Суд по делу Бузины перенесен, радикалы подожгли покрышки

Фото facebook.com/yakovlev.danylo

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В Киеве Шевченковский районный суд перенес заседание по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины из-за занятости в другом процессе, сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Предварительное судебное заседание по делу Бузины началось утром в четверг, в зале суда присутствовали обвиняемые Денис Полищук и Андрей Медведько. Их адвокат заявил, что рассмотрение дела не имеет перспектив из-за того, что не установлены заказчики убийства Бузины.

"Суд по делу об убийстве Бузины прервался из-за занятости в других судебных процессах, а также для предоставления возможности стороне защиты ознакомиться с жалобой потерпевшей, заявленной ее представителем в заседании. Таким образом подготовительное заседание вновь отложено. Дату и время следующего заседания суд сообщит позже", — написала Максимец на своей странице в Facebook.

Сразу после окончания заседания группа активистов радикальных организаций подожгла покрышки прямо на крыльце суда. Также они перекрыли дорогу и требует передать дело на рассмотрение присяжных.

Напомним, ранее бойцы Национальной гвардии Украины, которые осуществляют охрану, покинули помещение Шевченковского районного суда города Киева без сообщения причин такого поступка.