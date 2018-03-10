В Украине в подразделении КОРД появился "воздушный спецназ", сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в Facebook. Он также сообщил, что свои способности бойцы КОРДа продемонстрировали на высоте 80 метров в одной из высоток столицы.
Жена погибшего в Княжичах КОРДовца Виталия Валецкого заявила, что МВД пытается скрыть правду и сделать крайним мертвого человека. Говоря о той трагической ночи, она подчеркнула, что муж трижды крикнул "полиция", но в них начали стрелять.
Адвокат Анатолий Башловка и эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук в эфире ГС прокомментировали расследование перестрелки в Княжичах и назревшую отставку министра внутренних дел.
Выяснением обстоятельств произошедшей в селе Княжичи перестрелки между полицейскими, в результате которой погибли пятеро сотрудников, занимается Генеральная прокуратура Украины. И то, что уже удалось выяснить, идет вразрез с заявленным ранее руководством МВД.
Дебют нового спецподразделения Нацполиции – Корпуса оперативного внезапного действия (КОВД, или в украинском варианте КОРД) – выдался ужасающим и устрашающим. Никогда прежде силовики не лили столько напрасной крови своих коллег. Никогда не действовали столь цинично и жестоко. Никогда не открывали огонь на поражение так быстро.
При попытке проверки документов неизвестные попытались скрыться и создали ситуацию опасную для жизни правоохранителей. Полицейские открыли огонь по колесам автомобиля и вынудили неизвестных остановиться. При досмотре автомобиля обнаружены оружие и наркотики.
По словам первого заместителя генпрокурора Дмитрия Сторожука, будут установлены функциональные обязанности каждого из участников операции. Изъяты все журналы, вещественные доказательства, проводятся допросы.
Правоохранители 30 стран провели спецоперацию по ликвидации киберсети "Аваланж", задержаны трое украинцев, среди которых оказался и ее организатор. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на совместном брифинге с и.о. главы Нацполиции Вадимом Трояном.
Врио заместителя начальника отдела Главного управления Национальной полиции в Одесской области Анастасия Якубенко сообщила, что оперативники уголовного розыска провели спецоперацию по освобождению заложницы, за которую требовали крупный выкуп.
В терминале F Международного аэропорта "Борисполь" 3 ноября подразделение особого назначения Национальной полиции КОРД и мобильное пограничное подразделение "Дозор" Государственной пограничной службы провели финальную фазу совместных учений.
По словам спецкора ГС Александра Ивасивки, столкновений между пограничниками и спецподразделением КОРД, который входил в помещение Госпогранслужбы вместе со следователями военной прокуратуры, не возникло, когда они встретились на втором и третьем этажах здания.
35 бойцов подразделения специального назначения "КОРД" получили сертификаты об окончании курса подготовки. "Кордовцы" продемонстрировали противодействие противнику на короткой дистанции с помощью техники ножевого боя.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".