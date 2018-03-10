По словам Владимира Арьева, специальный комитет ПАСЕ создан для того, чтобы поменять регламент, потому что РФ должна вернуться в ПАСЕ и вновь платить свои взносы в Совет Европы - "это похоже на шантаж".
Новшества закона, касающиеся школьного образования на языках нацменьшинств, были задуманы в качестве инструмента по вытеснению русского языка, на котором разговаривает, по последним подсчетам, около 40 процентов населения страны.
Президент Петр Порошенко в ходе заседания ПАСЕ заявил, что Украина полностью внедрит рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании. Он надеется, что выводы позволят снять все противоречивые трактовки этого закона.
За кандидатуру кипрского парламентария Стеллы Кириакидес проголосовали 132 депутата ПАСЕ. Кириакидес будет главой Ассамблеи до января 2018 года, когда организация снова изберёт председателя, но уже из новой политгруппы.
ПАСЕ весь понедельник пыталась выбрать нового главу Ассамблеи, но ни один из двух представленных на этот пост кандидатов не смог набрать необходимое количество голосов. Третий тур выборов решено провести во вторник утром.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".