Осужденная экс-премьер Юлия Тимошенко обратилась к администрации Качановской колонии с заявлением, в котором требует доставить ее на судебное заседание 24 января, где будет рассматриваться дело о махинациях в корпорации ЕЭСУ.
Следующее заседание суда по уголовному делу о злоупотреблениях в корпорации ЕЭСУ может пройти в центральной клинической больнице "Укрзализныци" в Харькове, где содержится подсудимая по делу экс Юлия Тимошенко.
Пенитенциарная служба уже успела отреагировать на высказывание защитника экс-премьера. "Заявление Власенко о том, что осужденная якобы согласилась ехать в суд, не соответствует действительности", - сообщает сайт ведомства.
Заседание Киевского районного суда Харькова, который рассматривает уголовное дело против экс-премьера Юлии Тимошенко о злоупотреблениях корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ), было перенесено на 25 октября.
Юлия Тимошенко не поедет на очередное заседание Киевского районного суда Харькова, запланированное на 16 августа по уголовному делу по обвинению экс-премьера в финансовых злоупотреблении на должности руководителя ЕЭСУ.
Киевский районный суд Харькова во вторник вновь перенес слушание уголовного дела о финансовых махинациях в корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ) из-за неявки обвиняемой - экс-премьера Украины Юлии Тимошенко.
Возникшая в 1990-е годы задолженность перед Минобороны РФ корпорации ЕЭСУ была гарантирована украинским государством, заявил в среду в ходе судебного заседания свидетель по "делу Щербаня" Петр Кириченко.
Тимошенко, отбывающая с конца 2011 года семилетний срок в тюрьме Харькова за превышение полномочий при подписании газового соглашения с Россией в 2009 году, уже более девяти месяцев находится на лечении в городской больнице.
Европарламент большинством голосов на пленарной сессии в четверг в Страсбурге поддержал соглашение о внесении изменений в двустороннее соглашение между Украиной и Евросоюзом об упрощенном оформлении виз, сообщили в пресс-службе ассамблеи.
Федеральный суд Нью-Йорка отклонил жалобу американской компании UTICo, иск которой к офшорным структурам банка Credit Suisse о взыскании около 18,3 миллиона долларов в связи с делом ЕЭСУ был оставлен без удовлетворения.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".