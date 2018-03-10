Первое предварительное заседание состоялось 9 февраля, однако из-за занятости судей в заседании был объявлен почти двухнедельный перерыв. Судебное заседание сопровождалось митингом в поддержку обвиняемых.
В пятницу в Шевченковском суде Киева начинается процесс по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины, которого так долго добивалась потерпевшая сторона. Общественность будет внимательно следить за законностью, подчеркнул адвокат Ренат Кузьмин.
По словам Рената Кузьмина, в четверг Печерский суд удовлетворил его жалобу и обязал полицию провести расследование по факту незаконного предоставления и последующего лишения Саакашвили украинского гражданства.
Украинская правоохранительная система не способна защитить ни гражданина, ни страну, ни саму себя, и эту систему "построили люди, незаконно захватившие власть в Украине, целью которых было и остается личное обогащение", считает Ренат Кузьмин.
Интервью генпрокурора Украины Юрия Луценко на Радио Свобода, а фактически - отчет о его достижениях на должности, по мнению бывшего первого замгенпрокурора Рената Кузьмина, рассчитан на туповатого обывателя, не разбирающегося в происходящем.
По словам бывшего первого заместителя генерального прокурора, подозрение, предъявленное прокурором Игорю Гужве, означает лишь то, что какой-то конкретный прокурор подозревает кого-либо в совершении преступления.
Обращаясь к главе СБУ, экс-замгенпрокурора заявил, что "с целью защиты интересов украинского народа" просит "зарегистрировать уголовное производство по факту государственной измены, совершенной Петром Порошенко".
Бывший замгенпрокурора отмечает, что компания президента реализует продукцию на территории Крыма и организовывает работу на фабрике в российском Липицке, в то время как сам Порошенко заявляет о "войне с РФ".
Из уголовного дела по факту убийства публициста и журналиста Олеся Бузины пропали документы. Что это - преступная халатность или умысел, пытается разобраться представитель потерпевшей стороны Ренат Кузьмин.
Как сообщил адвокат матери Олеся Бузины Ренат Кузьмин, из дела пропали протоколы допроса политолога Владимира Фесенко. Фесенко в своих показаниях заявил о получении письма с информацией о том, что убийство Бузины организовано УПА.
Новоназначенный генеральный прокурор Юрий Луценко уже изучает обстановку во вверенном ему ведомстве, структуру прокуратуры, а также ход расследований резонансных дел. Но, как считают бывшие сотрудники ГПУ, новый начальник может вернуть старые схемы.
Расследование дел в отношении бывшего генпрокурора Виктора Пшонки, бывшего первого замгенпрокурора Рената Кузьмина, экс-главы СБУ Александра Якименко и бывшего главы НБУ Игоря Соркина приостановлены, поскольку в настоящее время фигуранты дел находятся в розыске.
В Украине вступило в силу постановление Кабмина, согласно которому украинцы обязаны при переезде регистрироваться на новом месте. Помимо этого в Одесской области объявили траур в связи с гибелью при пожаре шестерых детей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В пятницу в Шевченковском суде Киева начинается процесс по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины, которого так долго добивалась потерпевшая сторона. Общественность будет внимательно следить за законностью, подчеркнул адвокат Ренат Кузьмин.
Первое предварительное заседание состоялось 9 февраля, однако из-за занятости судей в заседании был объявлен почти двухнедельный перерыв. Судебное заседание сопровождалось митингом в поддержку обвиняемых.