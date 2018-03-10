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Дебют нового спецподразделения Нацполиции – Корпуса оперативного внезапного действия (КОВД, или в украинском варианте КОРД) – выдался ужасающим и устрашающим. Никогда прежде силовики не лили столько напрасной крови своих коллег. Никогда не действовали столь цинично и жестоко. Никогда не открывали огонь на поражение так быстро.