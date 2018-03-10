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    Альфа (спецподразделение СБУ)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 39
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    Следственные действия в квартире Саакашвили в Киеве
    Обыски у Саакашвили: "Альфа" вломилась в жилье оппозиционера 
    09:07 05.12.2017
    1078Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    На улице Костельной в Киеве проводятся следственные действий в жилье оппозиционного политика, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
    Наручники
    Под Киевом задержан экс-сотрудник "Альфы" за хранение оружия и взрывчатки
    19:17 27.10.2017
    143Днепр, Львов: взрывные события
    По информации пресс-службы прокуратуры Киевской области, в Борисполе бывший сотрудник спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины незаконно хранил оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.
    Молоточек судьи
    Суд выпустил из СИЗО обвиняемого в госизмене экс-главу контрразведки СБУ
    06:08 14.10.2017
    2793
    Согласно решению суда, экс-начальник департамента контрразведки Службы безопасности Украины Владимир Бик будет находиться под круглосуточным домашним арестом.
    Учения спецназа КОРД. Архивное фото
    "Альфа" и "КОРД" провели антитеррористические учения
    13:53 30.09.2017
    100
    В СБУ рассказали,что на учениях проводились интенсивные поисковые мероприятия, выполняли задачи по обезвреживанию диверсионных групп.
    Турнир бойцов спецподразделения СБУ Альфа. Видео
    Турнир бойцов спецподразделения СБУ "Альфа" 
    05:31 25.06.2017
    188
    Бойцы спецподразделения "Альфа" соревновались в тактической стрельбе на турнире памяти героя Украины, майора Руслана Лужевского, погибшего под Славянском, прикрывая свою группу.
    Жесткое задержание СБУ организаторов канала нелегальной миграции. Видео
    Жесткое задержание "Альфой" организаторов канала нелегальной миграции 
    05:29 28.05.2017
    611
    Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией задержали в Харьковской области организаторов канала нелегальной миграции иностранцев в Россию.
    На месте взрыва автомобиля, в котором находился Павел Шеремет
    Убийство Шеремета. Появилась новая информация об экс-сотруднике СБУ Устименко
    03:19 18.05.2017
    754Годовщина убийства Павла Шеремета
    По данным журналистов, расследующих гибель коллеги, Игорь Устименко, замеченный возле дома Павла Шеремета накануне его убийства, служил в спецподразделении "Альфа" управления СБУ в Автономной Республике Крым.
    В вагоне метро в Петербурге прогремел взрыв
    Взрывы в петербургском метро были хорошо подготовлены - ветеран "Альфы"
    15:59 03.04.2017
    1886Взрыв в Санкт-Петербурге
    По словам президента Международной ассоциации ветеранов антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова, судя по опубликованным фотографиям с места ЧП, мощность взрыва превысила 100 граммов, а в качестве взрывчатки, возможно, использовался пластид.
    Турецкое судно в территориальных водах Украины, на котором были захвачены заложники
    Бунт на турецком корабле под Одессой: поножовщина и захват заложников
    07:35 06.09.2016
    1067Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Специальный корреспондент из Одессы Александр Тарасенко в эфире ГС сообщил подробности бунта на турецком судне с поножовщиной и захватом заложников. ЧП произошло возле порта "Южный".
    СБУ опубликовала кадры спецоперации по освобождению заложников в Южном. Видео
    СБУ опубликовала кадры спецоперации по освобождению заложников в "Южном" 
    05:14 06.09.2016
    483
    Служба безопасности Украины сообщила, что освободила заложников, которых захватили на турецком судне Mehmet Unlu, находящегося в порту "Южный". Пятерых пострадавших доставили в больницу, захватчиков передали полиции.
    Штурм турецкого судна под Одессой спецназом СБУ: комментарии. Видео
    Штурм турецкого судна под Одессой спецназом СБУ: комментарии 
    18:37 05.09.2016
    1421
    Спецназ СБУ "Альфа" освободил экипаж турецкого судна Mehmet Unlu, находящегося в порту "Южный". Для этого пришлось пойти на штурм. Утром пятерых пострадавших доставили в больницу, захватчиков передали полиции.
    Учения тактических групп спецподразделения Альфа СБУ. Видео
    Учения тактических групп спецподразделения "Альфа" СБУ 
    00:39 08.05.2016
    445Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    На полигоне Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины прошли учения тактических групп по десантированию с вертолета Ми-8, сообщает пресс-служба СБУ.
    Правопорядок в Одессе охраняют автоматчики и легкая бронетехника
    Правопорядок в Одессе охраняют автоматчики и бронетехника
    16:24 29.04.2016
    412Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    Перед годовщиной трагедии 2 мая 2014 год на улицы Одессы выехала легкая бронетехника, находящаяся на вооружении спецназа Национальной гвардии и группы антитеррора "Альфа".
    Подруга Краснова о задержании СБУ: такого в самых страшных фильмах не видела. Видео
    Подруга Краснова о задержании СБУ: такого в самых страшных фильмах не видела 
    22:21 01.03.2016
    1786Дело Краснова. "Азов" против СБУ
    Оксана Шелест, задержанная вместе с главой Гражданского корпуса "Азов-Крым" Станиславом Красновым, сообщила журналистам подробности задержания ее спецподразделением "Альфа" Службы безопасности Украины.
    Михаил Саакашвили
    Саакашвили отказался от охраны СБУ
    21:46 10.02.2016
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    Ранее Саакашвили заявил, что силовые ведомства по указанию из Киева начали расследовать реализацию всех осуществляемых его командой проектов. Он увязал это с обнародованием им видеозаписи с позициями украинских военных в Донбассе.
    Столкновения бойцов СБУ с жителями вьетнамского квартала в Одессе
    В Одессе произошли столкновения между бойцами СБУ и мигрантами из Вьетнама
    14:47 28.01.2016
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    При проведении обыска вьетнамцы перекрыли выезд из жилого комплекса, после чего завязалась потасовка со спецназовцами. Один из мигрантов пострадал и попал в больницу.
    На месте задержания диверсантов в Киеве
    На месте задержания диверсантов в Киеве 
    13:22 10.12.2015
    1011Спецоперация СБУ в Киеве
    В ночь на четверг в Киеве была проведена спецоперация по ликвидации диверсионной группы. В Оболонском районе столицы сотрудники СБУ изъяли в одной из квартир в жилом доме большой арсенал оружия.
    На месте задержания диверсантов в Киеве
    Спецоперация СБУ, подробности: работали ночью, без предупреждения, в жилом доме
    13:19 10.12.2015
    3681Спецоперация СБУ в Киеве
    Спикер СБУ Елена Гитлянская дала брифинг по поводу событий с задержанием диверсионной группы на Оболони в Киеве. Подробности в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил спецкор Александр Ивасивка.
    Оперативное видео: задержание диверсантов в Киеве
    Задержание диверсионной группы в Киеве: кадры оперативного видео 
    12:41 10.12.2015
    5097Спецоперация СБУ в Киеве
    У задержанных в Оболонском районе столицы были изъяты боеприпасы и оружие. Среди задержанных - трое граждан России.
    Служба Безопасности Украины
    АТО в Киеве: боец "Альфы" погиб, спасая ребенка - СБУ
    11:18 10.12.2015
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    На Оболони в Киеве ночью проходила спецоперация СБУ по задержанию ДРГ, в ходе которой были убиты двое человек. Подробности в эфире радиостанции Голос Столицы сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.
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    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
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