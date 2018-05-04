Кузьмин: в деле Найема мало что делается законно

РИА Новости Украина

В деле избиения народного депутата президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафы Найема произошел неожиданный поворот. Так, Шевченковской районный суд Киева избрал двоим подозреваемым в нападении на Найема меру пресечения в виде ночного домашнего ареста: под стражей оказались Ахмед-Абубакарович Саитов и Умолт Русланович Темербулатов. Еще один подозреваемый — гражданин РФ Саитов Магомед-Салих Арбуевич — был взят под круглосуточный домашний арест.

Избитый народный депутат возмутился таким решением суда.

"Двух участников не обязали даже надеть электронные браслеты, а домашний арест предписан им с 23 до 6 утра, когда люди в принципе пребывают дома. Днем же они вполне свободно могут передвигаться. И не понятно, как вообще следствие будет контролировать исполнение этой меры пресечения", — заявил Найем.

Адвокат, экс-заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин считает, что для ареста участников драки с Найемом нет правовых оснований, а вокруг инцидента с избиением неоправданно много шумихи.

"Дали по физиономии депутату Рады. Казалось бы, заурядное событие, не стоящее обсуждения. Но не тут-то было! В нашей уникальной стране вот уже третий день бушуют страсти. Прокуроры и полицейские отчитываются о раскрытии этого преступления, политики и журналисты проклинают суд, отпустивший подозреваемых под домашний арест, сам "потерпевший" заявляет, что он "в шоке от решения суда о мере пресечения…", а вся прогрессивная общественность требует отправить за решетку преступников, посягнувших на святое", — прокомментировал Кузьмин на своей странице в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

По его мнению, общественность необоснованно решила, что все подозреваемые должны обязательно сидеть за решеткой, пока полиция будет вести следствие.

"Депутат и "банда чеченцев" повздорили на дороге из-за того, что кто-то кому-то не уступил дорогу. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой кто-то ударил депутата по лицу и, как пишут в СМИ, "сломал ему челюсть". Суд разрешил задержать того, кто ударил депутата, а остальным избрал в качестве меры пресечения домашний арест. Вот и вся история, наделавшая так много шума. Хоть полиция и уведомила "банду чеченцев" о подозрении в умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести и хулиганстве, сделала она это незаконно", — уточнил Кузьмин.

Адвокат подчеркнул, что драка на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, хулиганством не является — такова позиция Верховного суда Украины.

Скриншот с сайта Facebook

"А вот роковой удар в лицо, которым была сломана депутатская челюсть , нанес один из нападавших, а не все четверо, а, значит, и отвечать за него должен тот, кто ударил, а не "вся банда", состоящая, кстати говоря, из студентов Национального университета, 19-23 лет от роду, имеющих постоянное место жительства и ранее не судимых. И которые утверждают, что именно депутат спровоцировал конфликт, что именно он начал оскорблять их, угрожая своим депутатским статусом и близостью к главе МВД, и именно он начал драку", — разъяснил Кузьмин.

Как акцентировал бывший заместитель генпрокурора, судья при таких обстоятельствах не должен арестовывать задержанных студентов при том, что они не скрываются от следствия, а статьи, по которым они подозреваются, предусматривают наказание, не связанное с лишением свободы, такое, как штраф, общественные и исправительные работы.

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"А для тех, кто с пеной у рта требует ареста "банды", хочу напомнить, что обвиняемым в убийстве Олеся Бузины вообще не избрана мера пресечения, обвиняемого в бандитизме, в разбое и похищении людей Лихолита не дал арестовать лично Луценко, а заказчики убийства Гонгадзе, давно известные и генпрокурору, и пострадавшему депутату, до сих находятся на свободе без какой-либо меры пресечения. И никто не требует их ареста", — напомнил Кузьмин.

Скриншот с сайта Facebook

Также он привел в пример случай, когда замначальника "Кобры" Алексейпоказал средний палец Арсению, который на тот момент находился в должности спикера парламента.

"Помните, как Яценюк пожаловался Ющенко на водителя, показавшего ему средний палец за то, что тот "подрезал" его на дороге? Когда выяснилось, что этим водителем оказался офицер "Кобры", это подразделение ГАИ было ликвидировано. Очевидно, что для деятелей нынешнего режима не все украинцы – люди. Для них люди – это они сами. Они и их преступное кодло. Отсюда такая истерика по поводу получившего по физиономии депутата от "Блока Петра Порошенко", который ко всему еще является и членом коллегии МВД Украины. Осталось только отчислить "отличившихся" студентов из ВУЗа и ликвидировать факультет, на котором они учились", — резюмировал Кузьмин.