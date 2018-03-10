По словам председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, выход России из Совета Европы был бы крупнейшей потерей для СЕ, и не только финансовой, гораздо большей, чем для России.
Решение об отмене санкций допускают из-за опасений, что Россия в связи с ограничениями может выйти из Совета Европы, а это, как считают в организации, может стать ударом по защите прав человека в мире.
По данным Совета Европы, в помещение Тамаза Шавшишвили в Киеве ворвались 15 вооруженных людей из украинских спецслужб, ударили журналиста пистолетом по лицу, завязали глаза и силой депортировали в Грузию.
Глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий сказал, что РФ вернется к рассмотрению вопроса о возможном возвращении суммы взноса в СЕ до прежних величин после налаживания конструктивного сотрудничества на площадке ПАСЕ.
В МИД РФ заявили, что Россия "никак не считает себя связанной указанным решением Комитета министров и не считает правомерным его использование украинской стороной в ее дальнейших пропагандистских построениях".
Досье Совета Европы приводит и свежую реакцию украинских властей на требования международных организаций отчитаться о результатах расследования. Как отмечается, хотя с момента поджога и прошло почти полгода, власти не могут похвастать ни задержанными, ни подозреваемыми.
Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что европейская сторона внимательно следила за тем, чтобы Украина завершила первый этап е-декларирования в том виде, в котором он был утвержден.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".