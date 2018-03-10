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    Единые энергетические системы Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Молоточек судьи
    Суд в Москве рассмотрит отказ Киева в иске Минобороны РФ на $405 млн
    00:45 12.10.2015
    275
    Кабмин Украины просит признать и привести в исполнение на территории России решение хозсуда от 7 марта 2014 года. Тогда Хозяйственный суд Киева отменил свое же принятое ранее решение.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    Украина хочет утвердить в суде отказ Минобороны РФ в иске на $405 млн
    04:11 27.08.2015
    461
    Как сообщается, заявитель - Кабинет министров Украины - просит признать и привести в исполнение на территории России решение Киевского суда от 7 марта 2014 года.
    Молоток судьи
    Суд Киева отменил решение о выплате миллионного долга Минобороны РФ
    14:09 03.04.2014
    7
    Хозяйственный суд Киева отменил свое решение от 2012 года, обязывающее правительство Украины выплатить Минобороны РФ 288 миллионов долларов, погасив таким образом долг корпорации ЕЭСУ.
    Экс-премьер Юлия Тимошенко, архивное фото
    Очередное заседание суда по делу ЕЭСУ назначено на 28 февраля
    16:47 11.02.2014
    9
    Очередное заседание суда по делу корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ), обвиняемой в котором является осужденная экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, назначено на 28 февраля.
    Экс-премьер Юлия Тимошенко, архивное фото
    Пенитенциарная служба готова в любой момент доставить Тимошенко в суд
    20:11 23.01.2014
    9
    Пресс-служба государственной пенитенциарной службы Украины в связи с запросами СМИ сообщает о том, что всегда готова обеспечить доставку осужденной Тимошенко для участия в судебном заседании.
    Экс-премьер Юлия Тимошенко, архивное фото
    Тимошенко требует доставить ее в пятницу в суд по делу ЕЭСУ
    12:39 23.01.2014
    10
    Осужденная экс-премьер Юлия Тимошенко обратилась к администрации Качановской колонии с заявлением, в котором требует доставить ее на судебное заседание 24 января, где будет рассматриваться дело о махинациях в корпорации ЕЭСУ.
    Экс-премьер Юлия Тимошенко, архивное фото
    Заседание суда по ЕЭСУ может пройти в больнице, где лечится Тимошенко
    17:22 17.01.2014
    9
    Следующее заседание суда по уголовному делу о злоупотреблениях в корпорации ЕЭСУ может пройти в центральной клинической больнице "Укрзализныци" в Харькове, где содержится подсудимая по делу экс Юлия Тимошенко.
    Защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко
    Тимошенко хотела прибыть в суд, утверждает Власенко
    18:35 06.12.2013
    8
    Пенитенциарная служба уже успела отреагировать на высказывание защитника экс-премьера. "Заявление Власенко о том, что осужденная якобы согласилась ехать в суд, не соответствует действительности", - сообщает сайт ведомства.
    Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко
    Суд над Тимошенко по делу ЕЭСУ состоится через месяц
    16:26 06.11.2013
    23
    Киевский районный суд Харькова назначил рассмотрение дела ЕЭСУ по обвинению экс-премьера Юлии Тимошенко на 6 декабря, сообщила секретарь судьи Константина Садовского.
    Суд по делу ЕЭСУ против Тимошенко
    Суд по делу ЕЭСУ против Тимошенко 
    18:47 23.09.2013
    27
    Заседание Киевского районного суда Харькова, который рассматривает уголовное дело против экс-премьера Юлии Тимошенко о злоупотреблениях корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ), было перенесено на 25 октября.
    Юлия Тимошенко
    Тимошенко не поедет на очередное заседание по делу ЕЭСУ - Власенко
    13:01 12.07.2013
    3
    Юлия Тимошенко не поедет на очередное заседание Киевского районного суда Харькова, запланированное на 16 августа по уголовному делу по обвинению экс-премьера в финансовых злоупотреблении на должности руководителя ЕЭСУ.
    Юлия Тимошенко
    Тимошенко снова отказалась прибыть в суд по "делу ЕЭСУ"
    18:12 04.07.2013
    7
    "... осужденная подала письменное заявление, в котором указала свой категорический отказ быть этапированной", - информирует государственная пенитенциарная служба Украины.
    Суд над Тимошенко по делу ЕЭСУ перенесен на месяц
    Суд над Тимошенко по делу ЕЭСУ перенесен на месяц 
    13:29 22.05.2013
    40
    Суд более года не может начаться из-за болезни экс-премьера, которая находится на лечении в харьковской больнице.
    Судебный молоток
    Суд в очередной раз перенес рассмотрение дела Тимошенко по ЕЭСУ
    10:58 21.05.2013
    4
    Киевский районный суд Харькова во вторник вновь перенес слушание уголовного дела о финансовых махинациях в корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ) из-за неявки обвиняемой - экс-премьера Украины Юлии Тимошенко.
    Допрос свидетеля по делу об убийстве Щербаня
    Экс-советник Лазаренко подтвердил госгарантии долга ЕЭСУ перед МО РФ
    19:10 15.05.2013
    5
    Возникшая в 1990-е годы задолженность перед Минобороны РФ корпорации ЕЭСУ была гарантирована украинским государством, заявил в среду в ходе судебного заседания свидетель по "делу Щербаня" Петр Кириченко.
    Суд над Тимошенко по делу ЕЭСУ объявил перерыв
    Суд над Тимошенко по делу ЕЭСУ объявил перерыв 
    21:35 23.04.2013
    20
    Тимошенко, отбывающая с конца 2011 года семилетний срок в тюрьме Харькова за превышение полномочий при подписании газового соглашения с Россией в 2009 году, уже более девяти месяцев находится на лечении в городской больнице.
    Европарламент
    Европарламент проголосовал за упрощение визового режима с Украиной
    16:08 18.04.2013
    11
    Европарламент большинством голосов на пленарной сессии в четверг в Страсбурге поддержал соглашение о внесении изменений в двустороннее соглашение между Украиной и Евросоюзом об упрощенном оформлении виз, сообщили в пресс-службе ассамблеи.
    Судебный молоток
    Суд в США отклонил иск к офшорам Credit Suisse из-за махинаций в ЕЭСУ
    13:20 15.04.2013
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    Федеральный суд Нью-Йорка отклонил жалобу американской компании UTICo, иск которой к офшорным структурам банка Credit Suisse о взыскании около 18,3 миллиона долларов в связи с делом ЕЭСУ был оставлен без удовлетворения.
    Юлия Тимошенко
    Суд перенес на 23 апреля рассмотрение дела Тимошенко по ЕЭСУ
    17:25 12.04.2013
    4Суд по делу Тимошенко о долгах ЕЭСУ
    Такое решение огласил председательствующий судья Константин Садовский, учитывая отсутствие в зале судебных заседаний экс-премьера Тимошенко и ее защитницы Евгении Тимошенко.
    Юлия Тимошенко
    Тимошенко не будут этапировать на заседание суда по "делу ЕЭСУ"
    13:26 12.04.2013
    13Суд по делу Тимошенко о долгах ЕЭСУ
    "На заседание суда доставлять ее не будем, потому что есть ее заявление о том, что она не будет принимать участие в заседании суда", - сказал начальник Качановской колонии Игорь Колпащиков.
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