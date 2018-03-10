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    Страсбург

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 106
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    Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. Архивное фото
    Генсек Совета Европы назвал стоимость плана действий для Украины
    21:33 22.01.2018
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    Говоря по теме Украины, генсек СЕ Турбьерн Ягланд сказал, что стоимость плана действий - 23 миллиона евро. Он также напомнил о позиции Совета Европы по Крыму.
    Парламентская ассамблея Совета Европы, архивное фото
    Глава украинской делегации объяснил, зачем ПАСЕ комиссия с Россией
    19:50 22.01.2018
    831
    По словам Владимира Арьева, специальный комитет ПАСЕ создан для того, чтобы поменять регламент, потому что РФ должна вернуться в ПАСЕ и вновь платить свои взносы в Совет Европы - "это похоже на шантаж".
    Владимир Арьев
    Арьева избрали вице-президентом ПАСЕ
    15:47 22.01.2018
    945
    Заместители председателя ПАСЕ избираются по квотам национальных делегаций, в этом году Украина подала Арьева на эту должность. Главой ассамблеи стал итальянец Микеле Николетти.
    Пленарное заседание зимней сессии ПАСЕ
    Без России и с украинским вопросом. Стартует зимняя сессия ПАСЕ
    00:24 22.01.2018
    639
    В рамках сессии парламентарии рассмотрят доклад литовского парламентария Игидиуса Варейкиса о "гуманитарных последствиях войны в Украине". Она завершится в пятницу, 26 января.
    Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
    Резолюция ПАСЕ: реакция в Европе и санкции против РФ
    07:19 17.10.2017
    17284Резолюция ПАСЕ по Украине
    После голосования по Украине в Совете Европы подготовили механизм, который позволит снять санкции с РФ и вернуть российскую делегацию в ПАСЕ.
    Петр Порошенко на сессии ПАСЕ
    Сессия ПАСЕ: Страсбург изменил многое, если не все
    12:13 14.10.2017
    7422Резолюция ПАСЕ по Украине
    Несмотря на объяснения посетившего Страсбург президента Украины Петра Порошенко украинской позиции, доклад эстонского парламентария Андерса Эркеля оказался достаточно жёстким.
    Здание Совета Европы в Страсбурге
    В здании Совета ЕС из-за задымления отравились люди
    16:21 13.10.2017
    79
    Задымление произошло из-за технической неисправности системы вентиляции на кухне, что привело к отравлению персонала. Все люди получили надлежащую медицинскую помощь.
    Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
    Разборки в ПАСЕ. Киев потребовал подать в суд на Москву
    14:48 13.10.2017
    1249Резолюция ПАСЕ по Украине
    По словам главы украинской делегации в ПАСЕ, от генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда требуют подать в суд на Российскую Федерацию за неуплату членских взносов.
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    Русский боком. Страсбургская порка президента
    10:57 13.10.2017
    3550Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Новшества закона, касающиеся школьного образования на языках нацменьшинств, были задуманы в качестве инструмента по вытеснению русского языка, на котором разговаривает, по последним подсчетам, около 40 процентов населения страны.
    В ПАСЕ начались дебаты по закону об образовании
    В ПАСЕ прошли дебаты по закону об образовании 
    11:19 12.10.2017
    644Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Парламентская ассамблея Совета Европы, несмотря на протест делегации Украины, приступила в четверг к обсуждению нового закона об образовании.
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    Фотоитоги 11 октября: Порошенко в ПАСЕ, новый украинский БТР, Кличко в подвале 
    17:50 11.10.2017
    386
    Президент Петр Порошенко в среду, 11 октября, приехал с рабочим визитом в Страсбург (Франция), где выступил на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.
    Порошенко открыл в Страсбурге Звезду Небесной Сотни
    Порошенко открыл в Страсбурге "Звезду Небесной Сотни"
    17:48 11.10.2017
    258
    По словам Порошенко, "открывая сегодня "Звезду Героям Небесной Сотни" на Страсбургской аллее звезд, мы отмечаем их вклад и в украинскую историю, и в историю Европы".
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    Реформа образования. Киев реализует выводы Венецианской комиссии - Порошенко
    14:05 11.10.2017
    927Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Президент Петр Порошенко в ходе заседания ПАСЕ заявил, что Украина полностью внедрит рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании. Он надеется, что выводы позволят снять все противоречивые трактовки этого закона.
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    Порошенко в ПАСЕ пообещал "гарантировать языковые права"
    13:50 11.10.2017
    439Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По словам главы государства, Киев "должным образом" гарантирует языковые права в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами и стандартами.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко выступит на пленарном заседании ПАСЕ в Страсбурге
    06:35 11.10.2017
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    По данным пресс-службы Петра Порошенко, президент в рамках визита во Францию проведет встречу с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом.
    Стелла Кириакидес
    Новым главой ПАСЕ стала представитель Кипра
    17:00 10.10.2017
    509
    За кандидатуру кипрского парламентария Стеллы Кириакидес проголосовали 132 депутата ПАСЕ. Кириакидес будет главой Ассамблеи до января 2018 года, когда организация снова изберёт председателя, но уже из новой политгруппы.
    Парламентская ассамблея Совета Европы. Архивное фото
    В ПАСЕ согласья нет. Нового главу не выбрали, Аграмунт остается
    11:45 10.10.2017
    1027
    ПАСЕ весь понедельник пыталась выбрать нового главу Ассамблеи, но ни один из двух представленных на этот пост кандидатов не смог набрать необходимое количество голосов. Третий тур выборов решено провести во вторник утром.
    Парламентская ассамблея Совета Европы. Архивное фото
    ПАСЕ не смогла выбрать главу ассамблеи
    19:45 09.10.2017
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    Исполняющий обязанности председателя ПАСЕ Роджер Гейл сообщил, что всего была подана 191 бюллетень, один недействителен: "Ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства".
    Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
    Назначена дата выборов нового главы ПАСЕ
    18:08 07.10.2017
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    Выборы нового председателя ПАСЕ пройдут 9 октября. На эту должность выдвинуты две кандидатуры. Глава ассамблеи будет избран тайным голосованием на открытии сессии.
    Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
    Назначен временный председатель ПАСЕ
    15:47 06.10.2017
    112
    После отставки Педро Аграмунта с поста председателя ПАСЕ самый старший вице-президент Ассамблеи сэр Роджер Гейл автоматически стал исполняющий обязанности президента.
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