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    Георгий Логвинский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Сколько народные депутаты тратят на командировки. Инфографика
    Денег много не бывает. Командировочные депутатов в цифрах 
    09:35 11.01.2018
    961
    За 2017 год 93 депутата Верховной Рады получили компенсацию из государственного бюджета за командировки. Общая сумма выплат народным избранникам составила 8 миллионов гривен.
    Педро Аграмунт (слева) и Георгий Логвинский (в центре)
    Логвинский "уступил" пост главы ПАСЕ докладчику по Украине Фишеру
    04:35 28.04.2017
    911
    По словам представителя парламентской фракции "Народный фронт", он решил снять свою кандидатуру в пользу другого вице-президента ПАСЕ, докладчика по украинскому вопросу немца Акселя Фишера.
    Народный депутат от Народного фронта Георгий Логвинский
    Логвинский: ПАСЕ осудила действия российских спецслужб в Украине
    20:27 26.01.2017
    666Резолюция ПАСЕ по Украине
    Как сообщил вице-президент ПАСЕ, депутат Верховной Рады Георгий Логвинский, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла декларацию 14257 с осуждением действий РФ.
    Голосование резолюции по Украине в ПАСЕ
    ПАСЕ приняла резолюцию по Украине
    19:34 25.01.2017
    3951Резолюция ПАСЕ по Украине
    Член украинской делегации Георгий Логвинский заявил, что "резолюция ПАСЕ "Функционирование демократических институтов в Украине" принята". Резолюция поддержана 106 голосами.
    Народный депутат от Народного фронта Георгий Логвинский
    Логвинский: генсек Совета Европы открыто сотрудничает с властями РФ
    04:50 25.01.2017
    940
    Вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский обвинил генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда в том, что политик проводит сотрудничество с российскими властями.
    Народный депутат от Народного фронта Георгий Логвинский
    Логвинский избран вице-президентом ПАСЕ
    15:26 23.01.2017
    237
    Георгий Логвинский отметил, что должность вице-президента и члена Бюро ПАСЕ - самая высокая занимаемая должность на международной парламентской арене за всю историю Украины.
    Компьютер. Архивное фото
    Сетевые сепаратисты. Нам бы этот Booking взять и запретить
    15:47 22.12.2016
    1090Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    В Украине требуют закрыть доступ к популярному сервису Booking.com и даже завели против голландской компании уголовное дело. Голландцы же изящно вышли из щекотливого положения. Украинской власти впору воспользоваться опытом КНДР и запретить Интернет как таковой.
    Президент Израиля Реувен Ривлин
    Украина отреагирует на слова президента Израиля о Холокосте и ОУН — депутат
    16:37 29.09.2016
    741Трагедия Бабьего Яра. 75 лет спустя
    По словам народного депутата Георгия Логвинского, украинская сторона хотела бы услышать от израильского президента Реувена Ривллина объяснения его слов о вине украинцев, в частности, бойцов ОУН в Холокосте еврейского народа.
    Педро Аграмунт (слева) и Георгий Логвинский (в центре)
    Логвинский повторно избран вице-президентом в Европейской народной партии в ПАСЕ
    09:24 01.02.2016
    678
    Новым президентом группы ЕНП стал Аксель Эдуард Фишер. По словам Логвинского, он "известный своей жесткой позицией в отношении РФ и необходимости выполнять этим государством минские договоренности".
    Виды Крыма
    Ущерб от потери Крыма через полгода составит $100 млрд - депутат
    13:27 25.09.2015
    309
    Депутат Верховной Рады Украины Георгий Логвинский заявил, что на сегодняшний день есть предварительная оценка ущерба, он составляет 1 триллион 200 миллиардов гривен.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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