Фото дня. Суд по убийству Бузины: новые заявления адвоката

В Киеве 22 февраля продолжилось рассмотрение уголовного дела об убийстве журналиста Олеся Бузины. Дело слушается в Шевченковском районном суде, на заседание которого прибыли обвиняемые Денис Полищук и Андрей Медведько, а также потерпевшая сторона — мать Бузины.

В суде прения открылись заявлением адвоката обвиняемых Андрея Федура, который настаивает на возвращении обвинительного заключения в прокуратуру.

По словам Федура, следствие не установило заказчиков преступления, также ожидается ликвидация Шевченковского суда. Юрист уверен в бесперспективности дела и проведении повторных слушаний.

"Я уверен, что убийство вашего сына было совершено на заказ", — цитирует Страна.ua слова Федура, которые он в суде сказал матери Олеся Бузины.

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