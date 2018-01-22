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    РФ о призыве генсека Совета Европы сделать взнос: пусть платит Украина

    (обновлено: )1256180
    Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что в СЕ ждут в феврале очередного взноса России, но пока права РФ в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет, пусть платит Украина.
    Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о необходимости внесения РФ членских взносов, предложил поручить это Украине.

    Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина", — написал он в Twitter.

    В понедельник Ягланд напомнил с трибуны ПАСЕ о том, что Россия, как и все страны-члены Совета Европы, имеет обязательства и должна заплатить взнос в феврале этого года.

    Российская делегация в работе сессии, как и в предыдущие три года участия не принимает. РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе, идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. ПАСЕ, отмечая важность диалога с Россией, никак не отреагировала на российское предложение.

    В конце июня прошлого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.

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