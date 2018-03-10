На данный момент состоялось три судебных заседания в отношении заместителя начальника тыла оперативного командования "Восток" Игоря Черниенко, начальника штаба, первого заместителя командира 53 бригады Сергея Войченко и самого командира Валерия Водолазского.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".