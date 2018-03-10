Американское издание Project Syndicate назвало убийство журналистов высшей формой цензуры в СМИ, одной из жертв информационной политики Киева стал журналист Павел Шеремет, убийство которого до сих пор не раскрыто. Преследования журналистов в Украине продолжаются.
В Украине требуют закрыть доступ к популярному сервису Booking.com и даже завели против голландской компании уголовное дело. Голландцы же изящно вышли из щекотливого положения. Украинской власти впору воспользоваться опытом КНДР и запретить Интернет как таковой.
Я вот думаю: а должны ли украинские министры любить рок? А если даже так, то надо ли об этом на весь мир заявлять? То есть должны ли они открыто заявлять и поддерживать какие-то общие для всех ценности?
Как-то тихо и незаметно умер гигант мысли ХХ века Умберто Эко. Не в курсе, что министр культуры Украины по этому трагическому поводу написал у себя в твите? Ничего не написал? Даже как-то и не странно, что ничего не написал, ведь между ними такая пропасть...
В знак протеста режиссер снял 607-минутный фильм, единственный кадр которого показывает сохнущую на кирпичной стене белую краску. В итоге "Сохнущая краска" получила рейтинг U (фильм, пригодный для общественного показа и семейного просмотра).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".