Евгений Котенко Судовое заседание по делу Бузины

"Засветились" перед камерами и другие слуги народа — активное участие в судебном процессе приняли Юрий Тимошенко и Андрей Левус из "Народного фронта", Игорь Луценко из "Батькивщины", Оксана Корчинская из Радикальной партии, а также внефракционные националисты Андрей Ильенко и Андрей Билецкий. Все они искренне недоумевали, почему патриоты оказались на скамье подсудимых, а получив нужные пиар-баллы разъехались по своим делам.

Династия адвокатов

Изо всех сил старались не ударить в грязь лицом перед публикой и адвокаты обвиняемых. Юрист Андрей Федур, который еще недавно представлял интересы сына главы МВД Александра Авакова в деле о рюкзаках во всех красках пытался объяснить судьям, что его подзащитных должен судить народ Украины, а не "советская тройка". Наверное, не случайно, что именно в громком деле Бузины свои первые шаги делает еще один Федур, Глеб — молодой сын известного юриста, которого папа постепенно выводит на большие экраны.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Судовое заседание по делу Бузины

"Я лично убедился, что в этом составе суда процесс уже не имеет никакой перспективы", — заявил Андрей Федур. "У подзащитных есть конституционное право на суд присяжных, то есть чтобы их судил народ Украины, а нам сегодня рассказывают что-то другое, что есть эта "советская тройка", которая вас немного посудит, решит вопрос доказательств, каких свидетелей вызывать в судебное заседание, которая решит вопрос меры пресечения, назначит дело к рассмотрению, а потом у вас каким-то образом появятся суд присяжных".

Низко и подло

Пожалуй, единственным человеком, которого в зале Шевченковского суда вопросы пиара вообще не волновали была мать Олеся Бузины Валентина Павловна. Почти все два с лишним часа заседания пожилая женщина скромно сидела в уголке и ждала, когда же судьи решат хоть что-нибудь вразумительное. Хотя, когда пришедшие в зал "герои" стали явно перегибать палку, намекая, что Бузине досталось по заслугам, даже она не смогла остаться в стороне.

"Радоваться смерти — низко и подло", - тихо сказала женщина. "Именно такие как вы дали указание убить Олеся. Но ничего, оценку вашему поведению дадут ваши избиратели…".