Суд по делу Бузины. "Отмажет" ли снова власть патриотов

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В пятницу, 9 февраля Шевченковский районный суд Киева начнет рассмотрение дела об убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины, погибшего в апреле 2015-го года. Тем не менее, сообщения об этом вы вряд ли встретите в новостях большинства отечественных СМИ.

Тему резонансного преступления в Украине принято замалчивать, так что о суде над радикалами Андреем Медведько и Денисом Полищуком знают лишь избранные.

"Защитим патриотов"

Среди таковых — сторонники подозреваемых националистов, которые еще с начала недели собирают "толпу", чтобы поучаствовать в суде по делу Бузины. Активисты организаций "Вільні люди" и С14 расклеили по городу листовки с просьбой прийти на заседание.

"Один за всех — и все за одного: не позволим осудить украинских патриотов", — призывают активисты в Facebook. "Только благодаря поддержке общественности и огласки дела, есть шанс доказать непричастность Андрея и Дениса. Они не побоялись системы, а боролись за идеалы революции Достоинства, осознавая последствия. Они — пример для каждого из нас. И наш долг — отстоять их свободу"

Сколько ура-патриотов в комуфляже и балаклавах собираются прийти поддержать Медведько и Польщука пока не известно, но уже сейчас понятно, какое давление будет оказывать их присутствие на судей. Тем более, что со служителями Фемиды у активистов свои счеты. Именно судья Татьяна Левицкая определила под стражу "архитекторов", которые недавно были задержаны за поджог храма Десятинного монастыря в Киеве.

А кто заказчики?

Но ожидать, прорыва в деле, которое уже два года как спущено на тормоза явно не приходится. Власть настолько увлеклась заигрыванием с националистами всех мастей, что вряд ли пойдет на обострение.

"Руководство страны заинтересовано в том, чтобы указав на «стрелочников», максимально затянуть дело Бузины», — говорит политолог, директор Центра "Третий сектор"Андрей Золотарев. "Ведь вопрос о заказчиках этого преступления уходит в тень. Понятно, что без политической "крыши", без прикрытия, этого убийства не было бы. Пока эти люди находятся при власти истину мы не установим. Но чем больше пройдет времени, тем тяжелее будет это сделать".

Политолог уверен, что в деле Бузины власть продолжит тактику "отмазывания" патриотов.

"О чем говорить, если люди, которые подозреваются в убийстве, пусть и с мерой пресечения, все же находятся на свободе? В то время, когда люди, совершавшие куда меньшие преступления находятся за решеткой", — резюмирует Золотарев.

Изменений не будет

Похожей точки зрения придерживается и политологи Алексей Якубин.

"Дело Бузины сильно заполитизировано. Обвиняются люди из националистической среды и это влияет на процесс суда и то, как рассматривается это дело. Учитывая, что власть избрала патриотов в качестве референтной группы, с которой сверяет все свои решения, ждать результатов не стоит. Как минимум, до следующего электорального цикла. Со стороны обвинения и защиты мы увидим попытку максимально затянуть процесс", - говорит эксперт.

О том, что при нынешней власти расследование убийства Олеся Бузины вряд ли сдвинется с мертвой точки говорит и политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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"Каких либо серьезных изменений ждать не стоит. Глубокая зависимость украинской власти от «правых» делает невозможным какое-либо наказание обвиняемых по делу Бузины. Это дело будет тянуться, находится в разных стадиях аж до 2019 года, а точку в нем определят результаты выборов. До этого времени что-либо не стоит надеяться", - подытожил Бортник.