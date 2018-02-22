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    Фото дня. Суд по убийству Бузины: новые заявления адвоката

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    Убийство Олеся Бузины: суд над националистами (252)

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    В суде прения открылись заявлением адвоката обвиняемых Андрея Федура, который настаивает на возвращении обвинительного заключения в прокуратуру.
    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В Киеве 22 февраля продолжилось рассмотрение уголовного дела об убийстве журналиста Олеся Бузины. Дело слушается в Шевченковском районном суде, на заседание которого прибыли обвиняемые Денис Полищук и Андрей Медведько, а также потерпевшая сторона — мать Бузины.

    В суде прения открылись заявлением адвоката обвиняемых Андрея Федура, который настаивает на возвращении обвинительного заключения в прокуратуру.

    По словам Федура, следствие не установило заказчиков преступления, также ожидается ликвидация Шевченковского суда. Юрист уверен в бесперспективности дела и проведении повторных слушаний.

    "Я уверен, что убийство вашего сына было совершено на заказ", — цитирует Страна.ua слова Федура, которые он в суде сказал матери Олеся Бузины.

    Смотрите также: Суд по делу Бузины: адвокат заявил, что убийство совершено на заказ

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