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    Совет Европы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 182
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    Здание Совета Европы в Страсбурге
    Совет Европы утвердил план для Украины с бюджетом в 30 млн евро
    20:40 21.02.2018
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    Новый план действий Совета Европы для Украины будет способствовать выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС. Расчетный бюджет плана действий составляет 29,5 млн евро.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Европейские журналисты обратились в Совет Европы по делу Гужвы
    19:38 05.02.2018
    452Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    В обращении отмечается, что Европейская федерация журналистов с коллегами из НПО Index on Censorship решили разместить совместное предупреждение о деле Гужвы на платформе Совета Европы.
    Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
    РФ о призыве генсека Совета Европы сделать взнос: пусть платит Украина
    18:54 22.01.2018
    2730
    Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что в СЕ ждут в феврале очередного взноса России, но пока права РФ в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет, пусть платит Украина.
    Алексей Пушков. Архивное фото
    В России отреагировали на заявление в Совете Европы об отмене санкций
    01:30 27.11.2017
    1031Резолюция ПАСЕ по Украине
    По словам председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, выход России из Совета Европы был бы крупнейшей потерей для СЕ, и не только финансовой, гораздо большей, чем для России.
    Турбьерн Ягланд
    В Совете Европы не исключают отмену санкций против России
    22:46 26.11.2017
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    Решение об отмене санкций допускают из-за опасений, что Россия в связи с ограничениями может выйти из Совета Европы, а это, как считают в организации, может стать ударом по защите прав человека в мире.
    Здание Совета Европы в Страсбурге
    Депортация грузинского журналиста. СЕ требует от Киева объяснений
    17:41 23.11.2017
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    По данным Совета Европы, в помещение Тамаза Шавшишвили в Киеве ворвались 15 вооруженных людей из украинских спецслужб, ударили журналиста пистолетом по лицу, завязали глаза и силой депортировали в Грузию.
    Украинская делегация на встрече с Венецианской комиссией
    Венецианская комиссия обнародует мнение по закону об образовании в декабре
    10:14 11.10.2017
    185Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Источник в аппарате Совета Европы сообщил, что восьмого-девятого декабря состоится сессия Венецианской комиссии, на которой планируется принять заключение по украинскому закону об образовании.
    Генсекретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд
    В Совете Европы требуют обсудить украинский закон об образовании
    21:54 06.10.2017
    394Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По словам генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда, вопросы языка и прав меньшинств – это "потенциально конфликтные вопросы, которые влияют на стабильность Европы".
    Здание Совета Европы в Страсбурге
    Стало известно, что беспокоит Совет Европы в законе об образовании
    14:10 26.09.2017
    1297Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что партнеров Украины беспокоит исключительно седьмая статья языкового закона.
    Здание Совета Европы в Страсбурге
    Совет Европы проанализирует спорную статью закона об образовании
    14:57 15.09.2017
    255Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Как сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, Минобразования совместно с МИД обратится официально в Совет Европы с просьбой об экспертизе закона.
    Российский флаг
    Минус 11 млн евро. Россия сократила взнос в Совет Европы
    11:41 07.06.2017
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    Глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий сказал, что РФ вернется к рассмотрению вопроса о возможном возвращении суммы взноса в СЕ до прежних величин после налаживания конструктивного сотрудничества на площадке ПАСЕ.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    Лавров: Украина грубо нарушает европейскую Конвенцию о правах человека
    16:17 19.05.2017
    1240Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва готова "мирно решать все спорные темы, но европейская Конвенция является обязательной к исполнению".
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    Климкин сообщил Совету Европы о блокировании российских сайтов и соцсетей
    12:58 19.05.2017
    817Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам Климкина, Украина была вынуждена ввести санкции против ряда юридических лиц РФ, "деятельность которых угрожает национальной информационной и кибербезопасности".
    Здание МИД РФ
    МИД РФ жестко ответил на решение КМСЕ по Крыму
    22:14 05.05.2017
    1384
    В МИД РФ заявили, что Россия "никак не считает себя связанной указанным решением Комитета министров и не считает правомерным его использование украинской стороной в ее дальнейших пропагандистских построениях".
    Акция протеста у телеканала Интер
    Совет Европы назвал поджог "Интера" наибольшей угрозой для медиа
    17:03 28.02.2017
    680Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Досье Совета Европы приводит и свежую реакцию украинских властей на требования международных организаций отчитаться о результатах расследования. Как отмечается, хотя с момента поджога и прошло почти полгода, власти не могут похвастать ни задержанными, ни подозреваемыми.
    Народный депутат от Народного фронта Георгий Логвинский
    Логвинский: генсек Совета Европы открыто сотрудничает с властями РФ
    04:50 25.01.2017
    940
    Вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский обвинил генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда в том, что политик проводит сотрудничество с российскими властями.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД просит СЕ оценить е-декларирование по европейским стандартам
    10:51 01.11.2016
    369Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что европейская сторона внимательно следила за тем, чтобы Украина завершила первый этап е-декларирования в том виде, в котором он был утвержден.
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    Климкин в Страсбурге отчитается о "достижении Киева в сфере реформ"
    09:56 03.10.2016
    86Украина: навстречу реформам или катастрофе?
    Как сообщается, глава МИД посетит Францию с целью участия в Дне украинских реформ в Совете Европы. Мероприятие организовано для презентация достижений Киева в сфере реформ.
    Кинотеатр Жовтень в Киеве
    Запрет Украины на трансляцию фильмов РФ нарушает права человека - эксперты СЕ
    22:18 27.09.2016
    455Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Согласно заключению экспертов Совета Европы, "очень сомнительно, что запрет на исполнителей, авторов, режиссеров, продюсеров является сопоставимым со ст.10 Европейской конвенции по правам человека".
    Посол по особым поручениям МИД Дмитрий Кулеба
    Посол Украины при СЕ отреагировал на инцидент в Крыму
    10:30 11.08.2016
    4143Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Посол Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба не исключает, что Россия может использовать конфликтную ситуацию в Крыму для того, чтобы объявить войну Украине.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
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    Здание Совета Европы в Страсбурге
    Совет Европы утвердил план для Украины с бюджетом в 30 млн евро
    20:40 21.02.2018
    394
    Новый план действий Совета Европы для Украины будет способствовать выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС. Расчетный бюджет плана действий составляет 29,5 млн евро.
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