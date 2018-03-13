Кузьмин о деле Рубана: "бабушкино варенье" и грязная сделка со следствием

РИА Новости Украина

На минувших выходных в Украине произошло громкое задержание. 8 марта на блокпосту в Донбассе при выезде из неподконтрольной Украине территории с арсеналом оружия был задержан руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан.

Как сообщало РИА Новости Украина, Рубана подозревают в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства. Президент Петр Порошенко попросил главу Службы безопасности Василия Грицака взять расследование дела под личный контроль. На данный момент Рубану избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Экс-замгенпрокурора Ренат Кузьмин считает, что в деле с Рубаном оперативниками была применена провокация.

"Для того, чтобы лучше понять подоплеку задержания Рубана, подозреваемого в покушении на жизнь Порошенко и прочих деятелей нынешнего режима, тем, кто никогда не сталкивался с подобными "спецоперациями", нужно знать, что на оперативном сленге означает словосочетание "бабушкино варенье". "Бабушкино варенье" — это провокация незаконного оборота наркотиков с целью последующего изобличения "виновного", как правило, для искусственного улучшения количественных показателей в отчетности", — написал Кузьмин на своей странице в Facebook.

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По его словам, такие действия заключаются в том, что опер или агент просит, например, на вокзале ничего не подозревающего человека который едет, к примеру, из Киева в Москву, перевезти через границу и передать "внучке-студентке" банку варенья. Отсюда и пошло название.

"Мол, внучка сама приедет на вокзал и заберет варенье, которое любящая бабушка для нее приготовила. Для пущей убедительности банка открывается и варенье даже дают попробовать сомневающейся жертве… О том, что на дне банки находится целлофановый пакетик с наркотиком, понятное дело, никто не рассказывает… Как правило, жертва из жалости или за деньги соглашается и через несколько часов ее задерживают при пересечении границы", — уточнил Кузьмин.

Далее, он отмечает, страна из СМИ узнает о "проведении операции по пресечению деятельности международной организованной преступной группы, поставлявшей наркотики из Азии в ЕС" и "задержании курьера".

"В статистический отчет вносятся данные о раскрытии тяжких преступлений: от контрабанды наркотиков до участия в организованной преступной группе и создания этой самой группы. "Героям" — ордена, медали, звания, а несчастному "наркокурьеру" — тюрьма или работа на оперативников в качестве агента-осведомителя. В следующий раз такой агент сам будет передавать очередной жертве на вокзале "бабушкино варенье", — разъяснил Кузьмин.

Facebook Рената Кузьмина Скриншот с Facebook

По его мнению, в истории с задержанием Рубана силовики в итоге отчитаются раскрытием предотвращенных террористических актов, убийств депутатов и «тысяч», как выразился глава СБУ Василий Грицак, украинцев, незаконного хранения оружия, его сбытом, а также предотвращенным убийством Порошенко и разоблачением новых участников преступной организации Януковича. Он акцентировал, что и Грицак, и генеральный прокурор Юрий Луценко уже "поспешили объявить о разоблачении украинских террористов и их московских кураторов", однако на ряд вопросов никто из них так и не дал вразумительных ответов.

"1. Почему за 4 года войны ни Захарченко, ни Плотницкий, которые, как утверждает украинская власть, работают на Кремль, никогда раньше даже не пытались организовывать теракты в Киеве? 2. Почему диверсанты ФСБ, ГРУ, ССО России, которые по утверждению украинской власти, воюют в Украине, за 4 года так и не попытались ликвидировать ни Порошенко, ни Турчинова, ни прочих "военачальников"? 3. Почему для осуществления терактов в Киеве Кремль выбрал такого мало пригодного для этой цели исполнителя, как Рубан, зачем поручил купить оружие в ДНР и везти его в Киев, если есть более безопасные маршруты из России?" — перечисляет Кузьмин.

Также остаются без объяснений вопросы, почему Рубан который, с его же слов, ранее 140 раз незаконно переходил линию разграничения вне официальных пунктов пропуска, в это раз вдруг решил проехать именно через официальный КПП, зная, что машина обязательно будет досмотрена, и как и когда СБУ смогла оборудовать скрытыми видеокамерами грузовик, в который, как утверждает Грицак, грузилось оружие для Рубана.

Facebook Рената Кузьмина Скриншот с Facebook

"Без ответов на эти вопросы вся эта "великая операция" по задержанию террориста Рубана выглядит как "бабушкино варенье": агент СБУ попросил Рубана перевезти машину с мебелью через КПП. Или попросил перевести оружие в мебели. Допустим, за деньги. И передать его за пунктом пропуска такой себе "внучке". Безопасность досмотра на КПП агент брал на себя. После того, как Рубан согласился, агент оборудовал скрытыми видеокамерами машину, под видео загрузил ее оружием и передал Рубану. На КПП сбушники оформили задержание, а из СМИ страна узнала о подвиге героев", — считает экс-замгенпрокурора.

Он напомнил, что "выявление" преступлений через подобные провокации часто используют американцы, но в США совсем другая законодательная база и система доказывания, а в Украине за подобные "штучки" в тюрьму может отправиться не Рубан, а опер-провокатор из СБУ.

Facebook Рената Кузьмина Скриншот с Facebook

"Что дальше? Дальше Рубану предложат ставшую уже традиционной в постмайданной Украине грязную сделку со следствием, по которой ГПУ исключит из обвинений подготовку теракта взамен на нужные показания об "организаторах и заказчиках". Кого назначат организаторами и заказчиками понятно — политических оппонентов власти и всех, кто может помешать Порошенко избраться на второй срок. Надежде Савченко и Юлии Тимошенко нужно приготовиться. Без них точно не обойдется", - подытожил Кузьмин.