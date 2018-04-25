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    Cуд обязал возбудить еще одно дело против Порошенко - Кузьмин

    (обновлено: )298100
    По данным Рената Кузьмина, речь идет о "госизмене Порошенко при финансировании российской армии через принадлежащую ему Липецкую фабрику Roshen", незаконном обогащении Порошенко по делу "Укргаздобычи" и др.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Адвокат, экс-заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин заявил, что суд обязал правоохранительные органы возбудить уголовное дело против президента Украины Петра Порошенко по факту создания преступной организации с целью уклонения от уплаты налогов.

    "Возбуждено новое дело против Порошенко. Уже десятое… Публикую еще одно определение суда. В этот раз о необходимости расследовать дело по факту создания преступной организации с целью уклонения от уплаты налогов и сборов в интересах действующего президента Порошенко. Следователям предстоит выяснить, создал ли эту преступную организацию сам гарант конституции или это сделали для него его "любимые друзья", а он типа ничего не знал и не ведал", — написал Кузьмин в среду в Facebook.

    Адвокат пишет, что по его заявлениям против президента ранее суды уже обязали правоохранителей провести ряд расследований.

    В частности, по данным Кузьмина, речь идет о "госизмене Порошенко при финансировании российской армии через принадлежащую ему Липецкую фабрику Roshen", незаконном обогащении Порошенко по делу "Укргаздобычи"; лишении Порошенко украинского гражданства Саакашвили; выдворения по указанию Порошенко в Грузию охранников и водителей Саакашвили; о возможной даче взяток депутатам Рады за назначение генпрокурора; по докладу ООН о фактах существования в Украине тайных тюрем СБУ; по докладу ООН о фактах несудебных казней и пыток в зоне военной операции в Донбассе; о злоупотреблении Украиной объявлением в розыск оппонентов власти каналами Интерпола; о "незаконном вмешательстве" Украины в выборы США.

    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины
    Порошенко на ТВ, а значит, президентская гонка началась

    "Ко всем этим преступлениям причастен наш незабвенный президент", — настаивает адвокат.

    При этом он не уточнил, были ли по данным решениям судов в итоге возбуждены уголовные дела.

    Напомним, ранее Кузьмин призвал главу Службы безопасности Украины Василия Грицака открыть уголовное производство о госизмене в отношении президента Петра Порошенко и топ-менеджеров принадлежащей ему компании. Он заявлял, что компания Порошенко реализует продукцию на территории Крыма и организовывает работу на фабрике в российском Липицке, в то время как президент заявляет о "войне с РФ" и необходимости внедрения санкций против Москвы.

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