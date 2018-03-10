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    Корпус оперативно-внезапного действия (КОРД)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 28
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    15:33 01.02.2018
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    По словам главы Нацполиции Сергея Князева, задержание преступников в Киеве прошло молниеносно, никто из полицейских, подозреваемых или гражданских не пострадал.
    Учения спецназа КОРД. Архивное фото
    "Альфа" и "КОРД" провели антитеррористические учения
    13:53 30.09.2017
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    В СБУ рассказали,что на учениях проводились интенсивные поисковые мероприятия, выполняли задачи по обезвреживанию диверсионных групп.
    Ситуация в Красногоровке после обстрела
    Красногоровку ночью будет патрулировать спецназ - полиция
    20:03 28.05.2017
    393Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Спецназовцы, согласно информации, будут нести службу по охране общественного порядка, эвакуировать людей на бронетехнике в случае необходимости, а также осуществлять антитеррористические мероприятия.
    Открытие шут-хауза для тренировок спецназа КОРД под Киевом
    Открытие под Киевом шут-хауза для тренировок КОРДа 
    04:37 29.04.2017
    178
    До конца года будет завершен целый комплекс для тренировки бойцов КОРДа, который будет включать в себя все необходимые элементы для подготовки их в различных дисциплинах.
    Спецоперация Нацполиции и КОРД в Киевской области
    МВД: КОРД ликвидировал преступника, открывшего по ним огонь
    14:45 20.03.2017
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    В МВД сообщили, что преступник был ликвидирован после того, как ходе задержания открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов.
    Воздушный спецназ КОРД на высоте 80 метров. Вид от первого лица. Видео
    "Воздушный" спецназ КОРД на высоте 80 метров. Вид от первого лица 
    05:43 05.03.2017
    199Взрыв в здании полиции в Ровно
    В Украине в подразделении КОРД появился "воздушный спецназ", сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в Facebook. Он также сообщил, что свои способности бойцы КОРДа продемонстрировали на высоте 80 метров в одной из высоток столицы.
    Полицейский спецназ КОРД готовится штурмовать высотки
    Полицейский спецназ КОРД готовится штурмовать высотки 
    02:42 05.03.2017
    257Взрыв в здании полиции в Ровно
    По словам главы Нацполиции Сергея Князева, 10 спецназовцев КОРДА продемонстрировали неожиданный для злоумышленника вход в помещение с целью освобождения заложников
    Ситуация в Княжичах
    Жена погибшего в Княжичах: крайним хотят сделать моего убитого мужа
    14:35 23.12.2016
    2478Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Жена погибшего в Княжичах КОРДовца Виталия Валецкого заявила, что МВД пытается скрыть правду и сделать крайним мертвого человека. Говоря о той трагической ночи, она подчеркнула, что муж трижды крикнул "полиция", но в них начали стрелять.
    Анатолий Онищук. Архивное фото
    Эксперт: Нацполиция служит кому угодно, но не народу
    17:27 22.12.2016
    485Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Адвокат Анатолий Башловка и эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук в эфире ГС прокомментировали расследование перестрелки в Княжичах и назревшую отставку министра внутренних дел.
    Похороны погибших в Княжичах правоохранителей
    Инцидент в Княжичах, расследование: каждый день всплывают новые факты
    16:29 13.12.2016
    19341Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Выяснением обстоятельств произошедшей в селе Княжичи перестрелки между полицейскими, в результате которой погибли пятеро сотрудников, занимается Генеральная прокуратура Украины. И то, что уже удалось выяснить, идет вразрез с заявленным ранее руководством МВД.
    Похороны погибших в Княжичах правоохранителей
    Лицензия на отстрел своих. КОРД открывает второй фронт
    11:57 09.12.2016
    24652Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Дебют нового спецподразделения Нацполиции – Корпуса оперативного внезапного действия (КОВД, или в украинском варианте КОРД) – выдался ужасающим и устрашающим. Никогда прежде силовики не лили столько напрасной крови своих коллег. Никогда не действовали столь цинично и жестоко. Никогда не открывали огонь на поражение так быстро.
    В Одессе при задержании грабителей полиция открыла огонь
    В Одессе при задержании грабителей полиция открыла огонь 
    00:17 09.12.2016
    333Взрыв в здании полиции в Ровно
    При попытке проверки документов неизвестные попытались скрыться и создали ситуацию опасную для жизни правоохранителей. Полицейские открыли огонь по колесам автомобиля и вынудили неизвестных остановиться. При досмотре автомобиля обнаружены оружие и наркотики.
    На месте стрельбы в Княжичах
    Трагедия в Княжичах и ответственность Авакова
    16:26 05.12.2016
    3795Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Гибель пятерых полицейских под Киевом поставила жирную точку в реформе МВД. За всю историю украинской милиции еще не было, чтобы одно подразделение перестреляло другое.
    Оперативное совещании с представителями силовых ведомств у президента Петра Порошенко
    Сарган сообщила подробности совещания у Порошенко по стрельбе под Киевом
    02:59 05.12.2016
    2847Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    По словам первого заместителя генпрокурора Дмитрия Сторожука, будут установлены функциональные обязанности каждого из участников операции. Изъяты все журналы, вещественные доказательства, проводятся допросы.
    Задержание организатора хакерской киберсети Аваланж. Видео
    Задержание организатора хакерской киберсети "Аваланж" 
    05:54 02.12.2016
    736Взрыв в здании полиции в Ровно
    Правоохранители 30 стран провели спецоперацию по ликвидации киберсети "Аваланж", задержаны трое украинцев, среди которых оказался и ее организатор. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на совместном брифинге с и.о. главы Нацполиции Вадимом Трояном.
    Спецоперация полиции по освобождению похищенной бандитами одесситки. Видео
    Спецоперация полиции по освобождению похищенной бандитами одесситки 
    06:18 06.11.2016
    776Взрыв в здании полиции в Ровно
    Врио заместителя начальника отдела Главного управления Национальной полиции в Одесской области Анастасия Якубенко сообщила, что оперативники уголовного розыска провели спецоперацию по освобождению заложницы, за которую требовали крупный выкуп.
    Учения спецподразделений полиции в аэропорту Борисполь. Видео
    Учения спецподразделений полиции в аэропорту "Борисполь" 
    00:45 06.11.2016
    108День полиции: успех или провал?
    В терминале F Международного аэропорта "Борисполь" 3 ноября подразделение особого назначения Национальной полиции КОРД и мобильное пограничное подразделение "Дозор" Государственной пограничной службы провели финальную фазу совместных учений.
    Обыски в Госпогранслужбе
    Ивасивка: пограничный спецназ блокировал прокуроров во время обыска ГПС
    22:14 16.08.2016
    747Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    По словам спецкора ГС Александра Ивасивки, столкновений между пограничниками и спецподразделением КОРД, который входил в помещение Госпогранслужбы вместе со следователями военной прокуратуры, не возникло, когда они встретились на втором и третьем этажах здания.
    Медведько и Полищук о принудительном отбора биологических образцов. Видео
    Медведько и Полищук о принудительном отборе биологических образцов 
    03:16 13.07.2016
    517Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Подозреваемые в убийстве журналиста Олеся Бузины Андрей Медведько и Денис Полищук прокомментировали ситуацию с принудительным отбором биологических образцов спецслужбой "Корд".
    В Харькове ряды полиции пополнили бойцы КОРДа
    В Харькове ряды полиции пополнили бойцы "КОРДа" 
    13:10 07.05.2016
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    35 бойцов подразделения специального назначения "КОРД" получили сертификаты об окончании курса подготовки. "Кордовцы" продемонстрировали противодействие противнику на короткой дистанции с помощью техники ножевого боя.
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