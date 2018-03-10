наверх
10.03.201811:47
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    цензура

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Интернет-слежка
    В Чехии столкнулись с цензурой электронной почты
    19:54 21.02.2018
    120
    Спам-фильтры блокируют адреса, с которых спам рассылается, а антиспам не фильтрует е-мейлы исходя из их содержания, эти функции выполняют совершенно другие программы, говорит IT-специалист.
    Пресс-конференция. Архивное фото
    Project Syndicate: убийство в Украине - это форма цензуры
    10:54 08.08.2017
    7650Годовщина убийства Павла Шеремета
    Американское издание Project Syndicate назвало убийство журналистов высшей формой цензуры в СМИ, одной из жертв информационной политики Киева стал журналист Павел Шеремет, убийство которого до сих пор не раскрыто. Преследования журналистов в Украине продолжаются.
    Здание CNN
    CNN вводит правила, касающиеся освещения российской тематики - СМИ
    06:48 26.06.2017
    513Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    По словам главного редактора CNNMoney Рича Барбьери, никто не должен публиковать какой-либо контент, включающий Россию, до того, как он попадет на стол главному редактору.
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Украинское ТВ: на службе у власти и пропаганды
    16:31 29.01.2017
    2686
    Демократические процессы в Украине идут полным ходом. За три года после Евромайдана в стране практически не осталось оппозиционных власти телеканалов.
    Компьютер. Архивное фото
    Сетевые сепаратисты. Нам бы этот Booking взять и запретить
    15:47 22.12.2016
    1090Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    В Украине требуют закрыть доступ к популярному сервису Booking.com и даже завели против голландской компании уголовное дело. Голландцы же изящно вышли из щекотливого положения. Украинской власти впору воспользоваться опытом КНДР и запретить Интернет как таковой.
    Флаг Украины
    Обзор блогосферы: в Украине вводится мощнейшая цензура
    18:34 10.09.2016
    4433
    Экономика страны, падение гривны, скандал вокруг "Интера". И не только эти события - самые обсуждаемые на минувшей неделе. Агентство РИА Новости Украина подготовило обзор блогов.
    Концерт Земфиры. Архивное фото
    Как певица Земфира и футболист Селезнев стали врагами Украины
    14:40 25.03.2016
    4462
    Я вот думаю: а должны ли украинские министры любить рок? А если даже так, то надо ли об этом на весь мир заявлять? То есть должны ли они открыто заявлять и поддерживать какие-то общие для всех ценности?
    Обыск в газете. Архивное фото
    Дмитрий Скворцов: под предлогом "войны" в Украине ввели цензуру
    10:04 08.03.2016
    2005
    Читать книги или даже просто иметь их при себе становится опасно, ведь мало ли как истолкуют представители "демократической" постмайданной власти названия или строки из предисловий?
    Вече на Майдане в Киеве. Архивное фото
    Оправданная несправедливость и другие события недавнего прошлого
    04:53 22.02.2016
    4764
    Как-то тихо и незаметно умер гигант мысли ХХ века Умберто Эко. Не в курсе, что министр культуры Украины по этому трагическому поводу написал у себя в твите? Ничего не написал? Даже как-то и не странно, что ничего не написал, ведь между ними такая пропасть...
    Кинотеатр. Архивное фото
    Британский режиссер заставил цензоров 10 часов смотреть фильм про сохнущую краску
    23:47 26.01.2016
    276
    В знак протеста режиссер снял 607-минутный фильм, единственный кадр которого показывает сохнущую на кирпичной стене белую краску. В итоге "Сохнущая краска" получила рейтинг U (фильм, пригодный для общественного показа и семейного просмотра).
    Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
    Не той дорогой идете... Европа против декоммунизации по-украински
    16:54 27.12.2015
    5551На металлолом. Украина против советских памятников.
    Декоммунизация в Украине, анонсировавшаяся как один из решительных шагов на пути в Европу для нашей страны, оказалась раскритикована как раз таки европейцами – экспертами Венецианской комиссии.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Интернет-слежка
    В Чехии столкнулись с цензурой электронной почты
    19:54 21.02.2018
    120
    Спам-фильтры блокируют адреса, с которых спам рассылается, а антиспам не фильтрует е-мейлы исходя из их содержания, эти функции выполняют совершенно другие программы, говорит IT-специалист.
    Все теги

    Персоны