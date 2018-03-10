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    Ренат Кузьмин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 72
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    Судовое заседание по делу Бузины
    В Киеве продолжат рассматривать дело об убийстве журналиста Бузины
    03:35 22.02.2018
    181Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Первое предварительное заседание состоялось 9 февраля, однако из-за занятости судей в заседании был объявлен почти двухнедельный перерыв. Судебное заседание сопровождалось митингом в поддержку обвиняемых.
    Ренат Кузьмин
    Кузьмин: организаторы и заказчики убийства Бузины не установлены
    07:29 08.02.2018
    850Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    В пятницу в Шевченковском суде Киева начинается процесс по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины, которого так долго добивалась потерпевшая сторона. Общественность будет внимательно следить за законностью, подчеркнул адвокат Ренат Кузьмин.
    Юрий Луценко и Назар Холодницкий на заседании Регламентного комитета
    НАБУ возбудило дело в отношении Юрия Луценко
    16:59 16.11.2017
    6012Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Уголовное производство связано с расследованием фактов незаконного обогащения генерального прокурора Украины.
    Михаил Саакашвили в Одессе, 30 сентября 2017
    Суд обязал полицию завести дело по гражданству Саакашвили
    13:01 20.10.2017
    699Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам Рената Кузьмина, в четверг Печерский суд удовлетворил его жалобу и обязал полицию провести расследование по факту незаконного предоставления и последующего лишения Саакашвили украинского гражданства.
    Золотая лопата, якобы найденная у отца Рената Кузьмина
    ГПУ показала фото "золотой лопаты Кузьмина"
    08:39 14.10.2017
    13517
    По словам пресс-секретаря генерального прокурора Ларисы Сарган, золотая лопата якобы была найдена у отца бывшего заместителя Генпрокуратуры Рената Кузьмина.
    Ренат Кузьмин
    Ренат Кузьмин: убийство Тимаева не раскроют, а Саакашвили... не накажут
    14:22 11.09.2017
    5301Днепр, Львов: взрывные события
    Украинская правоохранительная система не способна защитить ни гражданина, ни страну, ни саму себя, и эту систему "построили люди, незаконно захватившие власть в Украине, целью которых было и остается личное обогащение", считает Ренат Кузьмин.
    Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
    Кузьмин о Саакашвили: уголовная ответственность не грозит
    13:00 11.09.2017
    411"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин заявил, что Уголовный кодекс Украины не предусматривает уголовной ответственности за незаконный переход границы еще с 2004 года.
    Ренат Кузьмин
    Суд обязал СБУ расследовать "госизмену Порошенко" - Кузьмин
    09:10 26.07.2017
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    Ранее экс-заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин призвал главу Службы безопасности Украины Василия Грицака открыть уголовное производство в отношении главы государства.
    Юрий Луценко
    Девять "подвигов" генпрокурора Луценко
    13:42 03.07.2017
    1536Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Интервью генпрокурора Украины Юрия Луценко на Радио Свобода, а фактически - отчет о его достижениях на должности, по мнению бывшего первого замгенпрокурора Рената Кузьмина, рассчитан на туповатого обывателя, не разбирающегося в происходящем.
    Ренат Кузьмин
    Гужва не может быть арестован, он обязательно выйдет на свободу - Кузьмин
    00:27 24.06.2017
    347Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    По словам бывшего первого заместителя генерального прокурора, подозрение, предъявленное прокурором Игорю Гужве, означает лишь то, что какой-то конкретный прокурор подозревает кого-либо в совершении преступления.
    Ренат Кузьмин
    Кузьмин: в Украине используются нацистские методы борьбы с инакомыслящими
    13:58 23.06.2017
    1113Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Экс-генпрокурор Украины Ренат Кузьмин допускает, что спецслужбы умышленно провоцировали Игоря Гужву, искусственно создавали условия для получение им взятки с целью его последующего "изобличения".
    Обращение Рената Кузьмина к главе СБУ Василию Грицаку. Видео
    Обращение Кузьмина к Грицаку о "госизмене Порошенко" 
    11:09 13.01.2017
    4947
    Обращаясь к главе СБУ, экс-замгенпрокурора заявил, что "с целью защиты интересов украинского народа" просит "зарегистрировать уголовное производство по факту государственной измены, совершенной Петром Порошенко".
    Президент Украины Петр Порошенко
    СБУ просят возбудить дело "по факту госизмены" в отношении Порошенко
    10:26 13.01.2017
    6433
    Бывший замгенпрокурора отмечает, что компания президента реализует продукцию на территории Крыма и организовывает работу на фабрике в российском Липицке, в то время как сам Порошенко заявляет о "войне с РФ".
    Ренат Кузьмин
    НАПК проверяет декларацию Порошенко из-за бизнеса в РФ - Кузьмин
    12:59 10.01.2017
    742Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Экс-заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин заявил, что подал в НАПК заявление по проверке декларации Петра Порошенко. Он уточнил, что о результатах сообщит позже.
    Особняк Рената Кузьмина в Пуще-Водице
    Суд арестовал особняк экс-замгенпрокурора Кузьмина под Киевом
    14:47 09.08.2016
    632
    Согласно данным СМИ, которые ссылаются на постановление Печерского районного суда, арестованы жилой дом общей площадью 1068 кв м с подвалами, навесами и гаражом на 142 кв м.
    Олесь Бузина. Архивное фото
    Пропажа документов по делу убийства Бузины. Кому это выгодно?
    13:51 12.07.2016
    1567Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Из уголовного дела по факту убийства публициста и журналиста Олеся Бузины пропали документы. Что это - преступная халатность или умысел, пытается разобраться представитель потерпевшей стороны Ренат Кузьмин.
    Олесь Бузина
    Прокуратура расследует пропажу документов из дела об убийстве Бузины
    15:03 11.07.2016
    641Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Как сообщил адвокат матери Олеся Бузины Ренат Кузьмин, из дела пропали протоколы допроса политолога Владимира Фесенко. Фесенко в своих показаниях заявил о получении письма с информацией о том, что убийство Бузины организовано УПА.
    Ренат Кузьмин
    Кузьмин: пять задач и пять проблем генпрокурора Луценко
    13:56 16.05.2016
    1737Дело Новинского. Прикосновенен
    Новоназначенный генеральный прокурор Юрий Луценко уже изучает обстановку во вверенном ему ведомстве, структуру прокуратуры, а также ход расследований резонансных дел. Но, как считают бывшие сотрудники ГПУ, новый начальник может вернуть старые схемы.
    В ГПУ объяснили, зачем приостановили расследование дел Пшонки и Соркина. Видео
    В ГПУ объяснили, зачем приостановили расследование дел Пшонки и Соркина 
    04:59 24.04.2016
    175Онищенко: новая партия компромата
    Расследование дел в отношении бывшего генпрокурора Виктора Пшонки, бывшего первого замгенпрокурора Рената Кузьмина, экс-главы СБУ Александра Якименко и бывшего главы НБУ Игоря Соркина приостановлены, поскольку в настоящее время фигуранты дел находятся в розыске.
    Протест МАФовиков и Правого сектора под стенами КГГА
    Хроника 21 апреля: штурм Киевсовета, траур в Одесской области
    09:32 22.04.2016
    560
    В Украине вступило в силу постановление Кабмина, согласно которому украинцы обязаны при переезде регистрироваться на новом месте. Помимо этого в Одесской области объявили траур в связи с гибелью при пожаре шестерых детей.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Ренат Кузьмин
    Кузьмин: организаторы и заказчики убийства Бузины не установлены
    07:29 08.02.2018
    850
    В пятницу в Шевченковском суде Киева начинается процесс по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины, которого так долго добивалась потерпевшая сторона. Общественность будет внимательно следить за законностью, подчеркнул адвокат Ренат Кузьмин.
    Судовое заседание по делу Бузины
    В Киеве продолжат рассматривать дело об убийстве журналиста Бузины
    03:35 22.02.2018
    181
    Первое предварительное заседание состоялось 9 февраля, однако из-за занятости судей в заседании был объявлен почти двухнедельный перерыв. Судебное заседание сопровождалось митингом в поддержку обвиняемых.
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