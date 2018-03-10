В Украине требуют закрыть доступ к популярному сервису Booking.com и даже завели против голландской компании уголовное дело. Голландцы же изящно вышли из щекотливого положения. Украинской власти впору воспользоваться опытом КНДР и запретить Интернет как таковой.
По словам народного депутата Георгия Логвинского, украинская сторона хотела бы услышать от израильского президента Реувена Ривллина объяснения его слов о вине украинцев, в частности, бойцов ОУН в Холокосте еврейского народа.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".