По данным журналистов, расследующих гибель коллеги, Игорь Устименко, замеченный возле дома Павла Шеремета накануне его убийства, служил в спецподразделении "Альфа" управления СБУ в Автономной Республике Крым.
По словам президента Международной ассоциации ветеранов антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова, судя по опубликованным фотографиям с места ЧП, мощность взрыва превысила 100 граммов, а в качестве взрывчатки, возможно, использовался пластид.
Служба безопасности Украины сообщила, что освободила заложников, которых захватили на турецком судне Mehmet Unlu, находящегося в порту "Южный". Пятерых пострадавших доставили в больницу, захватчиков передали полиции.
Спецназ СБУ "Альфа" освободил экипаж турецкого судна Mehmet Unlu, находящегося в порту "Южный". Для этого пришлось пойти на штурм. Утром пятерых пострадавших доставили в больницу, захватчиков передали полиции.
Оксана Шелест, задержанная вместе с главой Гражданского корпуса "Азов-Крым" Станиславом Красновым, сообщила журналистам подробности задержания ее спецподразделением "Альфа" Службы безопасности Украины.
Ранее Саакашвили заявил, что силовые ведомства по указанию из Киева начали расследовать реализацию всех осуществляемых его командой проектов. Он увязал это с обнародованием им видеозаписи с позициями украинских военных в Донбассе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".