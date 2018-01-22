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    Генсек Совета Европы назвал стоимость плана действий для Украины

    (обновлено: )1046021
    Говоря по теме Украины, генсек СЕ Турбьерн Ягланд сказал, что стоимость плана действий - 23 миллиона евро. Он также напомнил о позиции Совета Европы по Крыму.
    Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд рассказал в ПАСЕ о стоимости плана плана действий для Украины.

    "План действий, стоимостью 23 миллиона евро", — сказал Ягланд, говоря по теме Украины.

    В своем выступлении перед парламентариями он напомнил о позиции Совета Европы по Крыму.

    Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Все члены нашей организации, члены парламентской Ассамблеи, все говорили о том, что аннексия Крыма была незаконной. Как и многие международные организации, мы все об этом говорили, как ООН, как ОБСЕ. Ответственность за мир внесена в устав ООН", — заявил генсек СЕ.

    Он отметил, что Совет Европы должен защищать личные права и свободы в государствах-членах.

    "Лучшее, что мы сейчас можем сделать для Украины, это оказать ей помощь и поддержать в создании такого государства, в которое граждане смогут верить", — сказал Ягланд.

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    "Конечно, же если параллельно мы могли получить доступ к Крыму, к Донбассу, что мне представляемся необходимой мерой, то тогда мы сможем сделать еще больше в этом вопросе. Мы работаем в этом направлении, но это очень сложно", — подчеркнул генсек.

    Отвечая на вопрос одного из парламентариев относительно мнения венецианской комиссии по закону об образовании, генсек напомнил, что "мнение венецианской комиссии не является обязательным".

    Ранее председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, депутат Верховной Рады Владимир Арьев был избран вице-президентом ассамблеи.

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