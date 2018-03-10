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В Украине требуют закрыть доступ к популярному сервису Booking.com и даже завели против голландской компании уголовное дело. Голландцы же изящно вышли из щекотливого положения. Украинской власти впору воспользоваться опытом КНДР и запретить Интернет как таковой.