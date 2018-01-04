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    Общество

    На зимней сессии ПАСЕ обсудят Донбасс

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    Как говорится в проекте повестки дня Парламентской ассамблеи Совета Европы, доклад "Гуманитарные последствия войны в Украине" готовит член литовской делегации Егидиюс Варейкис.
    Делегаты в зале на пленарном заседании зимней сессии ПАСЕ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Гуманитарные последствия ситуации в Донбассе обсудят на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 22 по 26 января в Страсбурге, говорится в проекте повестки дня.

    Доклад "Гуманитарные последствия войны в Украине" готовит член литовской делегации Егидиюс Варейкис. Дебаты назначены на 23 января.

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    По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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