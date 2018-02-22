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    Суд по делу Бузины перенесен, радикалы подожгли покрышки

    Тема:

    Убийство Олеся Бузины: суд над националистами (250)

    (обновлено: )16401
    Из-за занятости судей заседаний по делу об убийстве Олеся Бузины перенесено. Члены радикальных организаций перекрыли дорогу и устроили беспорядки под судом.
    Активисты зажгли покрышки под зданием Шевченковского районного суда
    Фото facebook.com/yakovlev.danylo

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В Киеве Шевченковский районный суд перенес заседание по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины из-за занятости в другом процессе, сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Суд по делу Бузины: адвокат заявил, что убийство совершено на заказ

    Предварительное судебное заседание по делу Бузины началось утром в четверг, в зале суда присутствовали обвиняемые Денис Полищук и Андрей Медведько. Их адвокат заявил, что рассмотрение дела не имеет перспектив из-за того, что не установлены заказчики убийства Бузины.

    "Суд по делу об убийстве Бузины прервался из-за занятости в других судебных процессах, а также для предоставления возможности стороне защиты ознакомиться с жалобой потерпевшей, заявленной ее представителем в заседании. Таким образом подготовительное заседание вновь отложено. Дату и время следующего заседания суд сообщит позже", — написала Максимец на своей странице в Facebook.

    Сразу после окончания заседания группа активистов радикальных организаций подожгла покрышки прямо на крыльце суда. Также они перекрыли дорогу и требует передать дело на рассмотрение присяжных.

    Напомним, ранее бойцы Национальной гвардии Украины, которые осуществляют охрану, покинули помещение Шевченковского районного суда города Киева без сообщения причин такого поступка.

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